Seriál pro začátečníky: „nadstandardní“ výbava pro běžce

Sporttestery

Sporttester dnes můžeme označit za jednu ze základních, ale také nejužitečnějších pomůcek každého běžce. Doby, kdy se začínající běžec spokojil se stopkami a tepovou frekvenci si měřil na zápěstí, krku nebo hrudníku, jsou dávno pryč. Dnešní pokročilé technologie nabízejí již u základních modelů sporttesterů široké spektrum funkcí, které pomohou nejen zefektivnit běžecký trénink, ale slouží také jako motivátory, umožňují detailní vyhodnocení tréninku a archivaci tréninkových záznamů.



Protože na trhu je dnes celá řada produktů nabitých funkcemi k zefektivnění tréninku, a to nejen běžeckého, není příliš jednoduché se v nich vyznat. Jejich cena může v závislosti na obsažených funkcích a příslušenství přesahovat i 15 tisíc korun. Některé základní modely, které vám jako začátečníkům plně postačí, však můžete pořídit už za několik set korun.

Nejzákladnější funkcí běžeckého sporttesteru je měření tepové frekvence, která je z pohledu efektivního řízení tréninku tím nejdůležitějším ukazatelem. Za předpokladu, že máte na sobě hrudní pás pro snímání tepové frekvence, můžete v průběhu tréninku sledovat její aktuální nebo průměrnou hodnotu. Většina sporttesterů je schopna stanovit nejefektivnější rozmezí TF pro rozvoj aerobní kondice, které je možné aktualizovat podle aktuálního fyzického a psychického stavu před každým tréninkem. Mnohé z nich umožňují i zpětnovazebné řízení tréninku prostřednictvím stanovených zón tepové frekvence. Sporttester vám většinou nabízí 5 zón od 50 do 100 procent TFmax.

I v kategorii základních modelů se dnes můžeme setkat s přístroji vybavenými přijímačem GPS signálu. Díky tomu jsou schopny měřit i rychlost běhu, respektive tempo a uběhnutou vzdálenost. Po propojení sporttesteru s počítačem lze provést detailní analýzu tréninkového záznamu a prohlédnout si graficky vyhodnocené parametry, jako je srdeční frekvence, rychlost běhu, převýšení trasy a její průběh na mapě.

Za zhoršené viditelnosti

Jen málokterý běžec má takové časové možnosti, aby mohl vždy odběhat potřebné kilometry za dostatečného denního světla. Vidět, ale hlavně být viděn, platí pro každého běžce neustále, ale zejména pokud je nucen běhat na veřejných dopravních komunikacích při zhoršené viditelnosti nebo za tmy.



Z bezpečnostních pomůcek je vedle reflexních ploch na oblečení nutno zmínit i reflexní vesty či bundy. Dále jsou vhodné malé, červeně blikající svítilny, které lze připevnit pomocí suchého zipu prakticky kamkoliv. Tyto pomůcky podstatně zvýší vzdálenost, ze které vás řidiči uvidí. Červené blikačky je někdy vhodné doplnit i o čelovku, která jednak osvětluje terén před běžcem a zároveň ho i více „zviditelňuje“.

Na trhu je celá řada čelovek, které vám umožní kvalitně trénovat i po setmění. Jejich cena se pohybuje od několika málo set po více než 2 tisíce korun. Přitom se dá říci, že čím vyšší je cena, tím by měla čelovka lépe svítit. Ty nejúčinnější to dokážou až na vzdálenost více než 100 metrů a můžete s nimi za naprosté tmy absolvovat i velice svižný běh v náročném lesním terénu. Na druhou stranu, čím více čelovka svítí, tím je zpravidla objemnější, těžší, a tím rychleji se vybíjí její baterie, které pak musíte velmi často měnit. Mnohé z nich vydrží při maximálním svícení jen několik desítek minut. U většiny čelovek lze nastavit intenzitu svícení, a pokud již baterie docházejí, mnohé typy se dokonce automaticky přepnou do režimu nižší intenzity svícení, která však stačí pro dokončení běhu a bezpečný návrat domů. O čelovkách, které jsme testovali, se více dozvíte zde.

Pásy na lahve, ledvinky a běžecké batůžky

Jedná se o velmi důležitou součást běžeckého vybavení, a to zejména pro vyznavače delších běhů. Do ledvinky nebo speciálního pásu se vedle lahve (či malých lahviček) s pitím vejdou i další drobné předměty. To se hodí zejména za teplého počasí, kdy při delším běhu v krátkých kalhotách, triku nebo tílku bez kapes vzniká problém s klíči, penězi, mobilním telefonem, MP3 přehrávačem a s dalšími více či méně potřebnými maličkostmi. Z praktických důvodů jsou vhodnější pásy se šikmým umístěním lahve v bederní oblasti, kterou lze po kratším nácviku při běhu celkem snadno jednou rukou vytáhnout a po napití opět zastrčit do pásu. Předností pásu s více malými lahvičkami je možnost namíchání různých směsí do různých lahviček pro určité úseky tratě.

Poslední dobou se mezi běžci stávají stále oblíbenějšími camelbaky. Malý batůžek s tekutinou nese běžec na zádech. Z vaku je vyvedena trubička, ze které se běžec může za pohybu kdykoliv poměrně komfortně napít.

MP3 přehrávač, mobilní telefon

Řada běžců se dnes jen těžko obejde bez hudebního doprovodu. Hudba nejenže navozuje dobrou náladu, ale může podporovat i rytmus běhu a v neposlední řadě i vhodně nabourávat běžecký stereotyp. Jak mobilní telefony, tak především MP3 přehrávače dnes dosahují takových rozměrů a hmotností, že lze s nimi absolvovat i delší a intenzivnější trénink. Největší komplikaci při běhu tak mnohdy představují sluchátka. Ta by při běhu samozřejmě neměla padat, ale na druhou stranu ani příliš tlačit na uši. Nejvhodnější variantou jsou v tomto případě sluchátka, která se nedávají přímo do ucha, ale zavěšují se za ušní boltec. Umožňují komfortní poslech a spolehlivé připevnění k uchu.