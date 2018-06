Jak překonat nedostatek energie při sportu? Odpovídáme na vaše dotazy

Při běhu mě bolí holeně

Dotaz: Ahoj, začínám běhat a při běhání mě strašně bolí holeně. Až tak, že musím vždy zpomalit nebo skoro zastavit. Nevím co dělat, jak to překonat, ani čím to je. Děkuji, Jirka

Odpověď: Ahoj Jirko, bolest holení je nejčastěji způsobená kombinací špatná obuv plus špatná technika. Doporučil bych pořídit si dobře tlumené boty, které sníží nárazy, a zároveň zapracovat na technice dopadu - abyste nedopadal přes patu, ale spíše přes střední část chodidla. Pomůže vám i tento článek: Za bolest holení může okostice a měkké tkáně. Jaká je prevence a léčba?.

Jsem unavená. Přesto ráno vstanu a jdu běhat

Dotaz: Ahoj, běhám přibližně dva roky, běháním jsem zhubla 30 kilogramů (nyní mám 45 kilogramů, 155 centimetrů, je mi 22 let). Běhu jsem propadla, baví mě to a naplňuje. Chodím běhat pětkrát týdně (8 až 12 kilometrů v pomalejším tempu) a jednou týdně do posilky. Jsem ale často unavená, jak psychicky, tak fyzicky, přesto stejně ráno vstanu a jdu běhat. Poradíte mi vhodnou regeneraci či doplňky stravy na zvýšení energie a zlepšení tréninku? Děkuji, Kateřina

Odpověď: Ahoj, spíš než na doplňky stravy bych se soustředil na stravu samotnou. Ideální je mít představu o tom, kolik energie spotřebujete v rámci bazálního metabolismu (v podstatě den života bez pohybových a sportovních aktivit) - příjem energie by se pak nikdy neměl dostat pod tuto hranici. Při takto intenzivní sportovní zátěži by naopak měl být příjem výrazně vyšší. Možným důvodem problémů je i nedostatek některé ze základních složek stravy od železa přes vitamíny až k sacharidům nebo bílkovinám.

Nedokáži se zlepšit, mám potíže s dechem

Dotaz: Dobrý den, běhám už tři roky, pravidelně třikrát týdně, od čtyř do šesti kilometrů, rovinky po místních cyklostezkách v lese. Nezvyšuji tempo ani vzdálenosti, protože to neudýchám. Tělo by chtělo, ale dech mi chybí. Endomondo uvádí průměrné tempo okolo 6:30 min/km, je to skoro rychlá chůze, pomaleji už snad ani běhat nelze. Nemám žádný měřič tepu, ale v klidu mám tep třeba jen 45 (ve spánku mi Holter naměřil nejméně jen 38), k tomu nízký tlak 100/60, někdy i méně, a když se nehýbu, je mi pořád zima. Doktor říká, že mám srdce sportovce, ale na běh mi nestačí dech. Co bych měla zlepšit? Běhání prokládám jednou týdně piloxingem, a od jara do podzimu jízdou na kole. Co mohu udělat pro to, abych se tolik nezadýchávala? Budu se těšit na radu. Petra

Odpověď: Ahoj Petro, vyzkoušel bych zajít někam, kde vám změří kapacitu plic a případně zkontrolují, jestli nemáte problém s dechem (v dnešní době alergií a astmatu je to velice běžné). Zátěžový test probíhá takto. Vyzkoušel bych lehce prodlužovat tréninky (tempo zůstane stejné), aby se zvětšil vytrvalostní základ - mohlo by to trochu pomoci. Kromě delších volných běhů můžete vyzkoušet zařadit i kratší běhy, které budou o něco rychlejší než tempo, na které jste již zvyklá (6:30).

