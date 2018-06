Po běhu trpím nevolnostmi, kde dělám chybu? Odpovídáme na vaše dotazy

Po běhu se mi dělává nevolno

Dotaz: Ahoj, měla bych velkou prosbu. Běhám tak třikrát týdně, mám šesti nebo osmikilometrový okruh. Jím naposledy tak 1,5 hodiny před samotným během. Nicméně se mi stává, že alespoň jednou za ten týden (někdy i dvakrát) se mi zhruba tak po hodině od doběhu udělá špatně. Čím bych se měla hned po doběhu „nadopovat“ ? Myslím si, že je to právě vysílením. Děkuji, Eva. (otázka upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj Evo, po doběhu bych se soustředil především na doplnění tekutin, minerálů (hořčík), sacharidů a bílkovin (v nižším množství). Pro inspiraci: instantní nápoj, který je přímo určený na doplnění živin a rychlejší regeneraci po tréninku, obsahuje na 100 gramů mimo jiné 70 gramů sacharidů a 20 gramů bílkovin. Pokud nemáš problém s laktózou, je ideálním regeneračním nápojem obyčejné mléko (ideálně z mlékomatu nebo podobného „čerstvého“ zdroje), z tuhé stravy pak může (pozor, nebo nemusí, je to hodně individuální) fungovat arašídové máslo, ořechy, banány nebo pečivo s vajíčky či nebo kvalitním masem. Inspirovat může i video s receptem, co a proč jíst po tréninku.



Návrat po antibiotikách

Dotaz: Ahoj, tuto zimu se mi nevyhnula nemoc (zánět průdušek) a musela jsem zůstat ležet doma s antibiotiky. Kdy je vhodné začít opět běhat venku, abych to příliš nepřehnala a nemoc se mi nevrátila? Děkuji Renata

Odpověď: Ahoj, ohledně návratu po nemoci rozhodně počkej, než dobereš předepsaná ATB, ale ideálně bych i poté ještě pár dní vynechal. Důležitější než čas však bude začínat pozvolna a na nízké intenzitě. Nebránil bych se začít prvních pár tréninků uvnitř (ať už jako domácí posilování s vlastní vahou, nebo návštěva posilovny a běh na páse). Bude-li stále chladno, až se budeš chystat vyběhnout ven, nezapomeň si vzít šátek nebo nákrčník přes ústa a zkoušej trénovat dýchání nosem. Více jsme o běhu a antibiotikách psali v tomto článku.

Chci začít běhat

Dotaz: Dobrý den, ráda bych začala s běháním, kterým jsem zatím nepolíbená. Neměla jsem ráda ani běh ve škole a na autobus jsem také nedobíhala, protože vím, že pojede další. Běhala bych spíše mimo asfaltových cest.

Doporučil byste mi devítitýdenní plán pro úplné začátečníky? A jakou výbavu bych si měla koupit (hlavně boty)? Krom toho jsem diabetik prvního typu. Měřím 168 centimetrů a vážím asi 86 kilogramů. Moc děkuji za odpověď, Katka

Odpověď: Ahoj Katko, konkrétní plán ti nedoporučím (nicméně internet je jich plný - pozor ovšem na jejich velkou obecnost, a tedy i nepřesnost), ze začátku bych začal však svižnou chůzí, kterou bych ve stále častějších intervalech prokládal krátkým během, až se z plynulé chůze nakonec stane plynulý běh. Jednou z nejdůležitějších věcí, aby měl trénink požadovaný efekt, je pravidelnost. Snaž se tedy běhat/chodit pokud možno pravidelně a bez dlouhých výpadků.

Při výběru bot bych se soustředil na některý z velmi dobře tlumených modelů, buď univerzálnějšího ražení (silnice+terén), případně boty vyloženě krosové (budeš-li se pohybovat opravdu z drtivé většiny mimo asfalt a zpevněné cesty).



Pokud to s během myslíš vážně, určitě navštiv některou z běžeckých speciálek, kde ti s výběrem rádi poradí. Od jara do podzimu jsou běžecké boty prakticky jedinou nutnou součástí běžecké výbavy a vyplatí se do nich trochu zainvestovat, aby sis hned ze začátku nezničila nohy.

