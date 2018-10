Poradíme vám, jak vyzrát na běhání ve tmě, zimě a dešti

Běhání ve tmě

Někteří běžci jsou na tmu zvyklí. Většina lidí však od jara do podzimu trénuje za denního světla a za tmy vyráží pouze v nouzi nejvyšší. Pozdní východ slunce a jeho brzký západ nám však výrazně snižuje možnosti, se tmou se tak v zimních měsících musí smířit téměř každý, kdo to s běžeckým tréninkem myslí alespoň trochu vážně



Za tmy může běžec narazit na dva hlavní problémy: nevidí a není vidět.

Většina parků a cyklostezek je dnes osazena pouličním osvětlením a není důvod nosit si vlastní zdroj světla. S prvním problémem se tím pádem nejčastěji setkají běžci, kteří běhají v terénu nebo mimo město.

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak situaci vyřešit, je pořízení čelové svítilny neboli čelovky. Ty se dají sehnat v různých podobách od těch základních, které vás vyjdou na pár stovek, až po špičkové přístroje za několik tisíc.

Výše případné investice by se měla odvíjet od toho, jak moc světla budete potřebovat. Pro běh po silnicích, chodnících a zpevněných cestách vám bohatě postačí obyčejná čelovka s nižším výkonem, ale jakmile uvažujete o nočním běhání v terénu, připravte se na to, že vám levná čelovka nemusí stačit. Na více informací o tom, jak vybrat správnou čelovku, se můžete těšit v článku, který vyjde už za pár dní.

Závěrem se sluší dodat, že při používání čelovky byste měli brát ohled na své okolí. Když vám protiběžec vypálí zornice přímým zásahem světla přímo do očí, není to nic příjemného. Při míjení chodců, běžců, cyklistů i aut si proto dávejte pozor na to, aby intenzita světla nebyla zbytečně vysoká a aby čelovka mířila lehce bokem.

Problém číslo dvě budou řešit naopak převážně běžci, kteří se pohybují ve městě a jeho přilehlém okolí.

Není nic horšího, než když vás na cyklostezce přehlédne cyklista nebo na krajnici řidič automobilu, protože vás jednoduše nevidí. Každý, kdo běhá za tmy v provozu, by tak měl doplnit své svršky o reflexní prvky a v ideálním případě také o aktivní zdroj světla, jako je reflexní vesta s integrovanými diodami nebo barevná blikačka, která se dá připnout na batoh nebo oblečení.

Někteří běžci používají i speciální blikačky, které se dají uchytit na běžeckou botu, osobně však preferuji obyčejné blikačky s „kolíčkem“, které se dají připnout, kam vás jen napadne. Díky nim pokryjete všechny možné úhly, odkud hrozí případné nebezpečí srážky.

Běhání v zimě

Léto je krásné období, běžec nemusí nic řešit a vystačí si s funkčním tričkem a dobře padnoucími šortkami. S příchodem podzimu a zimy vám však jedna vrstva přestane stačit, a abyste se udrželi v teple, budete se muset přiobléct.

Naprostý základ je používat výhradně funkční materiály, které zvládají rychle odvádět pot a udržovat tělesnou teplotu. Mezi tyto materiály se v žádném případě neřadí bavlna, která po propocení zůstává mokrá, studí a při dlouhém běhu může nepříjemně dřít.

Další zásadou je používat více tenčích vrstev místo jedné robustní. Spíše než teplou bundu si tak raději vezměte dvě trika a lehkou větrovku. Zajistíte mnohem efektivnější odvod potu pryč od těla a nebudete tak zapaření jako pod těžkou a neprodyšnou bundou.

O tom, jak správně vrstvit oblečení, se můžete dočíst v tomto článku.

Běhání v dešti

Déšť je největším nepřítelem běžce v každém ročním období, snad kromě parného léta. Problém je totiž v tom, že když je oblečení uspokojivě nepromokavé, obvykle nenabízí příliš dobrou paropropustnost. Vy se tak pod nepromokavými svršky budete hodně potit, což není při intenzivním pohybu nic příjemného.

Možností číslo jedna je počkat, až déšť přestane, a vyrazit za sucha, ale pokud z časových či jiných důvodů musíte do deště chtě nechtě vyběhnout, budete potřebovat kvalitní membránovou bundu, která bude spolehlivě voděodolná a zároveň prodyšná.

Tyto požadavky splňuje celá řada bund vyrobených z materiálů jako Pertex Shield, Gore-Tex v provedení ShakeDry, Event nebo BlocVent. Používaných membrán je na trhu ještě více, ale tyto patří mezi nejspolehlivější a nejrozšířenější. Za absolutní špičku je po dlouhá léta považována membrána Gore-Tex, ale počítejte s tím, že bundy vyrobené z tohoto materiálu vás přijdou na pět až devět tisíc korun. Ostatní zmíněné membrány se obvykle dají sehnat za o něco příznivější částky, ale v každém případě je potřeba se připravit na to, že kvalitní nepromokavá bunda nikdy nebude představovat investici v řádu stovek korun.

Podrobněji jsme se výběru nové běžecké bundy věnovali v jednom z předchozích článků.