Představujeme dvanáct nových bot, na které se můžeme těšit v roce 2016

Hoka One One Speed Instinct

Hoka One One naprosto dominuje segmentu maximalistických bot, ale jak se zdá, této progresivní francouzské značce to nestačí. Hoka neskrývá touhu sbírat se svými atlety úspěchy také na kratších a rychlejších tratích, proto bylo jen otázkou času, kdy se dočkáme prvních nízkoprofilových závodních modelů. Několik jich bylo ohlášeno na jaro 2016, ale ve všech případech se jednalo o modely určené na silnici nebo dráhu.

První trailovkou spadající do této kategorie tak bude model Speed Instinct, který využívá nově navrženou technologii dvouvrstvého materiálu s měkčí směsí pod patou a naopak tvrdším a stabilnějším tlumením pod špičkou.



Hoka One One Clayton

Je-li řeč o Hoka One One a nových výkonnostně orientovaných modelech, nesmíme vynechat jednu z nejočekávanějších bot blížícího se jara. Tou je model s označením Clayton, který podobně jako Speed Instinct využívá konstrukci předpokládající dopad na střed chodidla s měkčí směsí pod patou a stabilnější v přední části mezipodešve. Na rozdíl od svého trailového protějšku bude Clayton obohacen o materiál R-Mat v mezipodešvi a podešvi, který disponuje vynikající dynamikou a vysokou energetickou návratností.

Under Armour XC

Under Armour je značka, která si získala velmi silnou pozici především v oblasti fitness, ale její americká centrála dělá vše pro to, aby se reputace tohoto giganta zvedla také v oblasti výkonnostního běhu.

Jednou z bot, která má sloužit právě tomuto účelu, bude zbrusu nová krosová závodka s jednoduchým názvem XC (cross country). Poznávacím znamením nového modelu bude vysoký textilní límec chránící oblast kolem kotníku a extrémně nízká hmotnost (140 gramů ve velikosti UK8). XC bude k dispozici ve dvou variantách, buď s hřeby, nebo bez nich. Na první pohled se tak jedná o velmi zajímavou variantu na kratší závody v terénu, která bude konkurovat klasickým krosovým tretrám a ultralehkým závodním modelům. Nezbývá než doufat, že běžecký segment vezme vážně také české zastoupení neustále rostoucí značky a v příštím roce bude nejen tato velmi zajímavá novinka běžně dostupná i v místních obchodech.

New Balance Fresh Foam 1080

O tom, že Freshfoam byl krok správným směrem, jsou v New Balance, zdá se, skálopevně přesvědčeni. Proto se ho od příštího roku dočkáme i v tradiční silniční objemovce 1080. Nová konstrukce by měla botě dodat ještě vyšší měkkost při nižší hmotnosti a bez ztráty stability. O tom, jak se bude chovat první objemovka postavená na tomto tlumicím materiálu v praxi, se budeme moci přesvědčit od jara 2016.

New Balance Vazee Summit

Jednou mála z řad, která u značky New Balance odolala tlaku materiálu FreshFoam, je letošní novinka Vazee, která až doposud zaštiťovala tři lehké silniční modely. Od příštího roku k nim přibude ještě jeden se zaměřením do terénu. Vazee Summit se bude podobně jako například Vazee Pace vyznačovat nízkou hmotností (260 gramů v UK8), ale nezvykle vysokým dropem (10 milimetrů). Chybět nebudou agresivní drapáky s vynikající přilnavostí a svršek, který si Vazee Summit „vypůjčil” z oblíbené závodky RC1400.

Salomon Sonic Pro

O snaze Salomonu prorazit kromě trailu také na silnici se ví velmi dobře. V roce 2015 ji měla podpořit první silniční závodka S-Lab X-Series, kterou v nadcházejícím období doplní také tréninková varianta Sonic Pro. Ta má oproti svému závodnímu protějšku podešev z odolnějšího materiálu a vyšší míru tlumení. Stále se však při hmotnosti 240 gramů a dropu 8 milimetrů jedná o model vhodný převážně pro svižnější trénink nebo závod.

Altra IQ

IQ je bota, o které se toho napsalo a namluvilo hodně, RUNGO.cz nevyjímaje. Není divu. Bota s integrovaným senzorem snímajícím tlak, kadenci a dobu kontaktu se zemí nepřichází na trh každý den. Jedinou překážkou, která tak zůstává mezi běžcem a touto high-tech novinkou, je poměrně vysoká cena (na druhou stranu Altra garantuje výměnu vadného kusu, pokud dojde k závadě na senzoru v prvním roce používání) a horší dostupnost značky Altra v Česku.

Adidas Energy Boost 3

Adidas patří mezi značky, které aktualizují své modely spíše zřídka. Není tak výjimkou, že některá z oblíbených bot vydrží na trhu v nezměněné podobě (kromě nových barevných variant) i několik let. Jednou takovou byla i druhá generace silniční objemovky Energy Boost, která se v příštím roce dočká po dlouhé době výraznějších změn v rámci přechodu na třetí generaci. Týkají se především podešve, která by nově měla mít lepší záběr a vyšší odolnost, a svršku, který je pružnější a obsahuje menší počet pevných výztuh.

Salming Elements

Jednoduchá modelová řada obsahující vždy jednu závodku, tempovku, objemovou botu a krosovku provázela Salming prvních pár let jeho běžecké existence a zdá se, že tato značka dosáhla úrovně, kdy jí to přestává stačit.

Na řadu tak přichází dva zbrusu nové modely, z nichž první s označením Elements je díky voděodpudivému svršku a stabilní konstrukci určen především na extrémně náročné krosové závody, na kterých nebude nouze o bahno, vodu a všemožné přírodní překážky. V rodném Švédsku nalezne Elements uplatnění především na populárních závodech typu Run Swim Run mezi jednotlivými ostrovy, ale u nás vidím potenciál boty především na překážkových bězích, jako je Spartan Race nebo Predator, případně na specialitách typu Velká kunratická.

Salming Miles

Druhou švédskou novinkou je čistokrevná objemová bota Miles vhodná pro pokročilejší i začínající běžce při nabíhání velkého množství kilometrů po tvrdém povrchu. Poprvé v historii tak Salming přichází s plnohodnotně tlumenou botou, i když se nevzdává svých typických parametrů, jako je neutrální konstrukce a nízký drop.

Mizuno Wave Catalyst

Není tomu dávno, co Mizuno kompletně překopalo drtivou většinu svých výkonnostních běžeckých modelů. Tyto změny postihly i oblíbené tempovky Precision a Elixir, které byly sloučené do nového modelu Sayonara, který měl sloužit běžcům s neutrálním i nadměrně pronačním nášlapem. Očividně však Mizunu v nabídce nějaká stabilnější tempovka chyběla, a tak se od příštího roku můžeme těšit na nový model s označením Catalyst, který by měl převzít roli vyřazených Elixirů.

Brooks Mazama

Kdyby se vyhlašovala soutěž o nejkonzervativnější běžeckou značku na trhu, americký Brooks by byl jedním z horkých favoritů. Nově představených bot z dílny této stálice se za poslední roky objevilo jako šafránu a i změny zavedených modelů probíhají spíše pozvolna a výhradně evolučním způsobem. Proč ostatně zasahovat do něčeho, co funguje?

V příštím roce (přesněji řečeno v srpnu) se ovšem dočkáme hotového zemětřesení, když světlo světa spatří hned čtyři novinky. Jednou z nich bude i lehká závodka do terénu vhodná pro běh na delší distance různorodým terénem. Hmotnost dosahuje 260 gramů a drop činí pro výkonnostní účely optimálních šest milimetrů. Podle prvních informací to vypadá, že se máme na co těšit.