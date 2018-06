A zase ty Tydýty - po roce v dobré společnosti RUNGO.cz

Tímto bych chtěla poděkovat všem lidem motajícím se kolem RUNGO, ať už z redakce, nebo účastníkům výběhů a tréninků, za to že jste a že jste takový, jací jste a na nic si nehrajete! A přidávám pár dojmů z druhého ročníku závodu Craft RUNGO pětky přes ty 3 tydýty.



Na můj první Nedělní výběh s Nikolou na Strahově nikdy nezapomenu, bylo to totiž mých prvních 11 km uběhnutých v kuse. Tehdy jsem s vytřeštěnýma očima pozorovala ostatní účastníky v běžeckém oblečení a hleděla na ně s obdivem a současně s pocitem – panebože, co tu dělám? Cítila jsem se jako úplný amatér, když vyprávěli za kolik uběhnou desítku, na jaký se chystají půlmaraton, kolik naběhají za měsíc a ani mě nenapadlo, že jednou budu jako oni. Stalo se mi totiž to, co se stane spoustě lidem, běhu jsem totálně propadla.

Naprosto skvělým příkladem toho, co se mnou udělal jeden rok ve skvělé společnosti lidí z RUNGO, je závod, který se konal v březnu loňského roku – RUNGO pětka přes ty 3 tydýty. Byl první v mém životě a nikdy na něj nezapomenu. Perníkovou medaili mám dokonce ještě dnes pověšenou doma!

Ono sobotní ráno, když jsem rozhrnula závěsy a viděla to nevlídné počasí, déšť a vítr, jsem se musela opravdu hodně přemlouvat, abych nazula botky a sama samotinká vyrazila do neznáma. Nenechala jsem se odradit ani tím, že mě vítr při výstupu z metra na Hájích málem odfoukl, a vydala se neohroženě k registracím! Tričko ze startovního balíčku, jsem hrdě navlíkla na šustku, nesměle pokukovala po lidech kolem a vyběhla do terénu s předsevzetím, že to dám za 30!

Základem bylo držet se Nikoly v zeleném kloboučku, jakožto vodiče na 30 minut. Zpočátku se mi dařilo držet si před ním náskok, byl stále kdesi za mnou. Netušila jsem však, co mě čeká! První Tydýt! Nepokořila jsem ho! Ačkoliv Nikola stále všechny upozorňoval, abychom šetřili síly, neposlouchala jsem a šla na krev. V půlce druhého mě bohužel předběhl a já já jsem přes cílovou louku plnou drnů jen tak tak doklopýtala do cíle v čase 30:32. Byla jsem ale šťastná, že jsem to zvládla. Ten pocit, když jsem dostala první medaili a diplom v životě, byl opravdu nepopsatelný. Hned po doběhu jsem si sbalila svých pět švestek a hurá domů do teplíčka.

Sobotní ráno tohoto víkendu bylo úplně jiné! Nemohla jsem dospat a skrz okno mě sluníčko šimralo do tváří. Nadšeně jsem se soukala do běžeckého, sbalila svačinku, banán a hurá hurá, ať už jsem tam mezi svými! O deváté už s kamarádkou stojíme na registracích, kde nás vítají známé, usměvavé tváře děvčtátek… „Jéé…to je krásnej fusak od Craftu na boty!“... „uff, tak tohle tričko na sebe nenarvu“… „neblbni, to si vezmeme až večer na afterparty!“

Zdravíme se se všemi známými. Poštěstí se nám dokonce udělat rozhovor na kameru, kde vtipkuju, že Péťa to dnes přišla vyhrát, ani jedna z nás však v tuho chvíli ještě netuší, jak blízko jsem pravdě!

Čas letí jako splašený, ani se nenadějeme a už klusáme, uděláme pár cviků z abecedy a řadíme se ke startu. Nebojíme se toho, jdeme do přední linie. Mým cílem je jakýkoliv čas začínající 25. V rámci sebemotivace to vykřikuju všude kolem.

Už je to tu…4,3,2,1, START. Letos mě Nikola nedostane, i kdybych tu měla vypustit duši! „Fuj, to je hic! Neměla jsem si brát ten dlouhý rukáv!“ Honí se mi hlavou a jelikož trať není značená kilometry, uvažuji, kolik asi tak ještě zbývá, už jsem v půlce? Kde jsou ti zatracení Tydýti, šetři se holka, ať ti na ně vybyde síla! Ježíši, kde jsou? Děvčátko s blond culíkem, tebe ještě seknu! Panebože je to tu! Pár hlubokých nádechů a výdechů a jde se na to!

Cupitám pěkně v tempíčku, vím, že ten první mě potrápí nejvíc, blonďatý culík přechází do chůze a mám ji! Dolů pěkně šusem, neloudejte se tu! Pozooor, běžím! Mezi druhým a třetím fandí další kamarádka a její povzbuzování a nepředstíraný údiv, že mě vidí takhle brzy, mě nakopne. Nahoru vyběhnu, ani se nenaděju, tepovka jede, nechám nohy, aby letěly dolů z kopce samy. Závěrečnou travnatou louku plnou drnů běžím z posledních sil. Posledních pár metrů se pokusím i o cosi jako sprint, pravá noha mine časomíru a už mě čeká nádherně vonící perníková medaile a voda. Spokojeně se přidávám ke kamarádům, kteří jsou již v cíli. Péťa jenom špitne: „Máco, já jsem to vyhrála!“

Radostně se objímáme a navzájem si všichni gratulujeme, endorfiny víří všude kolem. Fandíme ostatním dobíhajícím a po doběhu posledního se vrháme na občerstvovačku, kde ochutnáme spoustu dobrůtek, které pekla děvčátka vlastnoručně. Kromě sladkého nechybí ani sušené maso a chleby se škvarky, sádlem, tvarohem a paštikou. Jelikož mizí rychlostí blesku, přesouvám se na druhou stranu stolků, chopím se společně s dalšími dobrovolníky nože a mažeme, co nám ruce stačí, abychom nakrmili hladové běžecké krky.

Po vyhlášení výsledků a po snědení všech dobrot balíme i my, jedeme domů dát se trošku do pořádku, abychom večer mohli společně oslavit naše výkony. Ještě jednou díky moc za skvělý den v té nejlepší společnosti!