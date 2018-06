Poradna: jak jíst dostatečně po sportu a přitom hubnout

Jak na správný výběr bot?

Dotaz: Ahoj, chtěl bych se zeptat na výběr bot. Nikdy jsem nebyl na analýze došlapu. Kam mám jít? Doporučíš mi případně nějaké boty? Běhám s Asics Gel Pulse 6. Běhám tři až čtyřikrát týdně, jen na silnici, 8 až 13 kilometrů. Měřím 175 centimetrů a vážím 72 kilogramů. Nezávodím často, mohl bych mít tedy na závody a trénink jen jedny boty? Děkuji mnohokrát za odpovědi. Krásný den. Pavel Grepl (pozn. otázka zkrácena redakcí)

Odpověď: Ahoj Pavle, pokud bys chtěl podstoupit kompletní diagnostiku došlapu, zajdi do některé z běžeckých speciálek. V Česku máš na výběr z asi tří možností, většina z nich je v Praze nebo v Brně.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Zaměřil bych se na to, aby diagnostika probíhala formou testu na běžeckém pásu (nášlap se nahrává na kameru) a obsahovala sken chodidel na tlakové desce, což je nejpřesnější možná varianta. Občas totiž můžeš narazit na diagnostiku formou „projděte se mi tady po prodejně“, načež prodavač od oka nastřelí, jaký nášlap bys zhruba mohl mít.



Pokud se chystáš diagnostiku podstoupit, pak nemá cenu v tuto chvíli navrhovat konkrétní modely, protože ti je doporučí přímo na místě a výběr poupraví vzhledem k tvým konkrétním požadavkům na funkčnost bot, k tvaru tvého chodidla, typu nášlapu...

Pokud se řadíš mezi rekreační běžce bez velikých ambicí a na závody chodíš občas, určitě nepotřebuješ speciální boty a závody můžeš bez problémů běhat v tréninkovém modelu.

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, co konkrétně jíst po doběhu. Běhám dva až třikrát týdně trasy 12 až 18 kilometrů, to je mým tempem asi 1,5 hodiny. Mívám pak značný hlad. Jaké konkrétní potraviny jíst? Dodám, že potřebuji zhubnout asi šest kilogramů. Je možné požít proteinový nápoj s nízkým obsahem sacharidů? Děkuji za odpověď, hezký den. Jan Karpeta

Odpověď: Ahoj Honzo, po tréninku je důležité přijmout dostatečné množství bílkovin, které tě zasytí, zaženou hlad a co je nejdůležitější, poslouží jako „palivo“ pro regeneraci unavených svalů. Pokud chceš zároveň hubnout, příjem sacharidů by měl být určitě nižší. „Dietní“ proteinový nápoj (s nízkým obsahem sacharidů) by mohl tento problém vyřešit, stejně jako přírodní potraviny s podobným nutričním složením. Konkrétně můžeš vyzkoušet například nízkotučný tvaroh (pokud nemáš problémy s laktózou). Jednou z příčin, proč míváš po běhání hlad, ale také může být jednoduše fakt, že jíš příliš málo. Více o tom pojednává tento článek: Jak sestavit potréninkový pokrm pro dietáře, hobíky a závoďáky.

Které značky myslí na extrémně širokou nohu?

Dotaz: Ahoj Víťo, jakou značku/typ bot bys mi doporučil v případě širokého kopyta? Všechny mé doposud nošené boty (NB, Asics, Inov-8) se poměrně brzy začaly trhat v oblasti malíčku i v případě, že bota již byla dimenzována pro větší šířku chodidla (tj. velikost 2E). Drží pouze jediné, minimalistické boty od Vivobarefoot, kde je prostor pro chodidlo dostatečně velký, a to jsou dokonce o půl čísla menší, než obvykle nosím. Rád bych si pořídil i boty neminimalistického charakteru (silniční, pro závodění). Dokázal bys mi nějaké doporučit? Nebo jsem navěky odsouzen k minimalismu?

Odpověď: Ahoj Dalibore, jestli míváš problém se šířkou u Inov-8 a dalších značek i v provedení 2E, bojím se, že nic širšího vymyslet nepůjde. Problém je navíc v tom, že závodní modely jsou obvykle výrazně užší než jiné varianty boty. Napadá mě pouze vyzkoušet něco od značky Altra Zero Drop, která je ve špičce snad ještě o něco málo širší než Vivo. Altra je sice také minimalisticky laděná (všechny boty této značky mají drop 0 milimetrů), ale v nabídce mají i tlumenější modely, na silniční závod bych vyzkoušel buď One 2.5, nebo Instinct 3.5.

