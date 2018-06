Polartec Alpha: revoluce v zateplení z uniforem amerických vojáků

Ať už jste dávali při volbě zateplovacího oblečení přednost jakémukoliv materiálu, scénář při sportovním použití byl vždy stejný. Při intenzivním pohybu, během kterého se výrazně potíte, je zateplovací vrstva bezpečně uložená v batohu, abyste ji mohli vytáhnout a použít, až zastavíte.

Pokud byste se pokusili běžet nebo stoupat na lyžích do kopce s péřovou nebo primaloftovou bundou, nahoře by bylo vaše oblečení doslova nasáklé několika litry potu. V případě peří by dokonce bunda splaskla a ztratila své izolační vlastnosti.

Pravda, Primaloft sice ve spolupráci s The North Face nabízí už několik let zateplovací vrstvy Thermoball, které velmi dobře hřejí, i když jsou nacucané vodou. Jenže těžké a mokré oblečení není nic příjemného. Kdybyste měli na výběr, jistě byste dali přednost něčemu s vyšší prodyšností.

Revoluční Polartec Alpha

Před rokem se poprvé objevil materiál, který tento problém řeší a slibuje malou revoluci ve světě zateplovacích středních vrstev. Tuto novinku má na svědomí značka Polartec, ona revoluční tkanina nese označení Alpha.

Polartec Alpha za svou současnou popularitu výrazně vděčí americké armádě, u které vyhrál výběrové řízení na výrobu nových uniforem pro speciální jednotky. Pro vojenské použití je totiž neustálé svlékání a oblékání jednotlivých vrstev nepřijatelné, proto se Polartec musel postarat o to, aby jejich nový vynález hřál srovnatelně jako konkurenční materiály a zároveň poskytoval vysokou prodyšnost.

Úspěch u tak náročného zákazníka svědčí o tom, že Polartecu se jeho snažení vydařilo. Alpha je lehký a vysoce skladný materiál, který nejenže velmi dobře udržuje tělesné teplo, ale především bez potíží propouští přebytečnou vlhkost dál od těla. Díky tomu se oblečení z Alphy dá bez potíží nosit po celou dobu pohybu a na otravné svlékání a oblékání tak můžete zapomenout.



Vysoká cena

Až dosud to vše zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Je zde tedy schovaný nějaký háček? Bohužel ano. Polartec si je velmi dobře vědom zajímavosti svého produktu a nebojí se nechat si za něj pořádně zaplatit. Můžete tak zapomenout na to, že byste si koupili polartecovou bundu za méně než čtyři tisíce korun.

Dá se ale očekávat, že s postupem času, až se Alpha více rozšíří a stane se běžnou záležitostí, půjde cena jednotlivých produktů výrazně dolů. Už letos lze pozorovat postupné snižování cenové hladiny díky tomu, že z tohoto materiálu šije stále větší a větší počet značek, mezi kterými nechybí světoznámá jména jako Salewa, Jack Wolfskin nebo Millet, ale například ani český Tilak.

Otestováno na vlastní kůži

Abychom se přesvědčili, zda se jedná o nafouklou bublinu, nebo zda si Polartec Alpha opravdu zaslouží veškerou pozornost, vyzkoušeli jsme ho na vlastní kůži.

Vesta (Dynafit Mezzalama) i bunda (Salewa Pedroc), které se mi dostaly do rukou, působí na první pohled jako příliš lehké a tenké, než aby mohly poskytovat rozumné zateplení. Srovnání s osmistovkovým husím peřím tento materiál opravdu nesnese, ale i tak je toto oblečení velmi slušně výhřevné. Už podle toho lze soudit, že Alpha není určená za materiál, který vyndáte při dlouhém postávání v chladu nebo na parkovišti po skončení tréninku, ale hodí se spíše pro použití při pohybu.

Alpha totiž výborným způsobem pracuje s udržením tělesné teploty a celkovou termoregulací. Vestu Dynafit Mezzalama jsem nejčastěji využíval při intenzivním běžeckém tréninku v teplotách lehce nad nulou a společně s jedním termotrikem poskytovala naprosto dostatečné zateplení. Nejlepší na tomto materiálu byl ale fakt, že oba kusy oblečení, termotriko i vesta, byly po doběhu úplně suché.

Bunda Pedroc od Salewy pak nalezne uplatnění spíše jako izolační vrstva pod membránovou bundou při ski touringu a dalších disciplínách v náročných podmínkách. Pro tak intenzivní disciplínu, jako je běh, je vesta přece jen v českých podmínkách o něco vhodnější.

Kromě vest a bund se ale vyrábí i zateplovací kalhoty, kraťasy nebo dámské sukně. A dá se očekávat, že i na spodní polovině těla tento materiál obstojí podobně jako na té horní.