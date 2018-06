PKO Silesia Półmaraton Katowice Polsko 2015

To bylo poprvé, kdy jsem se o tom dozvěděl. Letos získali i lepší sponzory a více registrovaných účastníků, kterých mělo být na všechny běhy okolo čtyř tisíc. Já si z tratí zvolil půlmaratón,. S registrací v polštině jsem měl trochu problém, ale zvládl jsem to. Oba závody byly v neděli a v sobotu předcházel jen nějaký minimaraton.

V Polsku jsem běžel jenom jednou, a to letos na hranici, jak je Český Těšín. Běží se tam totiž závod, který je přímo na hranici, je to na deset km a běží se v obou státech hlavně po silnici. Takže jsem moc nevěděl, co od toho čekat. Ale vypadalo to zajímavě dle internetových stránek, zájemců a sponzorů.

Vyzvednutí startovního setu proběhlo normálně a super bylo, že jsem si jej mohl vyzvednout kdykoli od pátku do neděle a že to bylo přímo ve velkém nákupním centru u vchodu. Velmi příjemné zpestření bylo triko, které se organizátorům povedlo. Start a cíl závodu bylo u Silesia City Center, což je v Polsku páté největší obchodní centrum, a dle mého názoru velmi zajímavé i pro nás lidi z ČR hlavně množstvím módních značek, které v ČR asi nemáme. Toto obchodní centrum má i vlastní malý pivovar s restaurací v bavorském stylu.

Ale zpět k závodu. V neděli bylo na říjen hodně teplo přes dvacet stupňů a svítilo hodně slunce. Maratonci začali v devět ráno a celkem jich doběhlo 1176, cizinců bylo minimum a jenom tři lidé z ČR. Půlmaraton, který jsem běžel i já, startoval v 10:30. Respektive začal trochu dříve. Start byl kousek, že se sešlo z nákupního centra a běželo se hlavně asi první půlku po širokých cestách, které ale byly v dost špatném stavu, samé nerovnosti, a šlo poznat, že to je prostě chudší město i stát, běželo se kolem starých domů a moc zajímavého k vidění nebylo asi prvních deset km a z toho asi pět bylo mimo město, ale moc to poznat nešlo.

Cesty byly hodně mírně kopcovité spíše se běželo nahoru, než dolů, ale žádné velké stoupání, nebo klesání. V druhé půli už to aspoň začalo vypadat zajímavěji a běželo se i cyklostezkami a cca posledních pět km společně s maratónci. A tady už diváci a dobrovolníci občas fandili a atmosféra se zlepšovala. Bohužel na tom slunku ke konci rychle docházely síly doběh do cíle byl spíše do kopečka a cíl byl před vchodem do nákupního centra, kde bylo tou dobou opravdu hodně lidí, ale taky ta atmosféra byla hodně povedená a hodně lidé podporovali. Takže rozhodně to byl zážitek a je škoda, že o takovém závodě moc lidi neví.

Přirovnal bych to k velkému Ostravskému maratonu s ještě větším davem běžců. Občas běželi běžci v kostýmech, hlavně tam byla skupina běžících „bojovníků ze staré Sparty“. Půlmaraton doběhlo 1134 běžců a já byl na 195 místě s 1 hodinou 46 minutami a 51 sekundami. Půlmaraton rozhodně umím zaběhnout rychleji, ale v tom počasí a při těch mírných kopcích... ta trať byla přece jenom náročnější.

Půlmaraton doběhlo se mnou pět lidí z ČR. Takže celkově bych to shrnul super závod a myslím si, že by spousta běžců bylo příjemně překvapena. Atmosféra taky super a určitě to patřilo k tomu největšímu, co je v Polsku z maratonských akcí. Plus vzdálenost z Ostravy je cca 100 km, takže z Moravy to určitě zajímavé je. Navíc to triko a medaile jsou opravdu hodně povedené, ty mě hodně těší ve sbírce. Nezbývá než doporučit a na závěr použít polské „Twój bieg. Twoje zwycięstwo“.

Třeba se uvidím s někým v Polsku v Katowicích 2.10.2016 (termín už je stanoven pro další ročník).