Mám kupovat levnější, ale pět let starý model bot? Odpovídáme na dotazy

Bolest holení po běhu

Dotaz: Ahoj, jsem začátečník a běhám třikrát týdně asi pět kilometrů. Někdy mě druhý, ale i třetí den po běhu bolí holenní kosti (nebo něco uvnitř kolem kostí). Chtěl bych se proto zeptat, zda existuje způsob jak urychlit regeneraci těchto svalů a kostí. Mohla by to být strava nebo nějaké speciální cviky? Děkuji, Ladislav

Odpověď: Ahoj, bolest v oblasti holení je pro běžce velmi častý problém a žádnými doplňky stravy se toho bohužel nezbavíš. Nejčastěji tato bolest vzniká kombinací špatná technika běhu (příliš tvrdý dopad přes patu) plus nedostatečně tlumená bota. Vyzkoušej zapracovat na technice (abys dopadal spíše na střed chodidla - inspiraci najdeš třeba v tomto videorozboru běhu) a doporučuji nezanedbávat protahování po každé fyzické aktivitě.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Chci poprvé investovat do kvalitní obuvi

Dotaz: Dobrý den, vybírám nové boty na běhání a jsem naprosto bezradná. Běhám tři až čtyřikrát týdně čtyři až 10 kilometrů. Vážím 65 kilogramů a měřím 165 centimetrů. Běhám na pískové cestě v parku, občas nerovným terénem. Vyzkoušela jsem adidas, Nike... Chtěla bych investovat do kvalitních bot. Děkuji za radu. Radka



Odpověď: Ahoj Radko, s koupí bot se na dálku radí velmi obtížně, protože ve výsledku nejvíce záleží na tom, jak ti konkrétní model bude sedět. Může se stát, že všemi doporučovaný model pro tebe bude naprosto strašný - a naopak. Pokud máš běhání jako kondiční doplněk a neřešíš techniku, rozhodně bych doporučoval tréninkové (objemové) silniční boty, které se vyznačují pohodlným tlumením a odolným zpracováním. Taková bota si pak poradí i s písčitými a zpevněnými cestami.

Důležitou roli bude hrát i typ tvého došlapu - s tím ti pomůžou v každé běžecké speciálce. O pronaci a supinaci si můžeš přečíst v mém starším článku. Pokud budeš muset přece jen vybírat sama, koukej po botách „neutrálních“, u nichž nehrozí, že budou mít v případě špatné volby negativní vliv na chodidla. Kvalitní boty tohoto typu se dají najít i u adidasu (Supernova Glide) i Nike (Air Zoom Pegasus), kromě nich můžeš vyzkoušet boty od Brooksu (Ghost), Hoka One One (Clifton), Asicsu (Gel-Cumulus), Mizuna (Wave Rider) nebo New Balance (1080).

Kupovat pět let starý model? Ano, či ne?

Dotaz: Ahoj, co si myslíš o třeba pět let starých modelech silničních bot, které se dají koupit na internetu i za třetinu původní ceny? Je už jejich materiál starý, nebo jsou boty stále dobré? Díky, Pavla

Odpověď: Ahoj Pavlo, stejně jako jakýkoliv jiný materiál, může i tlumení běžeckých bot časem degradovat. Nicméně si nemyslím, že by se to v případě rozumného skladování mělo na botách nějak zásadně projevit. Mnohem víc bude znát, že tyto boty už jsou z dnešního hlediska materiálově i technicky zastaralé - příliš těžké, příliš pevné, neohebné a tvrdé.