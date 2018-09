Podzimní novinky mezi běžeckými botami sázejí na rychlost

Brooks Energize

Začneme trochu netypicky nikoli konkrétním modelem, ale celou modelovou řadou. Brooks v předchozím roce představil zbrusu novou TPU tlumící pěnu s názvem DNA AMP a použil ji v modelu s názvem Levitate, jehož recenzi si můžete přečíst zde.

Po roce se rodina bot s DNA AMP rozšířila na tři modely a všechny mají v krvi vysokou energetickou návratnost, maximální pružnost a velmi dobré vlastnosti i po velké porci kilometrů. Základem těchto funkčních vlastností je především použitá tlumící směs, ale Ricochet, Levitate i Bedlam ukazují, že totožný materiál lze použít hned několika různými způsoby.

Brooks Levitate druhé generace navazuje na svého předchůdce, je to prémiová neutrální silniční bota s velmi vysokou mírou tlumení. Svršek je nově kompletně pletený a díky designu i netradičnímu zakončení kolem kotníku mohou nové Levitate připomínat některé modely Nike.

V praxi se můžete těšit na o něco těžší botu, která ovšem nabízí maximální dostupný komfort v poměrně energetickém balení, které vás bude příjemně pobízet ke svižnějšímu kroku.

Opravdu rychlou botou je však až Ricochet, který je díky kombinaci DNA AMP a klasické EVA pěny výrazně tužší a rychlejší v odrazové fázi. Za zmínku stojí i nižší hmotnost, která se sice nedá srovnávat s ryze závodními modely, ale zároveň vás nebude nijak limitovat při svižném tréninku. Konstrukce svršku je velmi podobná tomu, na co narazíte u výše zmíněného modelu Levitate, a díky bezešvé pletené struktuře zajišťuje pevné a zároveň pohodlné usazení chodidla uvnitř boty.

Třetí energetickou novinkou od Brooksu je model Bedlam, který rozšiřuje řady tréninkových pronačních bot. Mírou tlumení i tvarem svršku je to identický model jako Levitate, ale na rozdíl od něj má Bedlam kolem chodidla obsázku z pevnější pěny, která aktivně snižuje nadměrnou rotaci kolena i kotníku, tím výrazně prospívá vašim kolenům. Místo klasické pronační výztuhy (klín z pevnějšího materiálu pod vnitřní hranou chodidla) tak Bedlam přistupuje k řešení celého problému mnohem sofistikovaněji a kromě kotníku se snaží pozitivně ovlivnit celou dolní končetinu.

Hoka One One Torrent

U další boty v pořadí je čas posunout se do terénu. Hka One One Torrent je dynamická a neuvěřitelně lehká bota pro vyznavače trailu, která nezklame na krátkém tréninku kolem města stejně jako na horském Skyrace. Svršek je velmi lehký a ušitý z jednoho kusu tkaniny, mezipodešev obsahuje dvě různě tvrdé pěny pro měkký dopad a rychlý odraz a na podrážce najdete poměrně výrazně vzorek, který nebude klouzat ani v hlubokém bahně. Torrent je díky tomu ideální volbou pro všechny běžce, kteří nehledají extrémně robustní a odolnou botu a místo toho dávají přednost tomu nejlehčímu a nejrychlejšímu, co trh nabízí, aniž by obětovali pohodlí, které je v tomto případě, stejně jako u jakékoliv jiné Hoky, nadstandardní.

Inov-8 terra Ultra G 260

Druhým zástupcem trailových novinek je ostře sledovaná Terra Ultra od Inov-8 s podrážkou z grafenu. Tento Nobelovou cenou ověnčený materiál se stará o špičkovou odolnost použité směsi při zachování potřebné přilnavosti. Kromě grafenu je u Terra Ultry zajímavý i kevlarem vyztužený svršek na velmi širokém kopytě a především devět milimetrů vysoké tlumení z TPU pěny s nulovým dropem. Je to už pěkných pár let, co Inov-8 nabízel běžecké boty s nulovým dropem. Terra Ultra je odpovědí na volání všech fanoušků této ostrovní značky, kterým se stýskalo po maximálně přirozené a kontaktní botě, který by zároveň poskytovala charakteristický grip a solidní ochranu chodidel.

Nike Pegasus Zoom Turbo

Se čtvrtou a poslední podzimní novinkou se vrátíme opět na silnici. Již 35. generace legendárního tréninkového modelu Pegasus má ve jméně označení Turbo, které výstižně poukazuje na ambice této boty. Pegasus Turbo přebírá některé konstrukční prvky, jako je tvar a materiál mezipodešve, z aktuálně nejlepší maratonky Nike Zoom Vaporfly 4%, kombinuje tak tlumení a komfort s nekompromisní rychlostí. Použitá pěna Zoom X je lehčí a zajišťuje rychlejší odval chodidla při odrazu, ale v případě Pegasu se to nijak zásadně neprojevuje na celkovém komfortu. Pokud hledáte lehkou, dynamickou a zároveň pohodlnou botou, ve které se dá odtrénovat obecná vytrvalost i intervalový trénink na dráze, pak by Pegasus Zoom Turbo mohl být velmi zajímavou variantou.