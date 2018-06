Podvrtnutí kotníku: jak ho řešit a jak mu předcházet

Kotník je složitou anatomickou strukturou. V kloubu se stýkají tři kosti, holenní, lýtková a hlezenní. Kloub je tvořen vyvýšeninou na kosti hlezenní a vidlicí, kterou tvoří zbývající dvě kosti. Kloub je spojen a stabilizován velkým množstvím vazů.

Kineziologie

Pohyb v kotníku je možný směrem špičkou dolů nebo špičkou nahoru. Při pohybu chodidla směrem dolů je kontaktní plocha vidlice s vyvýšeninou menší a za této situace proto snadněji dojde k podvrtnutí nebo vykloubení. Dalším směrem je pohyb do úklonu do stran a pohyb do rotace vnitřní a vnější. A samozřejmě pohyby kombinované, složené z pohybů uvedených výše.

Problematickými jsou právě uvedené rotace. Zkuste si, nakolik je vaše chodidlo schopno zátěže do rotace (což je vlastně pohyb, který vede, je-li neřízený, k distorzi). Sedněte si, nohy položte celou plochou na zemi. Zkuste zvednout střídavě palcovou a malíkovou hranu nohy – viz video. Při testování by nemělo dojít k výraznějšímu pohybu v kolenních kloubech. Pohyb, během kterého se zvedá palcová hrana chodidla, je fyziologicky asi dvakrát větší než pohyb v opačném směru.

Podvrtnutí

Mechanismus vzniku je v podstatě dvojí. To je důležitý poznatek, podle kterého budeme odvíjet terapii. Pokud se jedná o podvrtnutí jednorázové, které vzniklo velkou mechanickou střižnou silou nebo atakem jiné osoby takovým způsobem, že úrazu nijak nešlo předejít, je situace prognosticky příznivější. Pokud však mechanismus vzniku není nijak náročný a k tomu, aby došlo k distorzi, stačila pouze malá nerovnost terénu, jedná se o špatnou koordinační a stabilizační funkci svalu a zde je třeba fyzioterapeuticky zasáhnout.

Podvrtnutí může mít tři stupně: natažení vazů, natržení vazů a roztržení vazů.

Natažení: otok mírný, zhojení do asi tří týdnů

Natržení: otok větší, výraznější bolestivost, většinou podlitina (modřina), doba hojení asi 6 až 8 týdnů

Přetržení vazu: nestabilita kotníku, doba hojení odpovídá typu ošetření – asi 3 měsíce

Léčba

Ihned po úrazu platí heslo PRICE – Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation (pro anglicky nehovořící: ochrana před další zátěží – klid – led – komprese – zvednutí končetiny).

Ledování každé dvě hodiny po dobu 20 minut (ledování se doporučuje první dva dny po úrazu). Důležité je i polohování: žádoucí je zvednutí nohy nad úroveň kyčelního kloubu (kvůli drenáži otoku). Použijte ortézu nebo bandáže (podle typu poranění a případného doporučení lékaře).

Nohu nezatěžujte, choďte s francouzskými berlemi ve správném chůzovém stereotypu: berle – poraněná noha – zdravá noha. Nohu přikládejte na zem, ale nezatěžujte. Jak chodit do schodů? Opřete se o berle, dejte na schod zdravou nohu, vytáhněte se nahoru a přisuňte berle a nohu poraněnou. Ze schodů poté v rytmu berle – poraněná noha – zdravá noha. Dlouhodobá chůze v nesprávném pohybovém stereotypu může přetěžovat další tkáně a řetězit tak vzniklé potíže

Cvičení začínáme opatrně a důsledně hlídáme, aby nebylo přes bolest.

Potrápil vás už někdy kotník? Četnost úrazů kotníku u běžců. celkem hlasů: 753

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. srpna 2015. Anketa je uzavřena. Řešil/a jsem kotník opakovaně 322 Měl/a jsem úraz už na obou kotnících 204 Ano jedenkrát 149 Ne 78

Cvičení

V prvním kroku cvičíme izometricky – to je způsob, při kterém sval pracuje zvyšováním napětí, ale nemění svou délku, nedochází tedy k pohybu v kloubu. Viz obrázek 1: tlaky do stěny, tlaky do ručníku. Tlak navyšujeme po dobu několika sekund, poté pomalu ubíráme. Opakujeme pětkrát až desetkrát.

Tlak do stěny Tlak do ručníku

Cvičení k návratu k fyziologické kloubní pohyblivosti: přitahování a natahování špičky, kroužky, alphabet ankles ("písmena abecedy psaná nohou"), strečinková cvičení na lýtkový sval.

Cvičení ke zlepšení hlubokého čití (vnímání polohy a pohybu v kloubu) – při povolené padesátiprocentní zátěži cvičíme na obou nohou, poté se zavřenýma očima, stoje na úzké bázi a podobně. Při stoprocentní zátěži cvičíme na jedné noze, přidáme zavření očí a podobně

Cvičení na balančních podložkách.

Cvičení na propriofootech – unikátní cvičební koncept, který izolovaně zatěžuje předonoží a zadonoží.

Podložky propriofoot Příklad pozice nohy při cvičení na propriofootech

Cvičení v komplexních pohybech: výpady, dřepy, dřepy na jedné noze

Cvičení tzv. "rychlé nohy": v poskoky na místě, výskoky a rychlé střídání nohou ve výšlapech na bosu nebo stupínek, práce na trampolíně, skákání přes švihadlo

Aplikace kineziotapů

Příklad kineziotapu v akutní fázi poranění

Z fyzikálních procedur aplikujeme ultrazvuk, analgetickou elektroléčbu nebo laser. Některé zdroje doporučují kombinaci rázové vlny s lymfomasáží.

Nácvik vnímání polohy a pohybu těla

Pro prevenci opakovaných podvrtnutí je třeba zapracovat na schopnosti řízení centrálního nervového systému, to znamená naučit precizní a rychlé reakci na vychylující podmět. Chodidla jsou bohužel kvůli neustálému nošení obuvi k terénu "slepá" a schopnost reakce je tak výrazně pomalejší. Nejdůležitější rada je proto ta nejjednodušší: pokud je to možné, choďte bosky. Pokud takovou možnost venku nemáte, kupte si domů podložku s bodlinkami, nebo si na zem nasypte hrst valounků (dají se koupit v hobbymarketech) a přešlapujte na nich. Nohy je třeba stimulovat, což v dnešní době není úplně snadným úkolem (zvlášť při tom, jak chápou "svobodu" někteří pejskaři).

Existuje celá řada cviků na aktivaci svalů chodidla, pokud však máte zborcenou klenbu nebo nefunkční plochou nohu, je nutná korekce ortopedickou vložkou (ideálně vyhotovenou na míru), zvlášť pokud běháte opravdu často.

V obzvláště těžkých případech se v naší praxi osvědčila kombinace sádrové fixace a následného intenzivního cvičení na propriofootech. V tomto konceptu je však nutné cvičit několikrát denně do pocitu únavy, což není realizovatelné, pokud nemáte podložky vlastní, nebo nenavštěvujete rehabilitační zařízení, kde vám podložky domů zapůjčí.

Opakované podvrtnutí kotníku není banalitou, ale závažným problémem, které je třeba řešit. A řešit nejlépe znamená řešit co nejdříve.

Diskutovat můžete i pod tímto článkem na Facebooku.