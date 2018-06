Může být důvodem únavy přetrénování? Odpovídáme na vaše dotazy

Přetrénování

Dotaz: Ahoj, asi to tu už zaznělo, ale řekl bych, že mám problém s přetrénováním. Po osmi kilometrech běhu už nejsem schopný běžet dál, jsem hodně unavený, tréninky mě už nebaví. Běhám i fartleky a výběhy kopců. Jak se z toho dostat? Díky za odpověď, Kuba

Odpověď: Ahoj Kubo, přetrénování je poměrně rozšířený fenomén, který je spojený především s vytrvalostním během. Nicméně nikdo bohužel pořádně neví, co přesně s tím dělat a jak se ho nejlépe zbavit. Osobně bych běh na nějaký čas vypustil a začal se na nižší úrovni věnovat nějakému jinému sportu (kolo, míčové sporty, plavání...). Obzvlášť pokud tě běh už tolik nebaví, mělo by ti zařazení jiné aktivity pomoci. Po nějaké době třeba zjistíš, že se ti chuť do běžeckého tréninku vrátila. Mně v tomto směru výborně funguje koloběžka, která je zajímavým zpestřením, intenzita tréninku se na ní dá snadno volit a zároveň člověk posiluje svaly, které se mu při běhání budou hodit.

Kompletně se tématu věnujeme v článku Přetrénování: poznejte ho a překonejte.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Přechod k minimalismu

Dotaz: Dobrý den, nějaký čas koketuji s myšlenkou minimalistických bot. Současné botky (Brooks Ghost 7 W) dosluhují (opět protržení svrchního materiálu na laterální straně prstů). Běhám dvakrát týdně okolo 10 až 15 kilometrů, dále si dávám čtyřikrát týdně silový trénink v posilovně a jednou canicross. Po zhlédnutí různých stránek jsem narazila na značky Skora, NB, Vivobarefoot a Inov8. Nejsem si však jistá, jak nízký drop zvolit a druh podrážky. U značky Skora mě zaujala využitelnost na fitness i běh. Předem děkuji za odpověď. S přáním příjemného dne, Klára

Odpověď: Ahoj Kláro, pokud chceš začít s minimalismem, doporučoval bych spíše pozvolnější přechod, tedy vyhnout se úplnému extrému bez tlumení (Vibram Fivefingers, Vivobarefoot nebo některé z běžeckých sandálů). Dal bych přednost botám sice minimalistickým, ale s alespoň malou vrstvou tlumení (NB minimus, Skora, některé modely Inov-8). Ohledně dropu už je asi jedno, jestli to bude nula nebo čtyři milimetry, důležitý bude pozvolný proces zvykání, abys nezačala v minimuskách běhat zničeho nic to, co jsi zvyklá v brooksech. To by ti chodidla, achillovky a lýtka příliš nepoděkovaly. Osobně bych dal přednost botám klidně spíše tlumenějším, až je oběháš a budeš se chtít posunout zase o kousek dál, můžeš šířku podrážky postupně snižovat.

Mohl by tě také zaujmout článek fyzioterapeutky Kateřiny Honové Chůze a běh naboso: ano, či ne?

Chci zrychlit

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se poradila, jak mám pokračovat s běháním. Postupně jsem se od minuty souvislého běhu dostala k hodinovému běhu. Podařilo se mi to jen díky neustálému usměrňování své rychlosti - běžím opravdu hodně pomalu. Díky tomu nejsem uhnaná a vydržím běžet dlouho. Za hodinu uběhnu pět kilometrů. Nyní bych se ráda posunula dál a dala tu samou vzdálenost za kratší dobu. Když jsem ale zkusila zrychlit, moje výkonnost značně klesla. Měla bych nějak mixovat pomalý a rychlý běh? Moc děkuji za případnou radu, Tereza

Odpověď: Ahoj Terezo, střídání svižnějšího a pomalejšího tempa je dobrou metodou, jak donutit tělo zrychlit - tuto metodu určitě doporučuji. Můžeš začít poměrem 1:3, kdy jednu minutu poběžíš svižněji a tři minuty volně. Pokud se budeš cítit dobře, neboj se tento poměr postupně měnit. Kromě toho můžeš vyzkoušet tempový trénink, při kterém sice uběhneš jen kratší vzdálenost (v tvém případě asi tři kilometry), ale budeš se snažit udržet tempo, které je o něco málo svižnější, než jaké bys volila při běhu na pět kilometrů.



