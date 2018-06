Poradíme, na co dávat pozor při zbrojení nejen na Beskydskou sedmičku

Nevhodně zvolené běžecké boty, špatně ušité triko nebo nepadnoucí batoh mohou váš výkon ovlivnit ještě více než zdravotní problém, přepálení tempa nebo podcenění tréninku. I proto je dobré se na každou část výbavy zaměřit a pečlivě si ji vyzkoušet v tréninku. Jenom tak budete mít jistotu, že minimálně co se vybavení týče, dokončíte bez nejmenších problémů.



B7 je sice největší a nejznámější horský závod široko daleko, ale následující rady a tipy stejně dobře využijete i v přípravě před jinými podniky podobného charakteru.

Konkrétní tipy na jednotlivé kousky vybavení jsme přinesli v předchozím článku, nyní se budeme soustředit na obecné rady a doporučení, na co si při skládání výstroje dávat největší pozor.

Funkční oblečení

Na první pohled se může zdát, že na kraťasech a triku není co zkazit. Opak je ale pravdou, jeden špatně umístěný šev v podpaží může způsobit velmi nepříjemné odřeniny. O tom, co s vašimi stehny mohou provést špatně ušité kraťasy, radši ani nemluvit. Základem je kritická místa promazat vhodnou mastí nebo vazelínou, ale ani to často nemusí stačit. Proto vždy celou sadu oblečení vyzkoušejte při delším tréninku, abyste měli jistotu, že se vám nic z výše popsaného nestane. Vyhnete se tak však i tomu, že se vám bude triko nepříjemně shrnovat pod batohem nebo posouvat na stranu.

Obecně bych vždy doporučil spíše upnutější oblečení, které hrozbu odřenin výrazným způsobem eliminuje. Pokud ale máte ozkoušené i oblíbené volnější svršky, nebojte se použít ani ty.

Určitě byste se však měli za každou cenu vyhnout oblečení z bavlny, které veškerou vlhkost nasákne do sebe a zůstává mokré velmi dlouhou dobu. Mnohem vhodnější jsou alternativy z umělého vlákna (polyester, polypropylen), nebo merino vlny, které velmi rychle a efektivně odvádí vlhkost pryč od těla a dokáží rychle schnout.

Nepromokavá bunda

Kategorie sama pro sebe jsou nepromokavé bundy. Ty vás sice perfektně ochrání od okolní vlhkosti, ale žádná ze současných membrán (o zátěrových materiálech ani nemluvě) nemá dostatečnou prodyšnost, aby byla schopná udýchat intenzivní pohyb, kterým běh je. Výsledkem je, že v teplotách nad patnáct stupňů Celsia budete pod nepromokavou bundou zapaření jako ve skleníku.



Řešením mohou být lehké větruodolné bundy, které sice intenzivnímu slejváku neodolají, ale lehký déšť pro ně žádný problém nepředstavuje. Zároveň můžete očekávat výrazně vyšší prodyšnost, než jakou nabízejí i ty nejdražší membránové alternativy.

Argumentem, proč nepromokavou bundu do batohu přece jen přibalit, by mohla být nízká teplota a předpověď slibující intenzivní srážky. Na podrobnější srovnání větrovky a goretexové bundy se můžete podívat v naší recenzi českých bund od Tilaku.

Běžecké boty

Druhým pilířem výbavy na horské závody jsou adekvátní běžecké boty. Ty by měly být schopné přežít běh v technicky náročném terénu a zároveň poskytovat dostatečnou stabilitu a ochranu vašim chodidlům.

Klíčovými vlastnostmi dobrých krosovek jsou spolehlivý záběr a ochrana chodidla. Zapomínat bychom však při použití v horách neměli ani na pohodlné tlumení, protože desítky hodin na trati, dlouhé seběhy a občasné traverzy po silnicích dokážou v tvrdých botách pořádně potrápit.

Nedílnou součástí běžeckých bot jsou i funkční ponožky, které zabrání vzniku puchýřů a odřenin. Dobrá ponožka se mimo jiné postará o odvod vlhkosti pryč od chodidla, proto vám nebude vadit ani proběhnutí mokrou travou nebo hlubokou kaluží. Podobně jako u oblečení se i tentokrát širokým obloukem vyhněte bavlně a dejte přednost funkčním materiálům.

Paralelu s oblečením nalezneme i u svršku běžeckých bot. Na trhu se sice objevuje množství goretexových (s voděodolnou membránou) modelů, ale pokud vás nečeká závod v zimním období, doporučil bych spíše textilní provedení. Textilní svršek běžecké boty je totiž lehčí, na noze příjemnější a na rozdíl od membrány velmi rychle schne.

Co se velikosti týče, volte podobnou délku jako u jakýchkoliv jiných běžeckých bot. To znamená, že krosovka do hor by v žádném případě neměla být „tak akorát“, ale minimálně o půl čísla větší, než je vaše chodidlo. Tím zabráníte vzniku nepříjemných oděrek a puchýřů. Pokud vás netrápí výrazné otoky chodidel, vyvarujte se také toho, že si pořídíte boty zbytečně velké. V takovém případě se totiž může stát, že budete v terénu zakopávat o každou výraznější nerovnost a chodidlo nebude v botě dostatečně usazené.

Běžecké boty byste si měli před použitím v horách pořádně vyzkoušet, abyste měli jistotu, že vše sedí, jak má. Na druhou stranu nevyrážejte na žádný ultratrail v botách, které jsou na hraně své životnosti. Může se totiž stát, že i když jste při obvyklých tréninkových bězích neměli nejmenší problém, na padesátém kilometru se ukáže, že bota už není schopná potřebným způsobem tlumit nárazy.

Jídlo během závodu

Třetím a možná nejdůležitějším stavebním kamenem terénních ultra běhů je výživa v průběhu zátěže. Při závodě v žádném případě neexperimentujte a nezkoušejte žádné novinky. Místo toho se spolehněte na ověřené zdroje rychlé energie, o kterých víte, že je dobře snášíte a že vám nerozhodí žaludek.

Na výběr máte z množství sportovních výživových doplňků, ale „in“ jsou v poslední době také domácí recepty na energetické tyčky a další dobroty, které vás udrží na nohou.

Nejrychlejší a nejskladnější zdroj energie představují energetické gely. Ty jsou však vhodné spíše pro rychlíky, kteří na trati stráví pouze něco málo přes deset hodin a po celou dobu se budou pohybovat ve velmi vysoké intenzitě.

Máte-li v plánu jít o něco pomaleji, pravděpodobně uvítáte gel jako občasnou pomoc při energetické krizi, ale po většinu času dáte přednost pevným tyčinkám, ořechům nebo sušenému ovoci podle vlastní preference.

Nezapomínejte, že u výživy je důležité vše si pečlivě otestovat při tréninku a najít si takovou kombinaci potravin, která vám bude maximálně vyhovovat.

To nejdůležitější z výbavy máme za sebou, ale stále ještě zbývá několik věcí, které by vás mohly při závodě nepěkně potrápit. Pojďme se na ně podívat.

Běžecký batoh

Jednou z nich je i běžecký batoh. Ten by neměl být zbytečně objemný a jeho rozměry by měly odpovídat vaší postavě. Ideální jsou zejména běžecké vesty, které dokonale obepínají postavu a na zádech se ani nehnou. Velmi zajímavé jsou zejména ty od Salomonu, Inov-8 nebo Camelbaku.

Obyčejný batoh s bederním pásem je také varianta, ale počítejte s tím, že může na zádech intenzivně poskakovat. Tento jev má hned dva nepříjemné důsledky. Prvním z nich je vznik odřenin kolem krku a na zádech, druhým je likvidace oblečení, které budete pod batohem mít.

Odmítáte-li si pořizovat další batoh pouze na běhání a doma máte několik batohů, o kterých uvažujete, sáhněte spíše po menších a lehčích modelech, které budou lépe sedět na zádech a zároveň vás uchrání před tím, že s sebou ponesete množství zbytečné výzbroje a výstroje.

Čelovka

Čelová svítilna patří neodmyslitelně do povinné výbavy každého závodu s nočním startem. Nikde už však není definováno, jak má taková čelovka vypadat nebo jaký má mít výkon.

Pro běh v terénu doporučuji čelovky, které dokážou vyprodukovat světelný tok o intenzitě alespoň 150 lumenů. Ideální je však výkon dosahující přinejmenším dvojnásobné hodnoty a pro maximální komfort se hodí pěti až šesti set lumenové svítilny.

Výhodou je, pokud má čelovka na výběr mezi úzkým a širokým světelným kuželem. Je-li jasná noc, bude se spíše hodit kužel široký, který krásně ozáří celou stezku před vámi. Pokud ale padne mlha, bude se vám většina světla odrážet od vodních kapek zpět do očí. V tu chvíli je mnohem vhodnější kužel užší, protože mlhu rozřízne a nezpůsobuje tak velké množství odlesků. Problém s oslněním v mlze se dá kromě změny světelného kuželu vyřešit také umístěním čelovky k pasu, odkud tento problém nehrozí.