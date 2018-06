Polarizační, nebo fotochromatické? Poradíme s výběrem slunečních brýlí

Letní měsíce plné ostrého slunečního světla nejsou ani zdaleka jediným důvodem, proč o slunečních brýlích uvažovat. Podobné podmínky nastanou v zimě, kdy umí být slunce při odrazu od sněhové vrstvy snad ještě nepříjemnější. Jaro a podzim pak přichází s proměnlivým počasím, ve kterém se světelné podmínky mění z minuty na minutu a správný výběr zorníků je pro spokojenost běžce naprosto zásadní.



Ještě zásadnější ovšem je, aby vám brýle dobře seděly na hlavě. Podobně jako u běžeckých bot i v tomto případě doporučujeme vyzkoušet si vše v kamenné prodejně a nespoléhat se na nákupy po internetu, při kterých nemáte šanci odhadnout přesný rozměr a tvar obrouček. Velikosti brýlí je potřeba věnovat zvýšenou pozornost obzvlášť v případě, když vám brýle obvykle bývají příliš velké nebo malé. Naštěstí dnes velké množství značek přichází s různými velikostmi svých modelů, takže si na své přijdou dámy s velmi drobným obličejem i pánové s obličejem naopak výrazně širším.

Kromě velikosti je dobré pohlídat si i tvar nosníku, který by měl být v ideálním případě nastavitelný, případně by na svém místě měl sedět bez nejmenších výhrad, aby brýle neměly tendenci sklouzávat. Nastavitelné mohou být i koncovky stranic, ale většina značek má tvar svých brýlí natolik vychytaný, že tato vlastnost bývá potřeba spíše výjimečně.

Obroučky jako takové by měly vážit co nejméně, měly by být dostatečně pružné a zároveň odolné proti poškození. Při nasazení na hlavu pak brýle nesmí v žádném případě tlačit a zároveň zakrývat oči bez viditelných mezer, kterými by se k obličeji mohl dostat hmyz, nečistoty nebo vítr.

Správný tvar je pro výběr optimálních brýlí zásadní, ale stejné množství času a energie bychom měli věnovat i výběru nejvhodnějších zorníků. Z toho důvodu je dobré si nejprve promyslet, v jakém prostředí budete brýle nejčastěji využívat, a podle toho skla volit.

Pro snazší výběr jsou zorníky rozdělené do pěti kategorií podle toho, jak vysokou ochranu proti světlu poskytují. První z nich je kategorie 0 vhodná pro indoorové aktivity, do šera a tmavých podmínek obecně. Nulou se obvykle označují čirá nebo velmi jemně zabarvená skla.

Následují kategorie 1 - 4 se stupňující se ochranou. Do kategorie jedna se řadí spíše brýle na běžné nošení s lehkým zatmavením. Od dvojek už se začíná ochrana stupňovat a poskytuje dostatek komfortu při pohybu v lehkých světelných podmínkách polojasného dne. Vše vrcholí až kategorií 4, která je určená do extrémních světelných podmínek, jako je pohyb po ledovci nebo na velmi silném světle.

Pohybujete-li se převážně na prudkém slunci a je pro vás podstatná ochrana očí proti UV záření, padne volba ideálně na zorníky kategorie číslo 3 až 4. Ty dokážou poskytnout dostatek ochrany a propustí pouze 8 - 18 procent (kat. 3) až 3 - 8 procent (kat. 4) slunečního světla. Nevýhodu však tato skla budou mít při pohybu v proměnlivých světelných podmínkách. Například v tmavém lese budete nuceni brýle sundávat z očí i v nejslunečnějším letním dni.

U skel s vysokým stupněm ochrany se běžně používá i zrcadlová úprava na vnější straně, která omezuje prudké světlo tím, že ho většinu odráží zpět do prostoru. Vedlejším efektem je však ztmavení všech objektů, které přes brýle vidíte.

Pozor si dejte na levné brýle, které sice jsou tmavě zabarvené, ale použité zorníky neposkytují prakticky žádnou ochranu proti UV-A a UV-B záření, které může mít v dlouhodobém horizontu velmi nepříjemný dopad na zdraví vašich očí.

Při časté změně světelných podmínek se vyplatí uvažovat o sklech fotochromatických. Ty dokáží reagovat na okolní prostředí a upravují intenzitu svého zabarvení podle toho, kolik světla na ně zrovna dopadá. Díky tomu se jedná o optimální variantu všude tam, kde se střídají světla a stíny. Reakční doba je u kvalitních skel velmi krátká, zatmavení nebo zesvětlení proběhne během pár desítek vteřin. Počítat však musíte s výrazně vyšší pořizovací cenou oproti klasickým zorníkům s pevně danou kategorií. Sehnat se dají i levnější fotochromatická skla, ale ta obvykle velmi rychle ztrácí své schopnosti a navíc oproti kvalitnějším alternativám poskytují rozsah zatmavení pouze přes dvě kategorie.

Druhou specializovanou skupinou jsou skla polarizovaná. Ty k očím nepropouští odražené světlo (od vodních ploch, sněhové pokrývky apod.). Skrze polarizovaná skla získáte lepší vnímání barev, trápit vás už nebudou nepříjemné odlesky, ale smířit se musíte s horším kontrastem mezi objekty. Podobně jako u skel fotochromatických i zde počítejte s cenou vyšší než u klasických zorníků.

Důležitým parametrem u zorníků je mimo jiné i jejich tloušťka. Zatímco velmi tenká skla mají tendenci se kroutit a disponují horší optickou kvalitou, kvalitnější zorníky jsou tlustší a tyto nepříjemnosti u nich nehrozí. U levných skel si dejte pozor na změnu tvaru a vytvoření nechtěných deformací, které mohou negativně působit na vaše oči.

BLIZ Tracker Ozon

První značkou, které se v dnešním srovnání budeme věnovat, je švédský Bliz. Ten se intenzivně věnuje kromě výroby sportovních slunečních brýlí i vývoji a produkci brýlí lyžařských (často jsou ochranné štíty této značky k zahlédnutí například při biatlonu). Velikou výhodou je dostupnost velkého množství náhradních dílů od zorníků přes dioptrické klipy až k pružným páskům na uchycení kolem hlavy.

Bliz Tracker Ozon Hmotnost: 31 gramů Cena: 2190,- Dostupné zorníky: Zrcadlové (kat. 3) Fotochromatické (kat. 1-3) Polarizační Čiré (kat. 0) Kontrastní (kat. 0)

Tracker Ozon jsou brýle, které nalezneme na očích až překvapivě velkého množství špičkových horských běžců, používá je například Emelie Forsberg nebo Rémi Bonnet. Už to samo o sobě naznačuje, že tenhle model bude patřit k těm povedenějším. Obroučky disponují velmi zajímavou konstrukcí, kterou je možné složit nebo rozložit podle libosti. Snímatelná je spodní obruba zorníků a krátké postranní štíty chránící oči před bočním větrem nebo světlem. Po rozebrání tak zůstanou brýle pouze s horní obrubou, které jsou lehčí, lépe větrají, ale poskytují nižší ochranu proti vnějším vlivům.

Konstrukce obrub je velmi lehká, ale na hlavě se nijak nekroutí a příjemně drží tvar. Tomu pomáhá i nastavitelný nosník a koncovky stranic. Široký zorný úhel zajišťují rozměrná skla, na jejichž rozsah je potřeba si chvíli zvykat, ale po pár použitích už se dávají z očí jen velmi těžko.

V základu jsou Ozony osazeny buď modrými skly se zrcadlovou úpravou kategorie 3, fotochromatickou variantou oscilující mezi ochranou úrovně 1 až 3 (třístupňová úroveň změny není u fotochromatických skel úplně běžná a nabízí ji pouze několik málo výrobců), nebo polarizovanými tmavými zorníky. Jako alternativa vždy slouží čirá nebo světle zabarvená skla, která jsou součástí balení.

Nám se dostala do ruky varianta zrcadlová, která krásně vytahuje kontrast barev a zároveň není příliš tmavá, aby se nedala používat i v lehce zhoršených světelných podmínkách. V tmavších lesních úsecích už to přece jen není úplně ono, ale v jasném slunečném dni není nutné s brýlemi na hlavě nijak manipulovat ani při zaběhnutí pod koruny stromů.

Fotochromatické zorníky jsou naopak velmi světlé a v tmavém prostředí pak téměř čiré. Díky tomu není problém tato skla využívat i při běhu v šerém prostředí a ve dnech, kdy sluníčko vysvitne spíše ojediněle. Na druhou stranu se dokáže zorník zatmavit dostatečně na to, aby ochránil oči před nežádoucími světelnými paprsky. Jako bonus nesmíme opomenout ochranu skel proti zamlžení (antifog), zamaštění (otisky prstů) a poškrábání. Tloušťka skel je 1,2 milimetru, což je hodnota zajišťující vysokou stálost a vynikající optickou kvalitu.

Velkou výhodou všech variant Trackerů, jak už bylo zmíněno, je velké množství příslušenství, které je součástí i samotných brýlí. Kromě pevného pouzdra, které je naprostou samozřejmostí, se tak můžete těšit i na stahovací pásek zajišťující stabilitu brýlí na hlavě a výměnné zorníky různých parametrů.

Bliz Tracker jsou pořádné brýle s velmi velkým zorným úhlem a kvalitními skly, které však zároveň nestojí majlant. Na výběr je veliké množství doplňků a zajímavým prvkem je možnost přestavět brýle z “obrněných” celoobrouček na odlehčenou variantu s obrubou pouze na horní straně.

BLIZ Velo XT Smallface

Bliz Velo XT Smallface Hmotnost: 28 gramů Cena: 2099,- Dostupné zorníky: Zrcadlové (kat. 3) Čiré (kat. 0) Kontrastní (kat. 0)

Kromě množství skel, dioptrických klipů a pružných pásků je na Blizu zajímavá ještě jedna věc, a sice provedení většiny modelů ve variantě smallface - tedy pro malé obličeje. My jsme otestovali model Velo XT právě v tomto provedení.



Funkčně se zorníky Velo prakticky ve všem shodují s modelem Tracker Ozon s tím rozdílem, že tentokrát v základním balení nejsou k dispozici polarizované, ani fotochromatické zorníky, ale pouze skla zrcadlová společně s výměnnými variantami čirými, nebo rozjasňujícími.

Rozměrově se opravdu jedná o brýle určené pro ty nejmenší obličeje, což ocení především drobné dámy, které mají jinak s výběrem brýlí velký problém. Velikosti obrub odpovídá i velikost zorníků, které nezakrývají příliš velkou část obličeje a zároveň jsou dostatečně rozměrné, aby poskytly potřebný zorný úhel a ochranu nejen před sluncem, ale i větrem a poletujícím hmyzem.



Samozřejmostí jsou stejně jako u Trackerů tvarovatelné koncovky stranic a tvarovatelný nosník.

JULBO Run Zebra

Legendární francouzský výrobce, jehož počátky se datují až do roku 1888. Historie Julba je úzce spjata s vysokohorskou turistikou a brýlemi pro pohyb na ledovci. Postupem času se však nabídka rozšiřovala i o brýle vhodné na další sporty, jako je plavba, cyklistika nebo běh. V současnosti je Julbo známé především kvůli vynikajícím zorníkům kombinujícím nejrůznější vlastnosti fotochromatických a polarizovaných skel.

Julbo Run Zebra Hmotnost: 40 gramů Cena: 3390,- (zebra) 2290,- (spectron) Dostupné zorníky: Zrcadlové: Spectron (kat. 3) Fotochromatické: Zebra (kat. 2-4) Polarizované (kat. 3)

Julbo poznáte mezi jinými značkami už na první pohled. Většina výrobků značky má velmi podobné rysy a tvarově se jedná o spíše rozměrnější brýle. Výjimkou není ani model Run, který disponuje širšími obrubami a svým tvarem vychází vstříc především běžcům, kterým bývá většina brýlí těsnější.

Zajímavostí je i fakt, že u Runu budete marně hledat jakékoliv tvarovatelné prvky a jediným ústupkem v tomto směru je pogumování v oblasti nosu a na koncích stranic. To však není vůbec na škodu a Julba sedí na hlavě až pozoruhodně dobře a těsně chrání oblast kolem očí. Bát se tak nemusíte ani nepříjemného větru nebo poletujícího hmyzu.

Materiál použitý na výrobu obrub je už tradičně velmi lehký a zároveň odolný a neštítí se ani hrubšího zacházení. To nejzajímavější, čím brýle Julbo Run disponují, jsou však zorníky, v našem případě fotochromatická skla Julbo Zebra.

Zebry jsou zlatavě zabarvené zorníky, jejichž ochrana kolísá mezi kategoriemi 2 a 4, a dokáží se na okolní prostředí adaptovat za méně než půl minuty. Světlý tón skel výborně “rozsvěcuje” okolí a vytahuje kontrasty mezi barvami. Díky tomu se jedná o ideální volbu pro běh ve velmi rozmanitých světelných podmínkách, kde můžete část běžet na ostrém slunci a část po pěšině v tmavém lese.

Jedinou drobnou vadou na kráse je občasné zapocení skel způsobené pravděpodobně jejich těsným přiléháním na obličej. Tato nepříjemnost se však projevuje pouze ojediněle při velmi vysoké intenzitě pohybu a dá se efektivně odstranit pomocí spreje na brýle, který na zornících vytvoří film proti zamlžení.

Kromě varianty Zebra je možné pořídit Julbo Run i se zorníky Spectron - zde se jedná o zrcadlovou variantu se stupněm ochrany 3 vhodnou do intenzivních světelných podmínek.

Julbo Run Zebra je vynikající varianta všude tam, kde nechcete dělat kompromisy a po svých brýlích požadujete jen ty nejlepší optické vlastnosti. Zebra patří mezi nejlepší fotochromatická skla na trhu a koukat se přes ně je opravdu radost.

TIFOSI Dolomite 2.0

Tifosi Dolomite 2.0 Hmotnost: 26 gramů Cena: 1249,- Dostupné zorníky: Zrcadlové (kat. 3) Čiré (kat. 0)

Další brýle jsou z dílny zástupce italských značek, který u nás není příliš rozšířený, ale pozornost si jistě zaslouží. Tifosi necílí na profesionální atlety, ale převážně na nadšence a více či méně výkonnostní hobby sportovce, kterým vychází vstříc rozumnou cenou a slušnou kvalitou.

Dolomite je jednoduchý a lehký model s obrubami obklopujícími zorníky ze všech stran. Aby nedocházelo k pocení skel, jsou do zorníků po stranách vyřezané ventilační otvory, které dovnitř pouští čerstvý vzduch, ale žádným způsobem neovlivňují světelnou ochranu.



Obruby samotné jsou z pevného plastu doplněného o nezbytný gumový nastavitelný nosník a měkké gumové koncovky na stranicích. Tvarově se jedná o spíše menší brýle, které budou bez problémů sedět i na drobnějším obličeji.

Dolomite 2.0 jsou v základu osazené červenými zrcadlovými zorníky, ale součástí balení jsou i jedna modrá skla s totožnými vlastnostmi a jedna čirá z kategorie 0.

Tmavá zrcadlová skla mají vlastnosti obvyklé pro svoji kategorii, tedy vysokou ochranu proti světlu a UV záření, zvýšení kontrastu mezi objekty, ale horší viditelnost v náročnějších světelných podmínkách, jako je běh pod hustou oblačností nebo v šerém lese.

Tifosi Dolomite 2.0 představují optimální předěl mezi brýlemi výkonnostními a těmi určenými na rekreační použití. Kvalita použité optiky je poměrně slušná, obruby výborně drží tvar a cena se drží při třech zornících v balení ve stále ještě rozumné hranici.

R2 Mission

R2 Mission Hmotnost: 30 gramů Cena: 799,- Dostupné zorníky: Zrcadlové (kat. 3) Čiré (kat. 0)

Česká značka, která vznikla jako odnož oblíbených brýlí Relax. R2 kladou důraz na co nejprogresivnější vývoj a na rozdíl od Relaxu zaštiťují převážně výkonnostně orientované modely pro vytrvalostní sporty, jako je běh a cyklistika. U R2 nejvíce potěší velmi příznivý poměr cena/výkon.

Mission je model, který ze všech brýlí v testu disponuje nejnižší cenou, ale kvalitativně za ostatními rozhodně nezaostává. Obruby z polykarbonátu patří mezi nejlehčí a na obličeji sedí velmi příjemně.



Nosník je z protiskluzové gumy, stejně jako koncovky na stranicích a zajišťuje, aby brýle nesklouzávaly z nosu dolů.

Použitá skla disponují ochranou kategorie 3 a v balení nalezneme i čiré zorníky kategorie 0. Tato skla výborně poslouží na přímém slunci, ale v šeru a stínech přece jen už lehce ztrácejí.

Jedinou nevýhodou je přílišná měkkost použitého materiálu, kdy se brýle při náročné fyzické aktivitě mohou na obličeji lehce kroutit a nedrží zcela optimálně svůj tvar. Pro spíše rekreační pojetí sportu se však jedná o dostačující variantu.

Oakley Radar EV Path

Oakley je značka, kterou není potřeba dlouze představovat a která se při zmínce o slunečních brýlích velkému množství lidí vybaví jako vůbec první. Brýle této značky se za svou bohatou historii staly legendami a nutno podotknout, že tento fakt se odráží i na jejich cenovce.

Oakley Radar EV Path Hmotnost: 40 gramů Cena: 6020,- Dostupné zorníky: Polarizované (Kat. 3) Kontrastní PRIZM

Podobně jako Julba ani Oakleye nemáte problém poznat už na první pohled. Tvar obrouček je viditelně široký, ale díky výraznému klenutí ho může nosit prakticky kdokoliv.

Chybět nesmí gumový nastavitelný nosník, který se dá vyměnit za nový, a pogumované koncovky stranic. Celkově sedí Radary na obličeji pro Oakley charakteristickým způsobem, na který si lze velmi rychle zvyknout.

Spolehnout se můžete na vysokou pevnost a stálost materiálu obrub i samotných čoček, které dohromady zajišťují spolehlivé a neměnné chování i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Samotná skla pak byla u testovaných brýlí v polarizační úpravě s velmi vysokou optickou kvalitou. Dívat se přes polarizované zorníky této značky je v mnoha případech mnohem příjemnější než nemít na očích vůbec nic.

Kromě polarizační varianty jsou dostupná i klasická zrcadlová a samozatmavující se skla fotochromatická.

Zapomenout nesmíme ani na fakt, že v Oakleyích i přes jejich mohutné rozměry nedocházelo k absolutně žádnému pocení skel ani při extrémní zátěži.

Jako takové jsou brýle Oakley Radar do detailu vyladěný produkt určený pro všechny výkonnostní sportovce a jedinou slabinou je cenovka, která dokáže pořádně zvýšit váš tep.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.