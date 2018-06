Podrážky běžeckých bot: na co si dávat pozor a jak vybrat tu pravou

Nekvalitní gumová podrážka neboli podešev dokáže naprosto zkazit celkový dojem z jinak povedené boty. Dokonalý střih ani dobře vyvážené tlumení vám totiž nebudou nic platné, když při každém dopadu na mokrý povrch nepříjemně podklouznete. Naštěstí dnes existuje hned několik materiálů, u kterých si můžete být povedenými funkčními vlastnostmi jistí. Na začátek se ale pojďme podívat na to, jaké vlastnosti by správná běžecká podrážka měla mít.



Jak by měla vypadat správná podrážka

Možná jste si už všimli, že konstrukce podešve u běžeckých bot má svá specifika. Na rozdíl od pohorek a trekových bot je výška gumové podrážky u běžeckých bot minimální. To je kvůli snaze o co nejnižší hmotnost. Guma je totiž nejtěžší materiál široko daleko, proto se používá pouze v minimálním nutném množství. To má jak své výhody, tak nevýhody.

Výhodou je vysoká flexibilita tenké gumové vrstvy a také fakt, že nároky na nízkou hmotnost nutí výrobce gumových podešví přicházet s lehčími a odolnějšími materiály. Pokud se to však nepovede, narazíte na nevýhodu v podobě nízké životnosti a velmi rychlého prošlapání gumy skrz naskrz.

Hlavní funkcí podešve je zajištění spolehlivého záběru na silnici i v terénu. Kromě toho ale představuje guma důležitou ochrannou vrstvu, která chrání vaše chodidla před ostrými kameny nebo klacky. Příliš tvrdá nebo tlustá podrážka však není žádoucí, protože kromě zbytečné váhy navíc bude mít za následek výrazné snížení ohebnosti celé boty.

Kromě mohutnosti se mohou jednotlivé podrážky lišit také tvarem a použitou gumovou směsí. Silniční modely a boty určené na tvrdé povrchy mají nalepenu hladkou podešev. U krosových bot se obvykle setkáte s výrazně agresivnějším vzorkem. Obě varianty mezi sebou bohužel není radno zaměňovat, protože hladká silnička nemá dostatečný záběr pro běh v blátě, zatímco vysoké gripy u krosovek nedrží na silnici a navíc se na tvrdém povrchu velmi rychle opotřebovávají.

Víceúčelové gumové směsi

Existují sice nejrůznější alternativy, které jsou navržené pro použití na tvrdém i měkkém povrchu, ale v tomto případě vždy počítejte s určitým kompromisem. Málokdy se podaří namíchat gumu tak dobře, aby poskytovala spolehlivý záběr v terénu a zároveň nedocházelo k jejímu nadměrnému opotřebení na silnici. V praxi totiž platí, že měkká guma velmi dobře drží, ale její životnost je pouze minimální, zatímco tvrdší materiál hodně vydrží, ale v terénu na něj není spoleh.

Z toho důvodu se u většiny krosovek používají relativně měkké gumové směsi, které se navíc tvarují do vysokých samočisticích vzorků. U silniček je naopak standardem použití tvrdé gumy s nižší přilnavostí a maximální životností. U většiny bot je pak samostatně řešena pata, kde je do gumové směsi přimíchán určitý podíl uhlíku pro ještě vyšší odolnost.

Výrobci spolehlivých podrážek

Vyrobit spolehlivou a funkční podešev tedy není jen tak. Z toho důvodu se množství výrobců obrací na externí dodavatele, kteří se specializují jen a pouze na výrobu gumových podrážek. Na trhu se dnes nejčastěji setkáte s podrážkami od Continentalu, Michelinu nebo od Vibramu. A právě poslední jmenovaná značka má na svědomí směs, která se v poslední době rozmáhá mezi velkýn množstvím běžeckých značek.

Vibram Megagrip

Tento povedený materiál nese označení Vibram Megagrip a můžete se s ním setkat u celé řady krosovek od Dynafitu, Columbie, Altry, New Balance, Hoka One One po La Sportivu. V příští sezóně se dokonce můžeme těšit na první silničku s megagripovou podrážkou, kterou bude mít na svědomí Craft.

Pokud na podrážce nových bot zahlédnete povědomý žlutý šestiúhelník a označení Megagrip, můžete očekávat vynikající záběr a spolehlivost na celé řadě povrchů. Osobně jsem měl možnost tuto směs otestovat v několika botách různých značek na celé řadě povrchů a výsledky byly vždy velmi uspokojivé. Jen je u agresivněji tvarované megagripové podrážky třeba počítat s nižší životností, ale i v tomto směru si na tom Megagrip stojí ve srovnání s konkurencí velmi dobře.

Protože by se měl Megagrip u všech běžeckých bot chovat naprosto stejně, budete mít při výběru nových bot mnohem snadnější práci. Je-li pro vás záběr v náročném terénu zásadní, pak doporučuji vyhledávat právě tento konkrétní materiál. Alternativu k Vibramu představují krosovky od Inov-8, které si sice gumové podešve vyvíjejí sami pro sebe, ale výsledek je v drtivé většině případů velmi dobrý.

Sám jsem velmi zvědavý, jak se bude Megagrip chovat v hladkém provedení určeném na asfalt a jestli dokáže sesadit krále asfaltových podešví Continental, který je spojený výhradně se značkou adidas.