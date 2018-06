Poradna: Bolest nohou z nových bot, oblékání v zimě a boj s nadváhou

Bolest nohou v nových borách a jak se zbavit pronace

Dotaz: Ahoj, rád bych se zeptal, po jak dlouhé době se upraví pronace. Jsem běžec začátečník, ale celý život sportuji (fotbal, turistika). Běhání jsem zahájil v „no name“ botách bez jakýchkoliv bolestí či potíží. Jelikož bych se rád běhu věnoval více, pořídil jsem si běžecké boty. Při diagnostice v obchodě mi bylo řečeno, že trpím mírnou pronací. Na doporučení prodavače jsem koupil boty Brooks Ravena. Při prvním výběhu mne od čtvrtého kilometru značně bolela klenba. Po doběhu jsem žádné omezení necítil. Ani následující dny při chůzi. Chtěl jsem se proto zeptat, zda je tento typ bolesti normální a po jaké době se pronace zlepší a běh bude v tomto směru bezbolestný? Díky za odpověď. (otázka upravena poradcem)



Odpověď: Ahoj, Honzo, v nových botách se to stává, většinou to přejde, ale může se také stát že ne. Pak je potřeba pořídit jiný typ bot. Co se týká pronace, je možné že se ti časem srovná, ale bylo by to potřeba posilovat správným barefoot běháním nebo speciálním posilováním. Také se ti to vůbec srovnat nemusí, je to dost individuální. Pokud ale budeš mít správné boty, až takový problém by to být neměl.

Poradna Honza Jakubíček Ptejte se na vše, co vás kolem běhání zajímá, Honza Jakubíček se vám pokusí odpovědět. Byl reprezentantem ČR v moderním pětiboji, teď se věnuje dlouhému triatlonu - Ironmanu. V současné době je také jedním z hlavních trenérů Nike a potkat se s ním můžete na společných trénincích, které najdete zde.



Běhání do schodů a jak na přebytečná kila

Dotaz: Dobrý den, můžete poradit, co se redukce váhy týče? Chci shodit poměrně dost přebytečných kil (15 minimálně, 20 ideálně) a zformovat postavu. Začala jsem tedy s během, ale nepravidelně. Možná bych ještě uvedla, že jsem dříve dělala spinning a jiné aktivity, rozhodně nejsem sportovec, ale taky jsem se doteď neválela na gauči, to jen pro informaci o „kondici“. Teď jsem se ale pořádně nakopla a ráda bych se zeptala, jak je to nejlepší? Běhat obden? Zapojila jsem do toho i schody, nejvíce problematická část mého těla jsou stehna. Je vhodné jeden den běhat a další třeba jen schody? Nebo vždy půl napůl? Zatím jsem běhala cca 40 minut + desetkrát vyběhnutí schodů po 10 sekundách. O běhu nevím v zásadě vůbec nic, i když jsem zde pár článků četla. Dagmar (otázka byla upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj, Dagmaro, pro hubnutí je skoro jedno, zda běháš po rovině, nebo do schodů. Důležitá je intenzita. Měly by se pro efektivní spalování tuků pohybovat v rozmezí cca 65 až 80 procent maximální tepové frekvence. To znamená běhat velmi volně. Pokud budeš běhat do schodů, budeš tím zároveň i formovat problematické partie, ale musíš při tom udržet nízkou intenzitu, to je absolutně nezbytné! Pokud nejsi zkušený sportovec, doporučil bych ti, vždy dva dny trénovat a jeden den odpočívat.

Jak se v zimě správně oblékat?

Dotaz: Dobrý den, Honzo, rád bych se zeptal, co byste doporučil za kombinaci obuvi + oblečení při běhání v zimě. Běhám asi půl roku, ted už stabilně 15 kilometrů trasy třikrát až čtyřikrát týdně. Děkuji za radu a přeji příjemný den. Matěj (otázka byla upravena poradcem)

Odpověď: Ahoj, Matěji, pokud neběháš v terénu v lese za mokra, většinou stačí normální boty, pokud bys běhal ve sněhu, v bahně a podobně, vyplatí se boty s nepromokavou membránou. Pro oblečení platí vrstvení funkčního prádla, základní vrstva, která rychle odvádí pot, druhá, co izoluje, a v případě nepříznivého počasí, větru a deště nějakou šusťákovku, co nepromokne. Vždy, když jdeš běhat, se oblékni spíš méně, aby ses teprve při běhu zahřál a přitom moc nespotil.