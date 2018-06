Poradna: na asfaltu mě bolí holeně, stěžuje si běžkyně

Jak poznat, zda zařadit těžší trénink, nebo raději regenerovat

Dotaz: Ahoj, chtěl bych se zeptat na regeneraci, na správný, vhodný rozestup mezi tréninky. Je nějaký způsob, jak před vyběhnutím zkontrolovat aktuální stav organizmu a zjistit, zda zařadit fartlek, nebo regenerační, volný běh? Pomůže změření tepu? Nebo se dá stav těla kontrolovat přes nějakou aplikaci, například HRV4taining? Díky, Jirka

Odpověď: Ahoj, na tuhle otázku se prakticky nedá odpovědět bez podrobnějších znalostí o tvém organismu. Jedna věc je ovšem jistá - některé z novějších sporttesterů mají funkci, která ti po tréninku vypočítá ideální dobu regenerace. A přesně tahle funkce je úplně k ničemu.

Jde totiž o to, že hodinky nedokáží zohlednit všechny proměnné a neznají dopodrobna povahu tréninku, ani tvoje tělo. Navíc je většina používaných algoritmů silně nadhodnocených a tak není ani pro lehce výkonnostnějšího běžce problém tuto funkci doslova zavařit.

Ideálním ukazatelem, jak na tom zrovna jsi, je srdeční frekvence. Musíš však velmi dobře znát, jaké tepy míváš v konkrétních situacích (klid, objemové tempo, ANP, závodní tempo atd.). Pomůže buď podrobné analyzování tréninku a vnímání svého těla, nebo návštěva sportovní laboratoře, kde projdeš zátěžovým testem. Na základě toho ti odborníci poskytnou přesné hodnoty (které se ovšem budou s posunem v tréninku neustále měnit).

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Osobně si nemyslím, že by to hobby běžec musel řešit až tak do detailu. Zastávám podobný názor jako Steve Prefontaine: „Když se cítíš dobře, běž rychle. Když se cítíš špatně, běž pomalu, a když tě něco bolí, neběhej vůbec.“

Obuv pro „pataře“

Dotaz: Ahoj, po letech běhání a hraní fotbalu mám při běhání bolesti pat. Jaké boty bys doporučil pro „pataře“ s běháním na tvrdých površích? Díky, Michal



Odpověď: Ahoj, určitě se dívej po botách s maximální mírou tlumení, kterým se říká objemové nebo tréninkové. Jmenovitě můžu doporučit značku Hoka One One (Clifton nebo Bondi), která v měkkosti a tlumení hledá konkurenci jen těžko, ale chybu neuděláš ani botami od Asicsu (Cumulus nebo Nimbus), Brooksu (Ghost nebo Glycerin), adidasu (Glide nebo Energy Boost) nebo Nike (Pegasus či Vomero).

Která z těchto bot pro tebe bude nejvhodnější, záleží především na tom, jak ti tvarově sedne na nohu, proto platí: před zakoupením zkoušet, zkoušet, zkoušet.

Bolest holení při běhu po asfaltu

Dotaz: Dobrý den, když běhám na asfaltu či jiném tvrdším povrchu, po pár chvílích mi začne vystřelovat nesnesitelná bolest do holení. Těžko se to popisuje, ale je to, jako by se mi měly roztrhnout holeně zevnitř.

Přemýšlela jsem, jestli to nemůže být botami. Pokud běžím v terénu (v tom případě používám speciální trailové boty), tímto problémem netrpím.

Děkuji, VK



Odpověď: Dobrý den, bolesti holení jsou poměrně rozšířené běžecké zranění. Příčin může být několik a boty jsou určitě jednou z nich. Obecně bývá problém v příliš velkých nárazech, které holeně dráždí a vyvolávají bolest. Na asfalt a další tvrdé povrchy určitě používejte dostatečně tlumené silniční boty, které vliv nárazů výrazně sníží. Další možností je zaměřit se na techniku běhu, abyste nedopadala tvrdě na patu. Pokud se vám povede zkrátit krok a dopadat více na špičku (střed chodidla), mělo by to mít pozitivní efekt. Pro inspiraci ohledně běžeckého stylu se můžete podívat na tento článek.

