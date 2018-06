Představujeme Wetsleeve: návlek na ruku, ze kterého se dá pít

Vyřadíme-li z výběru hydratačních doplňků batohy i ledvinky, pak nám toho příliš nezůstane. Nabízí se sice ještě lahev do ruky, ale ani ta se u většiny běžců netěší přílišné oblibě. I z toho důvodu vznikl zbrusu nový startup Wetsleeve, který se snaží problém vyřešit.



Návlek Wetsleeve

Nosit na paži připnutý mobilní telefon je dnes naprosto běžné. Díky tomu se přímo nabízí tento prostor využít i pro účely hydratace. Wetsleeve cílí právě tímto směrem, ve své podstatě je navlékacím rukávem na předloktí, který ve svých útrobách skrývá lahev o objemu 350 mililitrů.

Tento objem sice není příliš velký, ale pro běh na 60 až 90 minut by vám tři a půl deci měly bohatě stačit i v nejteplejším letním počasí. Pokud by to pro vás bylo přece jen málo, vždy můžete použít dva návleky - na každou ruku jeden - a výsledný objem 700 mililitrů už by měl stačit i těm nejžíznivějším běžcům.

Pružný materiál

Wetsleeve je ušitý z lehkého a pružného materiálu a zajišťuje rychlý odvod přebytečného potu. Kolem ruky se návlek upíná širokým popruhem na suchý zip, takže velikost je univerzální a bude sedět bez nutnosti rozdělení na více rozměrů.

Samotná lahev představuje obdobu rozšířených soft flasků, které můžeme nalézt ve většině současných běžeckých batohů. Pro ty z vás, kteří se soft flaskem ještě neměli tu čest, doplníme, že je to lahev z měkkého materiálu, který smrští svůj objem podle toho, jak z lahve postupně upíjíte.



Hlavní rozdíl od klasických flasků je v tvaru a umístění náustku kolmo na boční stěnu. To vše proto, aby se vám z lahve umístěné na předloktí pilo co nejpohodlněji. Osobně se trochu bojím toho, aby se nápoj v lahvi velmi rychle nezahřál, ale to je pouhý odhad a je dost možné, že i na tuto drobnost vývojáři mysleli.

Kromě hlavní kapsy na lahev s pitím naleznete na návleku ještě dvě menší kapsičky určené pro přenos klíčů, dokladů a dalších drobností.

Wetsleeve na Kickstarteru

Pokud vás Wetsleeve zaujal, pak si ho můžete objednat na crowdfundingovém serveru Kickstarter. Projekt je už v tuto chvíli daleko za minimální požadovanou hranicí, takže je předem jasné, že návleky půjdou do sériové výroby a budou se prodávat po celém světě. Cena jednoho návleku je necelých 40 dolarů (bezmála 1 000 korun). To není úplně málo, ale pokud vás problém doplňování tekutin trápí už delší dobu a žádná z konvenčních variant vás příliš neuspokojila, pak Wetsleeve rozhodně stojí za vyzkoušení.