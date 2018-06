Plzeňské výběhy: běhají s námi herecké hvězdy

Naší cílem je přitáhnout k běhání co nejvíce lidí, proto nás napadlo zapojit do výběhů i známé osobnosti. Místo ke slavným sportovcům jsme se však poohlédli jinam, do plzeňských divadel.



Na náš nápad přitom kývly hned všechny tři vytipované osobnosti.

1. 26. září s Vilémem Dubničkou

Vilém Dubnička: plzeňský herec a režisér, zakladatel Divadelního léta, které již osmým rokem baví nejen plzeňské publikum svými nádhernými letními představeními pod širým nebem, a to vždy na zajímavých místech Plzně

Vilém je aktivní sportovec, který pravidelně běhá, jezdí na kole, lyžuje, prostě má sport v krvi. V rozhovoru pro RUNGO.cz přiznal, že hrát Hamleta je jako běžet maraton. V rámci přípravy na Plzeňský půlmaraton si s námi dal společný výběh. Tempo se mu zdálo přiměřené a v přestávkách, kdy jsme oddychovali a čekali na pomalejší běžce, si přidával k běhu kliky.

Prý musí posilovat i horní část těla, která je důležitá při jízdě na kole. Atmosféra běhu byla velmi pohodová a občas Vilém přidal i nějakou zajímavou hlášku. Jeho zaujetí pro sport bylo znát z každého uběhnutého metru. Ostatně i díky společnému tréninku se mu podařilo zaběhnout půlmaraton pod dvě hodiny, což nás moc těší.

2. 11. října s Martinem Stránským

Martin Stránský: plzeňský herec a hlavně dabér, kterého proslavily seriály Dr. House a Sběratelé kostí, kde namluvil hlavní postavy; jeho domovskou scénou je DJKT v Plzni, v současnosti hraje i hlavní roli v televizním seriálu Kriminálka Plzeň

Martin je výborný kamarád a společník. Bohužel má aktuálně problémy s koleny, proto nás na společný výběh přišel pouze povzbudit, vyfotit se s námi, slíbil však, že jakmile to půjde, pár metrů a možná i kilometrů s námi uběhne. Hraje hlavně hokej, poněvadž jeho kolena tuto zátěž snášejí lépe než běh. Určitě ale zůstane naším věrným „maskotem“, a kdykoliv budeme potřebovat jeho morální podporu, prý nám ji dopřeje moc rád...

3. 25. října s Jarmilou Dyckovou

Jarmila Dycková: sólistka baletu DJKT v Plzni, v současné době ji uvidíte v muzikálech Kočky, Freddie – The King of Queen a Divotvorný hrnec, hostuje také ve Forum Karlín v muzikálu Romeo a Julie

Celá plzeňská RUNGO.cz parta byla zvědavá, jak si baletka povede v běhání. Už po prvních metrech bylo ale patrné, že Jarmila nejenže umí výborně baletit, ale také dobře běhat. Jelikož měla večer představení, vytyčili jsme krátký tříkilometrový úsek, po jehož uběhnutí se odpojí a půjde se připravit v klidu na vystoupení. Celé tři kilometry byla v čele. Stačila nejen rychlostně (místy udávala i tempo), ale vesele s námi i komunikovala. Prostě se ukázalo, že sport a běhání jí nejsou cizí, i když na ně nemá moc času. Než jsme se rozešli, slíbila, že se mezi nás brzy vrátí.

Plánujeme další společné výběhy

Máme velkou radost, že s námi známí lidé běhají. Známe je z televize, rozhlasu i z návštěv plzeňských divadel, společné osobní setkání dá však samozřejmě víc. Sport zkrátka dokáže sbližovat. A protože náklonnost byla oboustranná, domluvili jsme se, že všichni budou našimi patrony a budou nám pomáhat, třeba jen svojí přítomností na běžeckých akcích.

Zkuste to i v jiných městech. Uvidíte, že vám výběhy nezevšední, ještě více si je oblíbíte a účast bude vyšší. V Plzni to umíme a rádi se o zkušenosti podělíme.