Levné a dobré. Tohle jsou naše tipy na běžecké boty za super cenu

Když pomáhám s výběrem nových běžeckých bot, často od klientů slyším: „Běhám jen tak rekreačně a nepotřebuji nic profi”. V tu chvíli je potřeba si uvědomit, že běh je snad jediným sportem, u kterého se svým vybavením žádným způsobem neliší profesionální atleti od hobíků, kteří běhají třikrát týdně v parku pro radost.

V praxi neexistuje rozdělení mezi profesionálními a rekreačními botami. Tu samou závodku, ve které byl zaběhnutý světový rekord v maratonu, naleznete na nohou mnoha běžců na amatérských lokálních závodech.

Dalším zajímavým paradoxem je vývoj ceny podle typu obuvi. U většiny sportů, jako je například cyklistika nebo lyžování, jsou závodní modely jednoznačně nejdražší. U běhu je to přesně naopak. Závodky bývají zpravidla výrazně levnější než boty pro hobby běžce s nadváhou a nestabilním dopadem na patu. Platí se především za vysokou odolnost materiálu, tlumení a propracovanou konstrukci, která dokáže běh alespoň částečně zpříjemnit. Ve výsledku tedy platí rovnice, že čím lepší běžecký styl máte, tím méně tlumené (a zpravidla levnější) boty si můžete dovolit.

Vraťme se ale k samotnému výběru nové běžecké boty. Tomu by vždy měla předcházet úvaha, na co vlastně budete nově zakoupenou botu používat. Výrazným způsobem se od sebe totiž liší modely určené na silnici a do terénu, stejně jako se liší závodní modely od tempových a tempové od objemových.

Zatímco rozdělení bot do krosu a na silnici nalezneme ve všech cenových hladinách, na to, že byste si pořídili tempovku nebo závodku z některé nižší řady, můžete zapomenout. Levnější boty toto jemnější členění zpravidla nezohledňují a až na výjimky se vždy jedná o robustní a těžší tréninkové modely vhodné spíše na běh ve volnějším tempu.

Přesná hranice, která by oddělovala použitelné běžecké boty od těch vhodných pouze na chození, by se hledala jen stěží. Podle mých zkušeností ovšem platí, že většina bot, které v doporučené maloobchodní ceně (tedy před případným zlevněním) stojí méně než 2 tisíce korun, je použitelná leda tak na běžné nošení, a je úplně jedno, jestli je takto levná bota z Lidlu nebo od Nike či adidasu... Rozhodně není vhodná na běh. Tím spíše, pokud za týden zvládnete naběhat několik desítek kilometrů.

Takto levné boty totiž disponují velmi neefektivní tlumicí vrstvou, která se sice na první pohled nemusí lišit od bot za dvojnásobnou cenu, ale rozdíl poznáte hned po prvním obutí. Mezipodešev levných modelů navíc nemá prakticky žádnou tvarovou stálost, proto jsou boty citelně vyšlapané už po prvních pár bězích. Rozdíly kromě tlumení nalezneme i v celkové geometrii boty a také v konstrukci svršku. Celkově jsou extrémně levné boty málo tlumené, tuhé, těžké a vydrží pouze malou porci kilometrů.

Na následujících řádcích se dopodrobna podíváme na pět nejznámějších a nejpoužívanějších značek a pokusíme se z jejich nabídky vybrat co možná nejlevnější použitelné modely. I tentokrát se jedná o boty, které se svými funkčními vlastnostmi a životností nemohou s těmi dražšími rovnat, ale při omezených požadavcích svou práci splní.

Adidas

Jak je to s cenami? Ceny, které v tomto článku uvádíme, odpovídají doporučeným maloobchodním cenám. Vybrané modely bot se však většinou dají sehnat někdy i výrazně levněji v nejrůznějších akcích a výprodejích.

Adidas patří mezi nejkontroverznější běžecké značky nejen na našem trhu. Za tuto rozporuplnou pověst vděčí právě svým nejlevnějším modelům, které nabízí jako běžecké, i když podle mého nemají s běžeckou botou nic společného. Obzvláště modelu Duramo (1499,-) se doporučuji vyhýbat opravdu velkým obloukem.

Naopak trailové Kanadie (2299,-) svou funkčností dokážou mile překvapit. Se svými dražšími kolegy se sice naplno měřit nemohou, ale i tak je u této boty poměr cena - výkon poměrně slušný.

Kromě Kanadií je pak nejnižší použitelnou řadou z dílny adidasu ta s označením Response (od 2999,-), ve které nalezneme několik různých modelů na silnici i do terénu.

Asics

Asics je značka, která se specializuje na technicky vysoce propracované a kvalitní modely a zároveň se nebojí říci si za ně nemalé peníze. Krásným příkladem jsou legendární Kayana, která se řadí s cenovkou atakující pětitisícovou hranici mezi nejdražší běžecké boty na trhu. Díky tomu se u této značky hledají levnější varianty poměrně těžko, ale i Asics má v nabídce pár cenově dostupnějších, a přesto využitelných bot.

Mezi ně se řadí především poměrně oblíbené Gel-Zaraca (2190,-) nebo Gel-Oberon (2290,-). I přesto, že se slůvko gel, označující příslovečné tlumení, v názvech těchto bot objevuje, počítejte s tím, že gelu je v obou jmenovaných botách velmi málo. Tento fakt je řadí mezi lehčí tréninkové boty vhodnější spíše pro lehčí váhy nebo běžce s nášlapem na střed chodidla.

Nejlevnější z plnohodnotně tlumených bot pak jsou neutrálka Gel-Stratus (3190,-) a alternativa s kontrolou pronace GT-1000 (3190,-).

Nike

Značka Nike má na běžeckém trhu podobnou reputaci, jako její největší rival adidas. Na jednu stranu má totiž v nabídce vynikající modely nejrůznějších typů, ale na stranu druhou plní regály sportovních řetězců levnými botami, které bych si v žádném případě jako běžecké označit nedovolil, i když štítek tvrdí opak.

I u této značky však narazíme na jednu až nečekaně levnou a zároveň použitelnou krosovku - model Wild Trail (1790,-), který překvapí slušným poměrem ceny a výkonu. Za silniční model už si budete muset připlatit, mezi první rozumně funkční silničky patří Air Zoom Fly (2790,-).

New Balance

Americký New Balance dlouhou dobu platil za výrobce, který má v nabídce množství relativně levných a zároveň kvalitních běžeckých bot. Bohužel i zde postupem času s cenami zahýbaly skokové změny kurzu a podražení výroby a v letošní sezóně NB zapadá do cenového průměru ostatních značek.

Jedněmi z mála stále příjemně levných a zároveň obstojně využitelných bot jsou silniční 720 (2199,-) nebo 790 (2499,-). Z terénu naneštěstí vymizel model 110, a tak nejlevnější variantou zůstává už poněkud dražší krosovka 910 (2999,-).

Mizuno

Podobně jako Asics dbá i Mizuno na technickou kvalitu svých bot a útočí spíše na horní příčky pomyslného cenového žebříčku. Alespoň částečnou zárukou kvality je přítomnost tlumicí desky a slůvko „Wave” v názvu konkrétního modelu. Ne všechny vlnou vybavené modely jsou však stejně kvalitní. Jedním z prvních použitelných je Wave Impetus (2199,-) nebo krosovka Kien (2799,-). Většina ostatních bot značky Mizuno už svými cenami překonává třítisícovou hranici.

Všechny ceny uvedené u jednotlivých modelů označují výrobcem doporučenou maloobchodní cenu, takže pokud budete mít štěstí na slevu nebo výprodej, může se vám podařit z této částky ještě výrazně ukrojit.