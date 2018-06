TEST: Podprsenky pro velký holky

Jedinou výjimkou jsou pohybové aktivity, při kterých sama sobě tak nějak překážím. Jednou z nich je i běh. Protože odmítám prchat s ňadry v dlaních po vzoru Mazánka a na celoroční pronájem kozonoše nemám dost financí, musím trvat na kvalitní sportovní podprsence.

Sestrojit samodržící bezešvý systém pro velikosti C+ je úkol hodný génia a velice se proto divím, že se návrh ideální běžecké podprsenky nenachází, na rozdíl od vrtulníku, v náčrtcích Leonarda da Vinci. Takový kus ženského šatníku musí být konstrukčně vybalancovaná souhra silné, leč opakovaný nádech umožňující gumy v dolní části, zesílených ramínek o šířce alespoň tří centimetrů, látkou vyztužených košíčků a silné zadní části s překřížením, které váhu prsou v jakkoliv hopsavém pohybu dobře rozloží.

Podprsenka vyvinuté běžkyně by neměla vizuálně připomínat pancíř zbrojnoše Čeňka, přesto musí udržet vše na svém místě, a to v dlouhodobějším zatížení. Pokud běžně běháte pět, deset a více kilometrů, nic než opora poprsí určená pro extrémní zatížení vás neuspokojí. Na trase delší než tři kilometry se poskakování předních částí těla dostává ze zóny nekomfortní do zóny bolestivé, a proto mám k podprsenkám s koeficientem prohupu větším než 0,15 nulovou toleranci.



Cože je koeficient prohupu? Při běhu změřený rozdíl poklesu prsou mezi stavem bez podprsenky a stavem v podprsence. Koeficient 1 mají prsa zcela nechráněná, nulovou hodnotu pak ideální stav, kterého jsem až dosud docilovala dvěma podprsenkami na sobě nebo podprsenkou v kombinaci s další všitou v tílku. Osobně si kupuji podprsenku o půl čísla menší, ale vždy tak, abych měla pocit komfortu a látka se mi nezařezávala do kůže příliš. Na dlouhé trati to může vytvořit odřeniny, při kterých si po ponoření do vany budete připadat, jako by se do vás právě zakousl žralok.

Vynechávám rovněž modely obsahující plastové dílky na zapínání nebo upravování délky ramínek, které při dlouhodobém odírání o pokožku v parném létě způsobují na mé kůži stav podobný vrcholné pubertě. Co tedy mohu či nemohu doporučit spoluběžkyním s velkým popředím?

Craft Seamless

Podprsenka Craft Seamless

Pokud se v něčem opravdu nechcete máčet ve vlastní šťávě, i když je venku čtyřicet, oblečte si tuhle. Odvod potu v této dvouvrstvé opoře je prostě zázračný. Materiál obsahující Coolmax je kompresní a střih na přední straně prsou je dobře tvaruje, navíc jsou ramínka vespod velice pozorně vybavena výstupky proti smekání. Bohužel koeficient prohupu pro prsa C+ je více než 0,5 a podprsenka je tedy maximálně vhodná pro dámy s menším poprsím (vel. A-C, 70-80) nebo všechny myslitelné tělesné aktivity s výjimkou běhu.



Hodnocení: skvělý materiál, slušný střih. 5/10 pokud máte prsa velikosti C+, jinak 8/10.

Orientační cena: asi 900 korun

Nike Pro Women´s Sports Bra

Podprsenka Nike Pro

Klasický krátký top střihu "lambáda" jsem oblékala s jistým despektem, doběhla jsem v něm ale nadšená. Bytelný kříž na zadním díle a opravdu široká pevná guma pod prsy konají svou práci na jedničku, stejně tak kompresní střih vpředu a nylonové stabilizátory v ramínkách. Koeficient prohupu jsem při zatížení půlmaratonem stanovila na 0,1, výborný odvod potu systémem Dri-Fit ověřen při výběhu v jižních krajích.

Hodnocení: opravdu bytelná opora k dostání v několika krásných designech. 9/10

Orientační cena: asi 700 korun

Adidas Supernova Racer Bra cooler

Podprsenka Adidas Supernova Racer Bra

Láska na první pohled i omak! Podprsenka je sešitá z několika dílů tak, aby opravdu široká ramínka překřížená na zádech a vyztužené košíčky udržely i nálož velikosti středního melounu. Přední díl prsa krásně tvaruje a prodyšná vsadka pečlivě myslí i na odvzdušnění potem namáhaného "žlábku". Odvod potu je bezchybný, materiál je tělu příjemný a dýchá společně s vaší kůží. Koeficient prohupu maximálně 0,1.

Hodnocení: kus oblečení, který je funkční i krásný zároveň, nutno mít! 10/10

Orientační cena: 999 korun

Lidl - běžecká linie jaro 2014

Podprsenka Lidl

Velmi zajímavý funkční střih podprsenky podrývá nekvalitní materiál, který je důvodem koeficientu prohupu o hodnotě 0,3. Opravdu oceňuji kombinaci klasického topu oblékaného přes hlavu se zapínáním pod silným překřížením na zadním díle, který společně se silnou gumou vespod prsa dobře drží. Přední díl je střižený tak, že prsa tvaruje téměř nejlépe ze všech hodnocených podprsenek. Bohužel použitý materiál je slabý, takže prsa velikosti C+ při běhu na svém místě prostě neudrží.

Hodnocení: bez další podpory v podobě tílka s podprsenkou v pohodlí neuběhnete víc než dva kilometry, pokud ale máte malá prsa, je to dobrá volba za málo peněz. 5/10

Orientační cena: 199 korun

Triumph Energy N

Podprsenka Triumph TriAction

V téhle podprsence jsem začínala běhat coby vlastenka podporující české značky. Výrazně kladně hodnotím pevný materiál podprsenky se síťovanými prodyšnými částmi na bocích a v žlábku mezi ňadry, který umí být dost namáhán horkem a na který spousta výrobců nemyslí. Pásek ve spodní části podprsenky toho ale moc neudrží, stejně tak zadní díl bez překřížení ramínek. Koeficient prohupu je 0,3.

Hodnocení: typ podprsenky vhodný spíše pro menší velikosti nebo pod tílko s další všitou podprsenkou. 6/10

Orientační cena: 799 korun

Rungo.cz také najdete na Facebooku.