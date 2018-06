TEST: Hodinky Suunto Ambit 3 Vertical mě v mlze dovedly až na vrchol

Zatím poslední přírůstek do modelové Ambit 3 přišel na trh prakticky po roce od samotného představení této modelové řady. Ta se doteď skládala ze tří variací: Peak - multisportovní high end, Sport - mírně levnější varianta (s menší baterkou a bez barometru) a Run - čistě běžecký sporttester. Roční odstup znamená ve světe elektroniky obvykle novou generaci daného výrobku. U firmy Suunto na to ale šli trochu jinak. Zachovali povedený software, který ale dali do nového těla. Hodinky s přívlastkem Vertical tak nejsou jen další okleštěnou verzí vrcholného provedení Peak. Zároveň ale nejsou ani novou generací. Co jsou tedy vlastně zač? A komu jsou určeny?

Sunnto Ambit 3 Ambit 3 Peak / Sport / Run / Vertical vodotěsnost: 100 m

100 m konektivita: Bluetooth

Bluetooth barometr: ano/ne/ne/ano

ano/ne/ne/ano vibrace: ne/ne/ne/ano

ne/ne/ne/ano multisport: ano/ano/ne/ano

ano/ano/ne/ano výdrž GPS maximální: 200h/100h/100h/100h

200h/100h/100h/100h výdrž GPS nejpřesnější: 20h/10h/10h/10h recenze modelu Peak/Sport

V první řadě je třeba říct, že Verticaly mají komplet nový hardware - tělo hodinek, čipset, anténa, pásek. Hned na první pohled je zřejmé, že se vývojářům podařilo integrovat anténu přímo do samotného těla hodinek. Ty se tak zbavily problematického satelitního hrbu na spodní spodní straně. Na ten bylo třeba si vždy při koupi nových ambitů zvyknout. Nejenže hodinky lépe sedí na každém zápěstí, ale díky odstranění hrbu vypadají i subtilněji. To oceníte především, když máte ve zvyku nosit svůj sporttestr do práce. Další funkce, která byla u finské firmy Suunto opomíjena, byla vibrační upozornění. Pro některé zbytečnost, pro další užitečná vychytávka. Pakliže jste při běhu zvyklí poslouchat hudbu, je pro vás zvukové upozornění k ničemu a právě proto jsou vibrace žádané. Pravdou ale je, že abyste ho rozeznali, je třeba mít více utažený pásek. Nový vzhled a vibrace tedy stavějí Verticaly na vrchol nabídky Suunto Ambit 3.

To hlavní se ale u Verticalu točí kolem barometru.Ten již obsahovala verze Peak, zde se ho však díky úpravám softwaru podařilo mnohem lépe využít. V zásadě se barometr v hodinkách využívá především k přesnému měření nadmořské výšky. Do této doby jsme mohli u takto vybavených hodinek přesně sledovat, v jaké jsme nadmořské výšce a případně co vše jsme již absolvovali. Co když jste však teprve v půlce trasy? Jaký profil a počet nastoupaných metrů vás ještě do cíle čeká?

Tyhle otázky si očividně v Suunto řekli také. A proto přišli s novou funkcí. V případě, že si do hodinek nahrajete svoji běžeckou trasu a dáte se po ní navigovat, hodinky vám ukáží jak celý profil cesty, tak i zbývající nastoupané metry. To je neskutečně užitečné v horském terénu, kdy trasu osobně neznáte a nevíte, jestli za příštím horizontem stoupání končí, nebo po chvíli opět pokračuje. Tohle jsou přesně ty informace, které při horském trailu oceníte. Tím se tedy dostáváme k otázce, pro koho jsou hodinky určené. Především pro trailové běžce tíhnoucí k závodům typu SkyRace a SkyMarathon. Záměrně popisuji maximální délku marathon. Tím, že v Suunto do těla hodinek integrovali satelitní anténu, nezbylo již místo na velkou baterku, jako má model Peak. Má ji poloviční, tedy stejnou jako modely Sport a Run. Máte-li v plánu běhat ultramarathony, nebo použít hodinky na dlouhou expedici, zvolte raději model Peak.

Barometr využití barometru přesná nadmořská výška

přesný záznam převýšení

upozornění na bouřku

Zdálo by se tedy, že jsou to hodinky pouze trailové. Ale není tomu tak. Tak jako model Peak a Sport jsou i Verticaly multisportovním náčiním. Umožňují jak trénink na kole, v posilovně, tak i ve vodě. Jako bývalý závodní plavec jsem se přirozeně podíval na zoubek plaveckému módu. A to především bazénovému.

Hned při startu aktivity plavání je třeba nastavit délku bazénu. Je na výběr z klasických délek, ale můžete si i nastavit vlastní. V základním módu tedy měří hodinky každý uplavaný bazén a díky vestavěnému akcelerometru dokážou rozlišit i plavecký styl. Tato funkce je velice přesná. Dokáže rozlišit prakticky vše, co se danému stylu podobá. Podmínkou je hýbat rukou, na které jsou hodinky. Existuje ale ještě pokročilý mód. Hodinky totiž můžete naučit přesně svoji plaveckou techniku každého stylu. K čemu je to dobré? Pakliže totiž plavete cvičení, u kterého nehýbete rukou (nácvik plavecké techniky nohou), hodinky v základním módu nezaznamenají vzdálenost. V pokročilém módu okamžitě nabídnou jako plavecký styl “Praktice” (cvičení) a umožní manuální přidání délek bazénu. Tato funkce mě velice potěšila.

Suunto Ambit 3 Vertical trailové multisportovní hodinky hmotnost: 74 gr

pásek: silikonový satelitní systém: GPS, GLONASS cena: 11 400 korun, 12 700 korun (s HR) Klady: možnost multisportovního použití

schopnost zobrazovat aktuální výškový profil Zápory: menší baterie

Součástí balení hodinek může být i Smart Heart Belt. V zásadě je to Bluetooth hrudní pás, díky němuž se můžete dostat i k pokročilé telemetrice výkonnosti. Při běhu sedí úžasně. Nikde nedře, neskáče a prakticky jsem o něm nevěděl. Pás je vybaven i integrovanou pamětí. Díky tomu je využitelný i při plavání, Bluetooth přenos totiž pod vodou nefunguje. Po dobu, co je pás ponořen, zaznamenává váš tep do paměti. Při vynoření nebo ukončení činnosti přenese vše do hodinek. Vše to zní skvěle. Tedy dokud s pásem neskočíte do vody a on neskončí u kolen. Bohužel, ať jsem se snažil pás sebevíc utáhnout, vždy po odrazu ode zdi putoval po hrudníku dolů. Na druhou stranu musím říci, že jsem ještě neměl hrudní pás, který by to nedělal.

Jako všechny hodinky řady Ambit3 dokážou i Verticaly komunikovat s vaším telefonem. Díky Bluetooth přenášejí notifikace, trasy i váš naplánovaný trénink. Pomocí aplikace pak můžete měnit i vzhled obrazovek v aktivitách a případná další nastavení. Osobně mi toto připadá uživatelsky mnohem jednodušší, než když změny ovládáte přímo v hodinkách.

Zpětně jsou schopny hodinky posílat veškeré vaše ukončené aktivity. Detailně je pak možné tréninky zkoumat na webu movescount.com. V hodinkách je možné sledovat vaši denní aktivitu, čas potřebný k dokončení regenerace a nově i celkové nastoupené metry. Jedná se pouze o počítadlo, které však krásně dokresluje hlavní účel hodinek.

Hodnocení

Hodinky jsem měl možnost nosit déle než dva měsíce. A získaly si mě. Příjemně sedí na ruce a v každém ohledu jsou vyladěné hned od počátku prodeje, což nemusí být u konkurence úplně pravidlem. Účelem jsou to hodinky sportovní, pro trénink/závod v horách. Ano, kvůli menší baterce musíte vše stihnout do 10 hodin (nejpřesnější záznam). Osobně nemám takové délkové ambice, aby mě to trápilo, pro tyto případy má ostatně Suunto v portfóliu model Peak. Pakliže ale tak jako já trénujete na horský maraton, budou vám výtečným parťákem.