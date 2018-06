Trápení s výběrem běžeckých bot. Odpovídáme na vaše dotazy

Jaký typ boty zvolit na smíšený povrch

Dotaz: Dobrý den Vítku, běhám asi rok. Postupně jsem se dostal na 15 kilometrů denně, z toho deset kilometrů na asfaltu, zbytek šotolina. Jaká je optimální bota pro oba povrchy, aby chvíli vydržela? Děkuji, Libor

Odpověď: Ahoj Libore, kombinace různých povrchů je pro výběr boty vždycky trochu problém, ale v tomto případě bych se přiláněl k tomu, zvolit nějakou botu ryze silniční, která nebude mít s lehkým terénem problém a pokud nepoběžíš hlubokým blátem nebo ve sněhu, tak by měla mít dostatečnou přilnavost a stabilitu. Jediný zádrhel může být cesta vysypaná ostrým štěrkem, který by mohl posekat podrážku a tlumicí vrstvu. Jedinou alternativou by bylo sáhnout po krosovce, kterou pro změnu velmi rychle ohobluješ na asfaltu.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu.

Názor odborníka na „bosou“ obuv

Dotaz: Dobrý den, zajímal by mě váš názor na barefoot běžeckou obuv, například Vivo. Díky Tereza



Odpověď: Ahoj Terezo, barefoot obuv je dle mého názoru super doplňková věc na běžné nošení a občasný lehký běh nebo výklus. Při plnohodnotném tréninku ale hrozí velmi vysoké riziko, že se v barefoot botách zraníš, protože běh v nich je sice efektivnější a šetrnější pro naše klouby (kolena tě z nich pravděpodobně nikdy bolet nebudou), ale zároveň výrazně namáhavější pro svaly a vazy. Často se stane, že běžec, který přešel příliš rychle na „bosý“ běh pouze vyměnil potíže se zády a koleny za trable s achilovkami, lýtky a podélnou klenbou. I v barefootech lze běhat bez omezení, ale proces zvykání může trvat měsíce až roky a důležitou roli hraje správná technika běhu, která je pro jejich použití naprosto klíčová.

Hledám obuv s nejlepším odpružením

Dotaz: Dobrý den, mohl byste mi poradit jaké boty si mám pořídit, aby odpružení pat bylo co nejlepší? Běhám po patách a ještě k tomu mám ploché nohy - k tomu nadváhu! Děkuji Zdeněk

Odpověď: Ahoj Zdeňku, mezi nejlépe tlumené boty na trhu patří ty od značky Hoka One One, ale ani vysoce tlumené modely od Asicsu, Brooksu, Saucony, nebo Adidasu nezůstávají příliš pozadu. Roli bude hrát i typ tvého došlapu (pronační - vtáčení kotníků dovnitř, nebo neutrální) - s tím by ti měli poradit v každé běžecké speciálce, ale podle plochých nohou a nadváhy bych to tipoval spíše na nadměrnou pronaci a tím pádem se poohlížel po botách tohoto typu.