Udělejte to: odhoďte mindráky a poprvé vyběhněte

Myšlenka na běh vám už třeba bleskla hlavou. Mohli byste to zkusit. Kvůli tomu, že se cítíte chcíple, rozbředle a prosedíte hodiny u počítače. Nebo chcete zhubnout nebo se přidat ke kamarádce, která už běhá. Důvodů je spousta, jen pořád chybí ten impulz, co by vás vyslal „to“ udělat.

Pochybnosti trápily většinu z těch, kteří ale nakonec vyběhli. A téměř všichni z nich je zahodili už při druhém výběhu. Počítám se mezi ně. Úkol zní překonat sama sebe. Svůj ostych a pohodlnost. Jenže fakt nejste jediní, kdo to řešili.

Téměř všichni, co běháme, jsme stáli jednou poprvé v keckách před domem a kontrolovali, zda se nehýbou záclonky okna u sousedů. Nehýbaly, přesto jsme šli raději až za roh a „ten pohyb“ vykonali až tam. Nebudu vám dávat rady, jak to poprvé dokázat. Pokud budete chtít, prostě to uděláte. A myslím, že jarní počasí s počínajícím cvrlikáním ptáků je důvod, proč zvážit, zda není ta pravá chvíle opravdu právě teď. Je to úplně na vás. Nikdo nežije váš život a není ve vaší nejisté běžecké kůži.

Ocitnete-li se ale na svém pomyslném startu, mohu vám poradit, jak začít, aby váš první výběh nebyl zároveň posledním.

Největší chybou začátečníků je, že běhají příliš rychle

Poprvé se vydejte na svižnou procházku, nalačno. Je jedno, co si obujete za tenisky, a nepočítejte metry ani kilometry, ale dejte si lehce dosažitelný limit dvaceti minut. Prostě jděte svižnou chůzí deset minut tam a pak to otočte zase domů. Do procházky vložte pár krátkých pomalých běhů ne rychlejších, než byla předešlá svižná chůze. Po návratu se budete cítit skvěle. Jednak jste „to“ konečně udělali, a pak vás „to“ nezřídilo do tmavěrudé. Budete se těšit na příště.

Dejte si den pauzu. Těšení se na vaše „podruhé“ vyplňte okukováním designu běžeckých bot v e-shopech.

Vydat se na druhý běh je daleko jednodušší, už to zkrátka není poprvé a víte, co od toho čekat, že infarkty se nekonají. Zopakujte první den. Pocitově zařaďte do chůze i nyní jen tolik krátkých běhů, abyste je zvládali vždy vydýchat, než se vrhnete do dalšího. Hlídejte si, abyste ve vašem novém nadšení neběželi příliš rychle.

Dejte si opět den volna a zužte výběr běžecké obuvi na pět modelů.

Pokračujte ve svých dvacetiminutovkách prokládaných chůzí a dávejte si mezi nimi vždy den až dva volno. Výsledky uvidíte velmi brzy. I ten největší gaučák po pár týdnech zjistí, že jeho procházky se mění v běhy, do kterých občas vloží chůzi, až jednoho dne uběhne svých prvních 20 minut v kuse.

Vysněné kecky té nejkrásnější barvy si nyní zasloužíte, dokonce je už potřebujete. Běžte si je vyzkoušet, a pokud vám sednou na nohu, určitě si je kupte. Uvidíte, že pocit z kvalitní obuvi k tomuto pohybu určené oceníte a nakopne vás to dál překonávat svoje limity.

Slastný pocit po doběhu vás pravděpodobně bude nutit vybíhat čím dál častěji, rychleji a dál. Což je nástraha, kterou jste před svým prvním během asi ani netušili. Že se budete muset brzdit. Běh je krásný sport. O tom, jakým směrem se vydat, až uběhnete svou první dvacetiminutovku, a jak překonat psychickou bariéru „tohle nikdy neuběhnu“ či „jsou závody pro mě?“ vám ze své zkušenosti napíšu příště.