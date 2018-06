Pocení je nepříjemné, ale tělo ho potřebuje. Přečtěte si, jak na něj

Pot mají na svědomí apokrinní a ekrinní potní žlázy, které bychom našli ve spodních vrstvách kůže. Ekrinní žlázy se nacházejí téměř na celém těle. Hlavní složkou vyměšovaného potu je voda, s kterou však z těla odchází i některé minerální látky jako hořčík, draslík a sodík. To je důvodem, proč se po tréninku doporučují pít iontové nápoje. Obsahují totiž tyto látky, které se během aktivity z našeho těla vyplavily.

Apokrinní potní žlázy máme naproti ekrinním pouze na některých částech těla, v podpaží, okolo bradavek a v oblasti třísel. Pot, který produkují tyto žlázy, obsahuje bílkoviny a mastné kyseliny, je hustší a má žlutou barvu. Proto má tento druh potu na svědomí nevzhledné skvrny na oblečení a také onen nepříjemný zápach. Ten je způsobený reakcí potu s bakteriemi, které běžně žijí na povrchu kůže. Teplo a vlhko je ideálním prostředím pro jejich množení. To je důvodem, proč se zápachem bojujeme zejména v oblasti podpaží.

I když je pocení mnohým na obtíž, plní v těle důležitou funkci. Pot totiž ochlazuje náš organismus, aby nedocházelo k jeho přehřívání. Lékařka Martina Rosická však připomíná i jeho další význam. „Pocení je pro naše tělo zdravé zejména v akutní fázi infekčních nemocí. Podle čínské medicíny je to způsob, jakým se naše tělo zbavuje škodlivin. Tak zvané vypocení je jednou ze základních léčebných metod onemocnění z nachlazení,“ vysvětluje.

Na to, jak se potíme, má vliv genetika, emoce i vlhkost vzduch

Kdo někdy absolvoval skupinový výběh nebo cvičení, si nemohl nevšimnout, že pocení je velmi individuální. Zatímco někdo je splavený už po pár set metrech, jiný i po hodinovém tréninku vypadá, jako by vůbec nesportoval. Všichni se zkrátka potí jinak. Například muži se potí až dvakrát více než ženy a u obou pohlaví se nutnost pocení snižuje s věkem. To, jak moc se potíme, je do jisté míry ovlivněno také geneticky.

„Na pocení působí i naše fyzická kondice. Lidé s lepší fyzičkou se v běžném životě většinou potí méně. Například pokud dobíhají tramvaj, ani to nepoznají, na rozdíl od osob, které se celý život ani nehnou a dobíhání tramvaje je pro ně velký sportovní výkon,“ říká doktorka Rosická.

Významným faktorem, který ovlivňuje pocení, je vlhkost vzduchu. Pokud je vysoká, vzduch nedokáže přijímat další tekutiny z našeho těla. Proto se pot z povrchu kůže neodpařuje a organismus se neochlazuje, tak jak by měl. To je také důvod, proč tréninky ve vlhkém počasí snášíme o něco hůře. Pocení je spojeno i s našimi emocemi. Když se připravujeme na něco důležitého nebo jsme nervózní, začínáme se téměř okamžitě potit především na dlaních a v podpaží.

Jak bojovat s nadměrným pocením

Nadměrné pocení kvůli dědičným predispozicím, při sportovní aktivitě nebo emocionálním vypětí není nic neobvyklého ani škodlivého. Na druhou stranu rozhodně může některé dostávat do nepříjemných situací. Proto většina z nás bere téměř jako samozřejmost používání deodorantů a antiperspirantů. V lékárnách můžete zakoupit i speciální přípravky, které vás nechtěného pocení zbaví dokonce i na několik dní. Mezi ně patří například krém Excipial DeoForte nebo roztok Driclor.

Pokud máte problém s nepříjemným zápachem, možná za to může skladba vašeho jídelníčku. Červené maso, cibule, česnek, brukvovitá zelenina nebo alkohol. Všechno to dokáže ovlivnit, jak „voní“ váš pot. Pokud tak máte například před důležitou schůzkou, při které hrozí, že se v důsledku nervozity budete potit o něco více, rozhodně se těmto potravinám vyhněte. Proti nadměrnému pocení naopak vyzkoušejte čaj ze šalvěje nebo yzopu lékařského.

Trochu radikálnějším řešením, které však může některým pomoci od dlouhodobých problémů, je injekční aplikace botulotoxinu. Ta se aplikuje do problematických oblastí, kterým je například podpaží. Tato oblast se pak po dobu čtyř až dvanácti měsíců potí zhruba o 80 procent méně. Nevýhodou je poměrně vysoká cena a také riziko tvorby protilátek proti botulotoxinu, které můžou jeho účinnost snížit.



Pocení při tréninku nebo emocionálním vypětí není nic, kvůli čemu by bylo nutné vyhledat lékařskou pomoc. Pokud však pozorujete náhlé nadměrné pocení i při běžném fungování, je možné, že vaše tělo tímto způsobem vysílá varovný signál. Lidský organismus má totiž problém s nadměrným pocením při onemocnění štítné žlázy, nedostatku vitaminu D, hypoglykémii nebo neurologických a hormonálních onemocněních. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte navštívit svého lékaře.