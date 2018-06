Čelovky, brýle, boty. Přečtěte si, co přinesl veletrh Sport Life 2015

Gloryfy

Hned po vstupu do pavilonu V, kde se nacházela výstavní plocha většiny značek, jsme narazili na stánek nerozbitných brýlí Gloryfy. Míváte problém s tím, že si na své brýle pravidelně sedáte nebo vám padají z rukou? Brýle Gloryfy by vás mohly zajímat, protože jsou kompletně (obruby i čočky) vyrobené z ohebného a nerozbitného materiálu, který nemáte šanci poškrábat ani zničit, a to ani kdybyste se opravdu snažili.



N-rit

V tomto ročním období nebyla příliš aktuální, ale zajímavá byla i tak. Výstava značky N-rit představila chladivé doplňky jako ručníky a šátky, ale též pokrývky hlavy, kukly a návleky na paže. Všechny produkty využívají technologie inteligentních polymerů, které po namočení přemění textilii na chladivý obklad, který na kůži působí velmi příjemně a velmi intenzivně ji ochlazuje.



Gumbies

Trojici neobvyklých značek, které zaštituje stejný dodavatel, firma Sportica, uzavíraly australské originální žabky Gumbies, které se už na první pohled od běžné obuvi nemohou více lišit. Jsou velmi lehkou, flexibilní a pohodlnou variantou pro chození v parných letních dnech, okořeněnou netradičním designem.



Fake

Pestrobarevné dámské legíny jsou v módě. To potvrzuje i česká značka Fake se svou řadou až šíleně barevných topů a elasťáků nejen na běh, ale jakoukoliv sportovní aktivitu uvnitř i venku.



Bjež.cz

Další z vystavovaných značek ocení především běžkyně. Jedná se totiž o originálně zpracovanou čelenku, která kombinuje stahovací gumičku s pevnou látkou a výborně sedí na vlasech při každé sportovní aktivitě. Podstatným detailem je i pestrobarevné zpracování, které pomůže vyladit váš sportovní outfit.



SKHOOP

Ryze dámská byla i expozice tradiční švédské značky SKHOOP, která se specializuje na výrobu zimních sukní a dalšího funkčního oblečení pro ženy. Základ produktové řady tvoří sukně několika různých délek plněné kvalitním prachovým peřím nebo zateplené windstopperovou membránou, ale nechybí ani teplé péřové bundy, kabátky a spodní prádlo z Merina ovčí vlny.



Hudy - La Sportiva

Mezi tradiční vystavovatele patří síť outdoorových prodejen. Značka Hudy, s sebou kromě praktických ukázek toho, jak fungují goretexové membrány, do Brna přivezla i rozsáhlou nabídku vybavení italské lezecko-běžecko-horské značky La Sportiva. Součástí expozice byla i testovací sada bot La Sportiva Helios, kterou si návštěvníci mohli vyzkoušet při orientačním běhu po areálu výstaviště.



Nabídce jsme samozřejmě neodolali a měli tak možnost vyzkoušet extrémně lehkou krosovku určenou na kratší a intenzivnější běh v libovolně náročném terénu. Po necelých deseti minutách strávených během plným změn směru a tempa musím říct, že jsem z boty velmi nadšený a nemůžu se dočkat, až ji budu moci pořádně vyzkoušet v jejím domácím prostředí, tedy v trailu.

Rozsáhlý test krosovek La Sportiva Helios z pera Jakuba Larysze si budete moci přečíst na RUNGO.CZ již zítra.

Raw Energy Bombus

Po sportovním výkonu bylo potřeba doplnit energii a tak naše kroky neomylně zabloudily ke stánku s energetickými tyčinkami české značky Bombus. Nenechte se zmást názvem, bambus byste ve složení hledali marně, zato vás potěší, že stejně marně budete hledat i přidané cukry a konzervanty. Tyčinky se pyšní označením raw, vegan a bezlepkové a rozšiřují nabídku v segmentu zdravé sportovní výživy.



Medistick

Další zastávka byla u stánku značky Medistick, která nabízí hřejivě chladivý balzám v praktické tuhé podobě, která umožňuje aplikaci bez umazání rukou. Balzám obsahuje maximální povolené množství látky methylsalicilát (30 procent), která působí proti chronické i akutní bolesti vašich svalů, ať už je máte unavené z tréninku, nebo došlo k jejich naražení. Díky složení Medistick představuje zajímavou alternativu k oblíbené „žluté masti” Muay Thai, kterou si kromě zastánců bojových sportů oblíbilo i velké množství běžců.

Brynje

Tradičně vysoký počet severských značek rozšiřovala i ta s názvem Brynje, která nabídla možná vůbec nejzajímavější produkt z celého veletrhu. Brynje se soustředí na výrobu spodního funkčního prádla s použitím Merino vlny. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby však spodní prádlo této značky nepřipomínalo síť (nebo háčkovaný svetr) a neslibovalo tepelnou izolaci od plus deseti do mínus dvaceti stupňů Celsia. Na těle působilo termoprádlo velmi příjemným dojmem a na test toho, jak bude opravdu fungovat při intenzivní sportovní aktivitě, se můžete na RUNGO.CZ těšit už brzy.



Collm

Komprese je v módě a výrobců, kteří se této problematice věnují, každým rokem přibývá. Dalším českým přírůstkem je i značka Collm, která se bude snažit svými úpletovými návleky a podkolenkami vystřídat na postu české kompresní jedničky oblíbený Royal Bay.

Led Lenser

Svůj prostor měly na veletrhu vyhrazený i čelovky. Led Lenser se ve svém oboru řadí mezi klasiku s vynikající a propracovanou funkčností. Na žádné zásadní novinky jsme sice u expozice nenarazili, zato nás příjemně překvapilo, jakým způsobem se posunula kvalita zpracování a design, který se za posledních několik měsíců změnil k nepoznání, nová generace čelovek vypadá výrazně lépe než její předchůdce.



Fenix

Hned naproti měl svůj stánek další gigant na světelném poli, čínská značka Fenix. Ta boří mýty o tom, že čínské produkty musí nutně být nekvalitní, a patří mezi nejoblíbenější výrobce na trhu. U nových modelů se však potýká s patentovými problémy, proto musela být odstraněna vyklápěcí rozptylka. Na jejím nahrazení se však pracuje a brzy by mělo opět být možné šířku světelného kuželu regulovat.

Yedoo

Patříte-li mezi příznivce koloběhu a využíváte-li tento sport jako doplněk ke svým běžeckým tréninkům, měli byste zpozornět. Česká značka Yedoo totiž v příštím roce přijde na trh s kompletní zbrusu novou řadou koloběžek všech velikostí s hliníkovým rámem a kvalitním osazením. Kvalita se oproti současným modelům zvedla o desítky procent, takže bude nutné s Yedoo počítat i tam, kde donedávna vládly značky jako Mibo, Kostka nebo Kickbike.



TomTom

Posledním, avšak rozhodně ne nejméně zajímavým zážitkem bylo seznámení s novou sportovní kamerou Bandit od TomTomu. Ta umí kromě nahrávání videa také komunikovat s vaším mobilním zařízením a zároveň zaznamenávat údaje o trase, rychlosti, ale i vašem srdečním tepu (používáte-li hrudní pás) a všechna data promítat přímo do videa.



Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.

