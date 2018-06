Plánujete letní běžeckou dovolenou na horách? Poradíme, kam vyrazit

Obsah článku 1. Jeseníky, Krkonoše, Malá Fatra

2. Štrbské pleso, Cortina d’Ampezzo, Pyreneje

Jeseníky

Jeseníky jsou právem považovány za nejkrásnější české hory. Výběhy na Šerák, Švýcárnu, Praděd nebo Jelení studánku patří k tomu nejlepšímu z českých trailů. Výhodou je i relativně malá rozloha, která vám umožní snadný přístup do všech koutů tohoto pohoří. Pro neběžecký doprovod jsou v dosahu různé formy vyžití od lázní přes bikeparky až po exkurze na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně.



Zvolíte-li ubytování na hřebeni (řetězec horských chat mezi Švýcárnou a Ovčárnou), můžete se kromě přeplněného Pradědu vypravit na opačnou stranu - vystoupat po sjezdovce na Vysokou holi a užít si běh po hřebenu s dech beroucími výhledy až na Ztracené kameny. Jako občerstvovací stanice pak může sloužit motorest Skřítek. Tam i zpět to dá poctivých 23 kilometrů (podívejte se na mapu trasy se startem na Ovčárně) a na vlastní kůži okusíte finální úsek Jesenického maratonu, jednoho z nejkrásnějších horských běhů na našem území.

Pro milovníky uzavřených lesů doporučujeme zvolit opačný směr (podívejte se na mapu 23kilometrové trasy) - přes Švýcárnu na Malý Jezerník, Klínovec a dále na Červenohorské sedlo, kde si opět můžete dopřát odpočinek a doplnit energii v některé z místních chat. Touto trasou vás provedou dřevěné chodníčky a osamělé lesní pěšiny, které obzvlášť v mlze působí až magickým dojmem. Vracet se tentokrát nemusíte stejnou cestou, mezi Švýcárnou a ČHS vede paralelní běžkařská trasa, která vás na cestě zpět ušetří několika náročných stoupání.



Do třetice musíme vypíchnout údolí Bílé Opavy plné vodopádů, lávek a žebříků, které spojuje lázeňské městečko Karlova Studánka s Ovčárnou. Porce kilometrů bude tentokrát výrazně menší (jedním směrem měří trasa pouze něco málo přes pět kilometrů), ale zato se můžete těšit na nepřetržitý 10procentní sklon.

Krkonoše

Nejvyšší české hory lákají především možností výstupu na Sněžku, ale i mimo tuto dominantu se dá nalézt množství tras od pěti do padesáti kilometrů, které uspokojí i ty nejnáruživější horské běžce. Krkonoše mají velikou výhodu v tom, že na rozdíl od jiných hor nabízejí velké množství ubytování přímo na hřebeni. Pokud však chcete zůstat v údolí a každodenní výšlap na hřeben vám nečiní problém, patří mezi ideální výchozí body Špindlerův Mlýn (na Sněžku je to krásných 10 kilometrů) nebo Pec pod Sněžkou.

Sněžka není zdaleka jediným bodem, na který se můžete v Krkonoších vypravit, ale rozhodně je bodem nejžádanějším. Pokud si i vy chcete udělat běžecký zářez za nejvyšší českou horu a budete startovat ze Špindlerova Mlýna, vyrazte po červené krkolomným stoupáním přes Kozí hřbety na Luční boudu, odtud po modré už je to na vrchol co by kamenem dohodil. V nohách budete mít deset kilometrů, tisíc výškových metrů a před sebou takřka nekonečný seběh zpátky do Špindlu.

Toužíte-li po místě, kde se nebudete muset prodírat davy turistů, není nic snazšího než se Sněžce vyhnout z jihu a přes Obří důl, Richtrovy boudy a Výrovku si střihnout pravý a nefalšovaný horský půlmaraton s převýšením přes dvanáct set metrů.

Jestli vám prudká stoupání nedělají příliš dobře, nechte se vyvézt na Špindlerovu boudu, odkud se před vámi na obě strany rozprostřou dlouhé kilometry po příjemně zvlněném hřebenu. Doběhnout můžete na Vysoké kolo a Labskou boudu, ze které vede pozvolný seběh přes Vrbatovu boudu až zpátky do Špindlerova mlýna. Na 16 kilometrech nastoupáte po této trase pouze necelých 500 výškových metrů, takže bychom tuto trasu doporučili i méně zdatným horským běžcům.

Malá Fatra

Je to jedna z nejkrásnějších částí sousedního Slovenska. Malá Fatra je sice malá rozlohou, ale o to větší kopce vás na ní čekají. Odměnou za jejich zdolání je běh po nádherném travnatém hřebenu s výhledy na dominantní Velký Rozsutec. Stranou nezůstanou ani vaši blízcí - v dosahu je spousta atrakcí od procházky Jánošíkovými dierami přes množství skanzenů až po wellness aquapark. K tomu přidejme dobrou dopravní dostupnost z východní poloviny České republiky (z Brna se autem do Terchové dostanete za rovné tři hodiny) a dostanete ideální lokalitu na strávení prodlouženého víkendu. Ubytování je možné buď přímo na hřebenu (Chata pod Chlebom), nebo v některém z přilehlých údolí (doporučujeme volit ubytování v obci Terchová, která je ideálním výchozím bodem).

Hlavním lákadlem Malé Fatry je bezesporu Velký Rozsutec - dominantní skalní masiv vyhlášený svou náročností. Z Terchové je to na vrchol Rozsutce pouhých osm kilometrů, ale zato si pořádně máknete při zdolávání bezmála 1500 výškových metrů. O co pomaleji budete stoupat vzhůru, o to rychlejší bude následný seběh. Další den ovšem doporučujeme s ohledem na stav vašich stehen dát přednost spíše regeneraci než dalšímu běhání po místních kopcích.

Velkým konkurentem Velkého Rozsutce je Malý Rozsutec, který sice není tak vysoký, ale o to je technicky náročnější. Nechybět budou řetězy ani sypký štěrk, a tak si při zdolávání této trasy dejte pořádný pozor a na exponovaných místech raději přejděte z běhu do chůze.

Chcete-li svá stehna ušetřit dalších výškových metrů, můžete se nechat vyvézt lanovkou až na Snilovské sedlo, ze kterého se dá vyrazit po poměrně přívětivém hřebenu buď směrem na sedlo Medziholie, nebo na opačnou stranu na Malý Kriváň a chatu pod Suchým. Ať už se vydáte jedním, nebo druhým směrem, vždy vás na závěr trasy bude čekat za odměnu krátký, ale strmý seběh zpátky do údolí.