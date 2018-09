Chcete se pořádně vyspat? Tohle večer nepijte a nejezte

Černý a zelený čaj

Máte ve zvyku dávat si před spaním šálek teplého nápoje? Pak pozor, černé a zelené čaje mají podobně povzbudivý účinek jako káva. Obsahují kofein, v průměru sice pouze třetinové množství oproti šálku espressa, k tomu je však třeba podotknout, že čaj často pijeme v mnohem větším množství.



Další látkou, obsaženou v čaji, je teobromin, alkaloid, který má povzbuzující účinky a podobně jako kávy zvyšuje srdeční tep. Mimo to má diuretické účinky, což není nic, co by člověk před spaním vyhledával.

Pokud se chcete v klidu vyspat, třeba na ranní trénink, dejte si čaj nejpozději dvě hodiny před spaním nebo sáhněte po ovocném či bylinkovém čaji.

Čokoláda

Večerní mlsání u televize nebo chuť na čokoládu po večerním tréninku, to zná asi každý z nás. I tady je potřeba se zamyslet, podobně jako káva nebo čaj obsahuje i čokoláda kofein a povzbuzující teobromin. Čím je kvalitnější a čím víc má procent kakaa, tím lepší účinky v tomto ohledu má. Navíc obsahuje další složky, které dodávají energii.

Pokud patříte mezi ty, kteří se často neovládnou a nezůstanou u dvou tří „čtverečků“ a chcete se dobře vyspat, raději na čokoládu večer zapomeňte, nebo volte čokoládu bílou. Ale pozor, ani s ní to nepřehánějte, protože je zase poměrně dost tučná.

Pořádný steak

Pozdní večeře v restauraci je další věc, které bychom se měli vyhnout, když se chceme dobře vyspat a ráno brzy vyrazit na výběh. V restauraci si většinou dáváme věci, které doma běžně nepřipravujeme. Patří mezi ně lahodné „flákoty“ masa, steaky, hranolky. Tato jídla obsahují vysoký podíl nasycených mastných kyselin a dalších látek, které mohou s naším spánkem pořádně zamávat.

Vydatný steak navíc zaměstná trávicí trakt více, než je běžné, jeho strávení trvá dlouho – i proto bychom si ho neměli dopřávat den až dva před závodem. Pokud už si večer dopřáváme tuky, měly by to být spíše lépe stravitelné nenasycené mastné kyseliny, tedy ty „hodné“, třeba olivový olej.

Pokud máme chuť na tučnější maso, je na večeři ideální ryba, která obsahuje nenasycené mastné kyseliny a lépe se tráví.

Pálivé omáčky

Večerní posezení, sklenička vína, chipsy nebo nachos a pořádná porce salsy. „Dám si jenom trošku,“ touhle větou to často začíná a končí to vyjedenou mísou. Kromě zbytečného množství energie v podobě chipsů, i ty „zdravé“ obsahují často vysoký podíl sacharidů, přijmeme i pěknou řádku povzbuzujících látek.

Rajčatová salsa obsahuje aminokyselinu tyramin, kterou najdeme například i v tučných sýrech. Působí jako stimulant mozkové aktivity, nutí nás před spaním přemýšlet a některým jedincům může způsobovat migrénu. Pálivá složka omáčky zase obsahuje kapsaicin, látku, která prokrvuje, prohřívá a zvyšuje tělesnou teplotu. I když se pak přikryjete, jak jste zvyklí, může se stát, že se budete budit horkem.

Pokud už večer máte chuť na něco „malého slaného“, volte raději jemně ochucené guacamole (avokádovou pomazánku) a celozrnné lupínky.