Poradíme vám, jak vyzrát na výběr podzimního oblečení

Nejdůležitější věc, kterou musíte v nižších teplotách vyřešit, je termoregulace. Není to vůbec snadné, protože při běhání dochází k velkým změnám v intenzitě pohybu, proto se velmi často stává, že po pár minutách zjistíte, že je vám buď příliš teplo, nebo naopak velká zima.



Pravidlo plus deseti stupňů

Při výběru podzimního outfitu je tak dobré mít v paměti pravidlo plus deseti stupňů, které tvrdí, že na běh byste se měli vždy oblékat tak, jako kdyby venkovní teplota byla o deset stupňů vyšší. V praxi to vypadá tak, že v momentu, kdy vyrazíte ze dveří, vám bude trochu zima, ale už po pár minutách se vaše tělo zahřeje a během tréninku se tak nebudete muset převlékat.

Používejte vrstvy

Ne vždy se ale zadaří trefit oblečení tak akorát, a i proto je dobré využívat systém funkčních vrstev. Místo toho, abyste si na sebe vzali lehké triko a velmi teplou bundu, spíš sáhněte po dlouhém nátělníku, tedy první vrstvě, která bude odvádět pot pryč od těla. Přes tuto první vrstvu si oblečte lehkou funkční mikinu. Ta udržuje potřebné tělesné teplo a zároveň nebrání potu v jeho cestě pryč do okolního prostředí. Pokud je venku opravdu zima nebo vyrážíte do nepříznivého počasí, završte svůj outfit třetí vrstvou v podobě lehké bundy, která vás ochrání před deštěm nebo větrem. Bunda by ovšem měla být co možná nejlehčí, aby dobře odvětrávala pot a zároveň jste se pod ní nepřehřívali.

Membránové oblečení

Nejspolehlivější ochranu před nepřízní počasí zajišťují membrány, z nichž nejznámější a nejdostupnější jsou ty od značky Gore, tedy Windstopper a Gore-Tex. Tyto dva materiály se dají stejně jako všechny membrány rozdělit na dva typy - materiál odolný proti profouknutí, nebo proti promoknutí. Jak už název napovídá, Windstopper patří do první kategorie a stará se o ochranu proti větru. Pro potřeby běžce je tato membrána mnohem praktičtější, protože na rozdíl od voděodolného Gore-Texu má Windstopper výrazně lepší prodyšnost (nebudete se pod ním tolik potit) a zároveň tento materiál vydrží i něco málo vody. Na běh v intenzivním lijáku to sice nebude, ale s lehkým poprcháváním si poradí bez větších potíží.

Kromě membrán se u sportovního funkčního oblečení často setkáváme i s jednodušší a levnější variantou v podobě povrchového zátěru. Takto upravené vnější vrstvy sice nedosahují tak vynikajících parametrů jako membránové provedení, ale za přijatelnější částku si tak můžete pořídit bundu, která sice nebude úplně vhodná pro běh v extrémních podmínkách, ale ve městě by měla stačit. Velkou nevýhodou zátěru je ovšem jeho omezená životnost, která se snižuje s každým vypráním.

Buďte vidět

Kromě ochrany proti nešvarům počasí nesmíme zapomínat ani na bezpečnost při pohybu v dopravním provozu. Dávno pryč jsou dny, kdy slunce zapadalo v devět večer, většina běžců proto vyráží sbírat tréninkové kilometry za šera, nebo rovnou za tmy. Pokud zároveň běháte po silnicích nebo cyklostezkách, neměli byste bez patřičného osvětlení vůbec vyrážet z domu.

Posviťte si na cestu

Nejlepším způsobem, jak o sobě dát vědět, je aktivní osvětlení. Klasikou jsou čelové svítilny, jimiž si můžete posvítit pod nohy a jako bonus vás žádné protijedoucí vozidlo jen tak nepřehlédne. Kromě čelovek se ale vyrábí spousta vychytávek jako například reflexní vesty s integrovanými diodami nebo ohebné svítící pásky na ruku. Každý tento prvek výrazně zvyšuje bezpečnost na frekventovaných cestách.

Reflexní prvky

Alternativou k aktivnímu osvětlení je osvětlení pasivní. To sice není tak efektivní, jako když svítíte a blikáte všemi barvami, ale ve většině případů bude stačit i to. Při výběru nového kousku oblečení pro podzimně-zimní běhání tak dbejte na to, aby byly vnější vrstvy bohatě polepené reflexními prvky, na škodu není ani přítomnost výrazných neonových barev. Ty jsou dnes velmi populární, proto by neměl být problém vybrat si z bohaté nabídky většiny běžeckých značek.

Pokud máte šatník plný černého oblečení a nechce se vám kupovat další jen kvůli pár centimetrům reflexního materiálu, můžete sáhnout například po běžeckých reflexních vestách, které se dělají z velmi jemného a prodyšného materiálu v neonově žluté barvě. Nově se na trhu objevují i nažehlovací reflexní pásky, kterými si můžete své současné oblečení vyladit.