„Nažhavte“ EPP a pomozte handicapovaným lyžařům brázdit svahy i v létě

V současné chvíli je cíl již dosažen. Můžete však pomoci jiným projektům v aplikaci EPP.

Sport s handicapem je dnes už běžná záležitost. Se speciální sportovní výbavou to ale není jen tak. Zatímco my chodící lidé se můžeme vydat do obchodu a koupit si celkem kvalitní horské kolo nebo lyže za cenu kolem deseti tisíc, vozíčkář takovou možnost nemá. Speciální lyže i kola se cenou rovnají nejšpičkovější výbavě vrcholových sportovců. Když se ale handicapovaných sejde víc a stojí za nimi parta přátel a nadšenců, všechno je možné.

Parta nadšenců přibližuje sport handicapovaným

O aplikaci EPP, sportstrackeru, který pomáhá, si můžete přečíst více v tomto článku.

Hanka je pedagogická asistentka ve speciální škole a maminka dvou dětí. Zdenka pracuje v pojišťovnictví a každý den pečuje o zdravotně postiženou blízkou osobu. Pavel je servisman lyží a lyžařský instruktor se specializací na různě postižené lyžaře, včetně nevidomých. Erika pracuje jako učitelka a doma se stará o tři děti. Veronika také učí, ve speciální autistické třídě na základce v Kopřivnici. Roman je tělesně postižený správce IT, monoski lyžař, cyklista a šachista. Karel pracuje jako vychovatel a asistent na základní škole ve Zlíně. To je jen krátké představení lidí, kteří se společně s dalšími známými a pomocníky rozhodli věnovat ve svém volném čase různě postiženým dětem a mladým lidem. Nejsou neziskovka, ale parta nadšenců, které dělá radost dělat druhým radost.

Vše začalo už před lety cestováním autem po nejvyšších místech Evropy s jedním těžce tělesně postiženým kamarádem, pokračovalo nákupem minibusu a pravidelnými neškolními víkendovými výlety s dětmi ze speciální školy. Pak se díky workshopům APA Olomouc přidalo lyžování a certifikát pro instruktory monoski, což dětem na vozíčku otevřelo zcela nové sportovní obzory. Vznikla neformální skupina Monoski Zlín, která sdružuje handicapované, jejich rodiče a dobrovolníky.

„Blázni“, které baví dělat radost druhým

„Lidé o nás někdy říkají, že jsme prý blázni, kteří od rána do večera celé víkendy lyžují, jen aby se svezlo co nejvíce zájemců, aniž by komukoliv cokoliv účtovali... Vše je to jen na dobrovolnosti z obou stran,“ vypráví Karel, který při cestách funguje mimo jiné jako řidič mikrobusu. S námi si popovídal o tom, jak celý nápad vznikl a kam se bude ubírat.

„Roky se pohybujeme mezi dětmi na speciálních školách, stacionářích, táborech a aktivizačních zájezdech,“ vypráví Karel. „Za tu dobu vznikla řada vazeb nejen s dětmi, ale i rodiči. Charakterizuje nás neformálnost v tom, co děláme, a fakt, že nejsme žádná instituce, nemáme závodní ambice... Naším cílem je pohodově strávený čas venku v přírodě a hlavně v pohybu,“ dodává. Zdůrazňuje také, že skupina nemá v plánu stát se žádnou institucí: „Jde nám o to, aby naši zájemci mohli trávit volný čas sportem a zábavou s ostatními. A doufáme, že se nám podaří časem získat ještě další finanční zdroje a partnery, aby se k nám mohli přidat i další zájemci, kteří o nás třeba zatím ještě nevědí.“

Z vozíčku rovnou na svah

Partu dobrovolníků tvoří dobří známí a přidávají se další. Jedná se v drtivé většině o lidi i profesně spojené s dětmi: učitelky, vychovatele, speciální pedagogy a podobně. Lidí s dobrým úmyslem ale není nikdy dost, a tak skupina ráda vítá každého nového pomocníka, třeba z řad rodičů. Dobrovolníci tak mají velkou výhodu v tom, že dělají práci, která je nejen baví a naplňuje, ale které i profesně rozumí. A to i v případě jízdy na monoski, která vyžaduje doprovod instruktora „s papíry“. V zimě má sdružení k dispozici celkem tři monoski a další je ve výhledu díky projektu Nezastavitelní, který nabízel handicapovaným šanci získat sportovní vybavení.

Fungování takového nadšeneckého projektu vyžaduje notnou dávku úsilí a samozřejmě i peněz, které skupina získává od drobných sponzorů, rodičů i některých lyžařů samotných. „Veškerý provoz, jako je zajišťování aktivit, telefonování, údržba vybavení a doprava na svahy, je na instruktorech,“ říká Karel a pokračuje: „Z drobných příspěvků si pak handicapovaní lyžaři hradí cesty na sjezdovku a vybavení, pojištění a podobně. Máme velké štěstí v podobě spolupráce se Svahem Zlín a Skiareálem Troják, kde neplatíme za vleky. Kdokoliv sedí na monoski či biski, ať už s instruktorem, nebo bez, lyžuje a vyváží se na vleku zdarma,“ pochvaluje si.

V současnosti se skupinou pravidelně lyžuje skoro 30 monoski lyžařů od nejtěžších forem kombinovaného postižení až po úrazy páteře či amputace dolních končetin. Mezi nimi i patnáctiletá Andrejka, která od malička žije s rozštěpem páteře a bez vozíčku se neobejde. Vyrůstá v pěstounské rodině a kromě toho, že je ve své kategorii úspěšnou plavkyní, je také lyžařkou na monoski, která se skupinou vyráží na svahy od samotného počátku. Lyžováním doslova žije a díky skupině nadšenců může aktivně trávit volný čas v přírodě po celý rok.

Sedmnáctiletá Nikola, která trpí dětskou mozkovou obrnou, má zase rodiče, kteří rádi lyžují. Dříve musel vždy jeden z rodičů zůstat s Niki na chatě. Pak poznali instruktory, kteří je zaučili a půjčili jim monoski, takže teď už lyžuje celá rodina společně.

V zimě lyže, v létě kolo

Cílem skupiny dobrovolníků kolem Monoski Zlín je zpříjemnit dětem a mladým lidem s handicapem i letní měsíce, tedy dobu, kdy většina z nás vymění lyže za kolo. Podpořeni stále se rozšiřující nabídkou bike areálů se sedačkovými lanovkami se rozhodli realizovat další aktivitu.

Cimgo, speciální terénní tandemová čtyřkolka pro handicapované, je snahou pokračovat tam, kde byla skupina dosud s posledním sněhem nucena skončit: moci zůstat na horách, projet místa, která lze projet v zimě na lyžích a v létě pouze na Cimgu.

„Vozík“, který díky promyšlené technologii dokáže sjet všechny možné druhy terénů, umožní vozíčkářům podobný zážitek jako celoodpružené horské kolo. Je ale mnohem dražší – stojí přes dvě stě tisíc. Pro zájemce o sport z řad handicapovaných znamená další aktivitu, kterou si mohou užít stejně jako „my“, získat nové zážitky a sportovní zkušenosti. Stejně jako v případě lyžování na monoski je potřeba profesionální zaškolení instruktorů, které proběhne přímo u výrobce ve Francii.

Od nového přírůstku do „vozového parku“ si sdružení slibuje nové zážitky pro mladé lidi, kteří v životě neměli takové štěstí jako my – narodili se s tělesným nebo kombinovaným postižením, jako jsou dětská mozková obrna, autismus, nebo mozkovou dysfunkcí nebo jsou upoutáni na invalidní vozík po úrazu.

Vyběhejte handicapovaným nové zážitky

S Cimgem, na které můžete pomoci „vydělat“ i vy svým pohybem, mají velké plány. Lyžařské areály začaly v poslední době hodně sázet na zájem cyklistů a budují bikeparky, kterými lze prosvištět podobně jako na lyžích. A právě ty jsou cílem party kolem Monoski Zlín. Zájemci se vypraví na cestu mikrobusem do jednoho z areálů, postupně se vystřídají na Cimgu a zbytek mezitím stráví čas při procházce, hrách nebo na obědě s některým z asistentů. Skupina plánuje celodenní aktivní výlety přizpůsobené schopnostem zájemců. Do budoucna mají spoustu dalších plánů včetně terénního kola Quadrix Hand’s, invalidního vozíčku a handbiku v jednom, na kterém by zkušenější jezdci mohli sjíždět svahy sami.

Na novou čtyřkolku, na které si sportovci z Monoski Zlín budou moci „zablbnout“ už letos, můžete přispět i vy. A co je ještě lepší, nebude vás to nic stát: stačí si stáhnout aplikaci EPP a běhat. Nebo třeba stylově vyrazit na horské kolo, ať je kilometrů (a tím pádem i bodů na podporu projektu) co nejvíc!