Pojeďte s Ondrou Fejfarem na běžecký kemp. Rungo.cz tam bude taky

Ondra Fejfar o sobě Věk: 25 let Klub: AK Kroměříž Jsem reprezentant České republiky v běhu. Baví mě závody na dráze, na silnici a v terénu. Miluji běh v horách a proto v nich nejraději trénuji. Vytrvalostní aktvity mě vždycky bavily. Navíc mě běh naplňuje, rád závodím a posouvám své hranice.A co je můj sen a co bych chtěl dokázat? Chtěl bych se nominovat na letní světovou univerziádu 2015 v Jižní Koreji. Letos se soustředím na Mistrovství Evropy a světa v běhu do vrchu. Chci doběhnout v TOP 10 na drsném Dolomitenmannovi.

Osobní rekordy 3000 m přek. - 8:59,44 - rok 2014 5000 m - 14:35,76 - rok 2013 10 000 m - 30:22,07 - rok 2013 10 km silnice - 30:35 - rok 2012 půlmaraton - 1:07:41 - rok 2013

Nejlepší výsledky Vítězství v amatérech na nejtěžším závodě extrémních štafet na světě - Dolomitenmann (2013) 1. místo We Run Prague (2012) 2. místo MČR na 10 000 m na dráze (2012) 6. místo Karlovarský půlmaraton - 1. Evropan (2013) 1. místo Akademické MČR na 5000 m (2013) 1. místo Pečecká desítka v letech 2012 a 2013 Účastník ME v běhu do vrchu (2013)