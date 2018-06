Každý den jednu míli a jedno pivo. Netradiční výzva a další zajímavosti

Bláznivá výzva: každý den jedna míle a jedno pivo

Když se Tim Kliegl v padesáti letech zranil při basketbalu, donutila ho manželka, aby si našel jiný sport. A tak začal běhat. Šlo mu to náramně, a protože má rád výzvy, postupně se dopracoval až k trailovému závodu TransRockies, který měří 120 mil. Zvládl ho hned dvakrát.

„Když jsem pětkrát zaběhnul Bostonský maraton, řekl jsem si, že by to chtělo něco bláznivějšího. Pětatřicet let jsem neseděl na kole a nedokázal jsem přeplavat bazén. A tak jsem dal Ironmana. Pak jsem si řekl, že by to chtělo něco bláznivějšího, než je Ironman. A tak jsem dal TransRockies,“ líčí.

Jeho zatím poslední bláznivý kousek pak spojil s oslavou narozenin. Když mu bylo 65 pět, rozhodl se uběhnout 65 kilometrů a přitom ho napadlo, že po celý následující rok každý den uběhne vždy alespoň jednu míli a vypije jedno (pokaždé jiné) pivo. O rok později, v prosinci 2016, mohl slavit své 66. narozeniny s celkovými 1 950 naběhanými mílemi (asi 3 120 kilometrů) a 366 vypitými pivy, které si zaznamenával v mobilní aplikaci Untapped (aby měl přehled, že nevypije žádné pivo dvakrát).

Od té doby, co se v 50 letech dal na běhání, se Tim Kliegl dvanáctkrát kvalifikoval na Bostonský maraton (jeho osobní rekord je 3:46), pětkrát dokončil Ironmana a dvakrát TransRockies. Pokud jste si tedy mysleli, že v 60 letech končí zábava a na bláznivé výzvy je potřeba zapomenout, přehodnoťte to.

Poběží princ Williams maraton v Keni?

V uplynulých dnech se ve Velké Británii konala charitativní akce pod hlavičkou Heads Together, která se zabývá osvětou o duševním zdraví a pomocí lidem v nouzi. Podporu vyjádřili svou účastí i princ William se svou ženou Kate, kteří během akce poskytovali rozhovory britským novinářům. A jelikož je jedním ze způsobů, jak se snaží Heads Together zapojit širokou veřejnost, též pořádání charitativního maratonu v Londýně, logicky přišla řeč i na běhání.

Princ William zmínil, že má v plánu jednoho dne absolvovat maraton v Keni. Když se novinářka následně zeptala jeho manželky Kate, co si o tomto plánu myslí, odpověděla s úsměvem na tváři: „Až to uvidím, tak tomu uvěřím.“

Pro rodinu Kate Middletonové přitom není maraton žádnou neznámou. Její sestra Pippa Middletonová má právě maraton v Keni úspěšně za sebou (přitom to byl její první závod na této distanci) a minulý rok se zúčastnila Great Wall maratonu v Číně. Vypadá to, že láska k běhání se nevyhne ani královské rodině.

Běhání může mít pozitivní vliv na kolena

Jednou z nejčastějších námitek proti běhání bezesporu je, že neprospívá kloubům, obzvláště kolenům. Některé vědecké výzkumu ale ukazují opak. Právě vliv běhání na kolena zkoumala studie publikovaná v časopise Journal of Applied, při níž vědci sledovali, jaký vliv má běhání na tvorbu zánětlivých látek, které poškozují kolena a mohou vést k artritidě.

Význam studie poněkud snižuje pouhých šest účastníků, kteří byli předmětem zkoumání. Parametry, které vědci sledovali, a výsledky, které naměřili, jsou ale přesto velice zajímavé. Každý z účastníků měl za úkol absolvovat třicetiminutové běhy a srovnatelné třicetiminutové sportovní aktivity, které nezatěžují kolena (například cyklistika, běhání v bazénu a podobně), a to v různém pořadí. Před i po každé jednotlivé aktivitě odebrali výzkumníci vzorky krve a kloubní tekutiny a sledovali, kolik obsahují proteinů a zánětlivých látek.

Výsledky ukázaly, že zatímco při ostatních sportovních aktivitách se obsah zánětlivých látek nezměnil, po běhání jich bylo méně. Čím delší byl běh a čím více kroků běžec při testu udělal, tím byl pokles výraznější. Běh navíc také způsobuje, že se zánětlivé látky odplavují z kloubní tekutiny do krevního oběhu, což je další pozitivní vlastnost, kterou při ostatních sportovních aktivitách vědci nepozorovali.

Pokud jste tedy zdraví a běháte rozumně, je tu podle vědců určitá šance, že přispíváte k prevenci kloubních zánětů a artritidy kolenou.