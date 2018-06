V líhni běžeckých es začnou vyrábět vlastní boty

Když se řekne Keňa, každému se okamžitě vybaví běžci tmavé pleti, kteří běží tak lehce a rychle, že bychom vedle nich nevydrželi sprintovat ani pár stovek metrů. Mají motivaci, která je žene k překonávání světových rekordů na všech tratích od čtyř set metrů po maraton. Touto motivací je i nelichotivá finanční situace v jejich rodné zemi. Pro většinu elitních keňských běžců je běhání zdrojem obživy nejen pro ně, ale pro celou jejich rodinu.

Tyto příjmy jsou ovšem velmi pomíjivé a závisí na aktuální formě konkrétního závodníka a na jeho schopnostech prosadit se v nabité konkurenci. Nyní vznikl projekt, který se snaží situaci vylepšit a skrze běhání a běžecký průmysl zajistit pro keňské běžce a jejich blízké stabilní příjem.

První běžecké boty z Keni

Na crowdfundingovém serveru Kickstarter právě vybrala peníze kampaň, která nakopne produkci prvních běžeckých bot vyrobených v Keni.

Za celým projektem stojí jednatřicetiletá Navalayo Osembo-Ombati z Keni, absolventka londýnské ekonomické univerzity s pracovními zkušenostmi z Velké Británie, Spojených států, Etiopie, Tanzánie a Keni. Kromě ní patří k zakladatelům ještě američan Weldon Kennedy, který měl na starosti už množství kampaní se sociální tématikou.

Proč právě běžecké boty?

Důvod, proč si tito dva vybrali právě běžecké boty, je zřejmý. Kvalitní bota je totiž jedna z mála věcí, bez které se při běhu obejdete jen velmi těžko, a zároveň se jedná o spotřební zboží, kterého se ročně prodá miliony kusů.

Enda, jak se keňská značka běžeckých bot jmenuje, však nemá v tvrdé konkurenci zavedených výrobců vůbec jednoduchou výchozí pozici. Naději naštěstí dávají příběhy značek jako Hoka One One, Newton nebo Altra, které jsou na trhu pouze krátkou dobu a už si stihly vybudovat velmi silnou pozici.



Jedna věc je jistá - Enda se bude muset odlišit a přijít s něčím výjimečným (podobně jako Hoka s maximalistickým tlumením nebo Altra s nulovým dropem), aby měla šanci na úspěch.



Enda Iten

Podíváme-li se na první model s označením Iten, se kterým se Enda chystá prorazit, zjistíme, že se jedná o mix oblíbených parametrů, ať už je to čtyřmilimetrový drop, nízká hmotnost, střední míra tlumení, vysoká flexibilita, nebo široký prostor pro prsty. To vše slibuje, že by se mohlo jednat o velmi povedené boty. Jenže popravdě řečeno, těžko budeme hledat unikátní prvek, kterým se bude Enda Iten odlišovat od konkurence.

Pokud Iten splní papírové předpoklady, bude se jednat o velmi podobné boty jako New Balance FreshFoam Zante. To jistě nebude úplná náhoda, když právě Zante byly ve Spojených státech nejprodávanější botou roku 2015.



Keňský odkaz

To, na čem celý projekt stojí a padá bude, právě unikátní místo produkce přímo v líhni světových šampionů. Už jen tento fakt má dostatečnou sílu na to, aby si Endy oblíbilo množství běžců, kteří by se botám z Číny nejraději vyhnuli, ale nemají na výběr.

Místo původu pak z bot přímo křičí. Ať už je to logo připomínající hrot oštěpu (keňský národní symbol), tradiční barvy (černá, zelená a červená), nebo vylisovaný nápis Harambee (národní motto volně přeložitelné jako “všichni táhneme za jeden provaz“).

Nutno podotknout, že ze začátku nebude vše tak růžové a jednotlivé díly se budou i tak vyrábět v asijských továrnách. Dohromady se ale budou boty skládat v Keni a postupem času se plánuje přesunutí výroby všech komponentů přímo do Keni.



Projekt vznikl díky běžcům z celého světa, kteří svou podporu vyjádřili příspěvkem na crowdfundingovém serveru Kickstarter, kde se Enda úspěšně snažila získat finance potřebné pro nastartování výroby.