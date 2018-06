Nemůžete se donutit běhat pomalu? V Plzni jsou speciální výběhy

Jedním z největších nepřátel pravidelného běhání je nedostatek času. Zná to snad každý. Práce, rodina a na běhání zbude čas až v podvečer, kdy temné kouty nebudí zrovna pocit bezpečí. A přesně na tomto podhoubí vznikly pravidelné úterní tréninky pod vedením Mirky Ježkové. Původně jen chtěla vyplnit čas při čekání na dceru. Zkusila, zda by se někdo nepřidal a přesně takto spontánně vznikly pravidelné skupinové výběhy. A o tom, jaké jsou, jsem si s ní povídal.

Kdy a kde v Plzni Výběh se pravidelně koná v úterý od 19:15 hodin a pod svá křídla si vás vezme Mirka Ježková. Trasa se pravidelně mění. Je třeba tedy sledovat facebookovou skupinu PLZEŇ - RUNGO.cz výběhy nebo kalendář rungo.jdem.cz. V neděli se pravidelně koná výběh pod vedením Martina Leitla. Podrobnosti najdete tamtéž. Kromě výběhů pořádáme v Plzni i atletické tréninky. Ty se naopak konají pravidelně ve středu. Informace o tom kde a v kolik se opět nejlépe dozvíte ve Facebookové skupině či kalendáři.



Jak jsi začala běhat: do 17 let jsem byla členem atletického oddílu a pilně makala na své běžecké budoucnosti. Bohužel sovětská metodika přípravy (jsem totiž staršího data), nedostatečná regenerace, to vše si vyžádalo „skvělou“ daň. Klouby v čudu. Takže jsem skončila s během a byla ráda, že vlastně normálně chodím. Na začátku roku 2014, jsem se v touze to zkusit zase, vrátila k běhu. A když jsem čichla ke vzniklé skupině Rungo pro ženy, tak už mi to nedovolilo zastavit. Pravda, nikdy nebudu rychlá běhna (jak si říkáme), i když mě to štve. Chce se mi brečet, když si uvědomím, že uběhnu jeden kilometr za stejný čas, jako kdysi kilometr a půl. Ale na někoho s diagnozou - klouby v čudu, alergie, astma a problémy s tlakem a srdcem - jsem celkem spokojená.

Proč jsi začala dělat výběhy: když si mě vybral do týmu Vltava Runu Jirka Mašek, který tehdy vedl plzeňské nedělní výběhy, tak jsem na ně začala chodit. Předtím jsem měla strach, že budu brzda pro všechny. Vím, že je to někdy nepříjemné, že někoho brzdíš, takže jsem v úterý, v rámci čekací doby na dceru v tanečních vymyslela výběh... Znáš to, večer, tma, ženský se bojí samy. Takže když je nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Běháme opravdu velmi pomalu po dobu asi dvou hodin. Když chce někdo po pěti kilometrech skončit, doprovodíme ho někam, kde se nemusí bát. Kdyby chtěl běžet rychleji, může provádět člunkový běh. Ani začátečník se k nám bát nemusí. Tempem ho neuženeme, a když ví, že si chce dát jen tři kilometry, tak podle něho uzpůsobíme trasu.

V čem jsou tvoje výběhy zajímavé: nevím, zda jsou výběhy zajímavé, ale bezva si poklábosíme a ještě naběhneme nějakou slušnou štreku s pomalou tepovkou. Město potmě je úplně jiné, někdy tajemné, a my zaběhneme občas do uliček, kam by se člověk sám asi trochu bál. Občas vymyslím nějaký běžecký výlet a své kámoše z RUNGO na něj pozvu.

Oblíbené trasy: oblíbené trasy? Miluji objevování nových tras a ráda běhám odněkud někam. Cíl by měl být. I když někdy vyrazím jen tak. Ráda běhám kolem Boleveckých rybníků, kde se dá trasa různě nakombinovat, doma (jelikož nejsem přímo z Plzně) na golf na Dýšinu a směrem k Ejpovickému jezeru. No a jasně na krásně pojmenovaná místa jako Kokotské rybníky, pramen Čůráček a na Dírku. Jinak v zahraničí mě absolutně uchvátil Ecomarathon v Chianti.

Brzy bude v Plzni další RUNGO závod. Jak bys popsala Borský park, kde se závod běží: Výhoda je dobré parkování, v létě možnost občerstvení, jsi ve městě, zároveň v přírodě. Spousta veverek a ptáků, pořád je na co koukat. Taky miliony cestiček, kopečků, stoupání, takže si každý přijde na své. Běhá tam opravdu hodně lidí.