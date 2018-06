Pít, či nepít? Zjišťovali jsme, jak je to s pivem po běhu

Někteří sportovci dokonce svou chuť na jedno spojili s vášní pro běh a věnují se disciplíně zvané pivní míle. Ta spočívá v tom, vypít půl litru piva, uběhnout 400 metrů a to všechno čtyřikrát za sebou. Rychlost, s jakou je potřeba do sebe pivo dostat a následně odsprintovat čtyřstovku, činí z této disciplíny takřka extrémní sport. Světový rekord pivní míle je neuvěřitelných 4:34. To znamená průměrné tempo 2:50 na kilometr, počítáno samozřejmě včetně času stráveného pitím piva.