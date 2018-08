Platit můžete hodinkami. Garmin Pay startuje v Česku

Na trhu u nás už nějakou dobu zlehka funguje Google Pay, pokud máte hodinky s androidem a umí NFC (systém, který umí rychle a bezdrátově propojit zařízení a přenést data), tak s nimi i zaplatíte. Brzy snad dorazí i Apple Pay.

Jelikož nejen pro sport, ale i běžné nošení používám hodinky od Garminu, tak mě kdysi informace o přípravě jejich systému placení nadchla a čekal jsem, kdy se tak stane. Představa, že nemusím sahat do kapsy pro telefon nebo vytahovat platební kartu, mi přišla jako lákavá. Karta „obtisknutá“ v hodinkách je tak okamžitě po ruce.

Služba bohužel zatím funguje pouze u zmíněné Monety, ale v brzké době by mohlo tuto možnost platby nabízet více bankovních domů, a to i pro karty Mastercard. Co se týká samotného zprovoznění bezkontaktního placení v hodinkách, je to velmi jednoduché. Musíte být tedy majitelem některého z modelů řady Vívoactive3, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Vívoactive3 Music nebo některého modelu z řady Fénix 5 Plus, obsahující modely Fénix 5S Plus, Fénix 5 Plus a Fénix 5X Plus. Další modely budou samozřejmě následovat a myslím si, že nakonec to budou umět časem všechny nové hodinky od Garminu.

V aplikaci Garmin connect si pak u svého modelu otevřete detail nastavení a zvolíte Garmin Pay. Naskenujete svoji VISA nebo Mastercard platební kartu (znovu upozorňujeme, že zatím jen pokud máte účet u Moneta bank) a přejdete k autorizaci, kdy musíte zavolat na telefonní linku banky nebo v případě Mastercard poslat SMS. Tehdy dojde ke schválení a to je vše. V hodinkách zapnete mód Peněženka, zadáte svůj PIN do hodinek a můžete platit. Peněženka je stále aktivní, dokud máte hodinky na ruce. Jakmile je sundáte, nebo jen lehce nadzvednete od zápěstí, dojde k uzamčení a musíte kód zadat znovu. To je pochopitelně užitečné z pohledu bezpečnosti. Nikdo vám tak nemůže peníze “z hodinek” jednoduše ukrást, když si je třeba na chvíli odložíte na stůl.

Samotné placení je úplná hračka. V hodinkách zapnete Peněženku, zadáte čtyřmístné heslo (PIN) do hodinek a můžete hned platit. Trochu mě zarazilo, že když jsem vše zkoušel, tak při placení nikdy nebylo potřeba na platebním terminálu zadávat PIN platební karty, ani u plateb nad 500 korun. Je to však logické. Při placení jde především o autorizaci klienta, která je v případě hodinek již zabezpečena výše uvedeným způsobem, takže jimi nemůže platit jiná osoba, i kdyby si je půjčila nebo zcizila.



Další výhodou je to, že k použití Garmin Pay nepotřebujete, stejně jako je tomu u klasické platební karty, mít u sebe telefon.

Když to shrnu, tak za celou dobu testování nenastal nikde žádný trabl a vše běželo rychle. Asi bych jen v hodinkách uvítal možnost zobrazit seznam plateb, které s nimi uskutečním. Jinak pro někoho, kdo je aktivní, je to opravdu skvělé řešení.