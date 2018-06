Jak začít s během naboso, jak na brnění chodidel a píchání v boku

Jsou chůze a běh naboso opravdu zdravé?

Dotaz: Ahoj, po výronu kotníku (loni v říjnu) mi nyní lékařka doporučila chůzi i běh naboso. Je to opravdu rozumné a jak ideálně s minimalistickou obuví začít? Díky, Petr

Odpověď: Ahoj, chůze a běh naboso může výrazně pomoci zpevnění svalů a vazů a s celkovému posílení chodidla, ale bohužel je zároveň velmi jednoduché se naboso zranit. Doporučuji začínat velmi zvolna a opatrně. Ideální je začít chůzí, a pokud budete chtít naboso, nebo v barefoot botách i běhat, začni na zhruba dvou kilometrech. Když vás druhý den nebude nic bolet, můžete začít pomalu zvyšovat. Ne však rychleji než o 10 procent týdně. Je dobré si uvědomit, že pokud to přeženete nebo nebudete mít zcela optimální techniku běhu, běh naboso spíše přivodí nějaký problém (přetížení Achilovy šlachy a lýtek, únavová zlomenina apod.).

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Brní mně chodidlo. Může za to nová bota?

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Běhám asi 80 kilometrů měsíčně a před nedávnem jsem si koupil nové boty Asics FuzeX. Po uběhnutí asi pěti kilometrů mi začne brnět levé chodidlo. Boty nemám nějak utažené. Nikdy předtím jsem takový problém neměl a nevím, jak tomu předejít. Běhám především po lesních cestách a částečně po asfaltu. Předem děkuji za radu a přeji hezký den. Petr

Odpověď: Hezký den, Petře, FuzeX není z mého úhlu pohledu příliš kvalitní bota a je určena spíše pro rekreační běžce, kteří toho moc nenaběhají a nedostávají se do vyšší rychlosti. Brnění by mohlo být způsobené buď tím, že bota má příliš pevný svršek, nebo příliš málo tlumení. Vyzkoušejte z bot vyndat vnitřní stélky a pak se jít proběhnout. Pokud problém zmizí, bude to tím, že je bota úzká a pevná (vyndáním vložky získáte v botě docela dost volného místa). Pokud problém přetrvá, bude to pravděpodobně přílišnou tuhostí.

Pokud vybíráte nové boty, inspirujte se naším článkem s tipy na ty dobré a levné.

Začínám a píchá mě v boku

Dotaz: Ahoj, s běháním začínám a bojím se, že i brzy skončím. Při běhu mě píchá v boku (pod žebry). Můžete mi prosím poradit, co dělám špatně, jak tomu předejít a jak to zlepšit? Děkuji, Irena

Odpověď: Ahoj, píchání v boku často souvisí s nedostatečně posílenými břišními svaly. Kromě běhu vyzkoušejte zařadit posilování s vlastní vahou zaměřené na posílení stabilizačního systému (břicho/záda). Pomoci by mohlo i vybírání spíše rovinatějších běžeckých tras a ze začátku nasazení volnějšího tempa. Více může pomoci náš článek jak dýchat a vyhnout se píchání v boku.



Máte nějaký dotaz ohledně běhání? Zeptejte se v poradně.