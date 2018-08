Levná a dobře hrající sluchátka vám přečtou i notifikace. Na běh se nehodí

Začněme tím, co mi na sluchátkách Pioneer SE-C7BT vadí asi nejvíc - je to jejich nedotažená konstrukce. Plochá plastová propojka, kvůli níž sluchátka leží/visí na krku, je lehce ohebná a v žádném případě nedrží tvar. Pokud se tedy výrazněji nakloníte či pohnete, má tendenci se posunout také. Končí to většinou tak, že vám sluchátka visí na jedné straně zavěšená za ucho a vy si musíte vše ručně urovnat zpět za krk, aby na obou stranách zůstala stejná délka kabelu. Nemluvíme teď o cvičení, ale běžném každodenním používání. Naopak ideálně se pak sluchátka chovají při chůzi.

Pokud sluchátka zrovna nepoužíváte, můžete je díky klipsně na pravém kabelu sepnout k sobě, aby vám z krku nespadla. Jakýkoliv zkracovací úchyt, kterým by bylo možné upravit pro někoho příliš dlouhou propojovací část, bohužel chybí.

Na každém konci propojky je také poměrně rozměrné a hmotnostně nezanedbatelné pouzdro (celá sluchátka mají hmotnost 20 g). Na levé straně najdete ovládací prvky, na pravé baterii. Konkurence to má v naprosté většině případů opačně, a pokud jste zvyklí přijmout hovor nebo ovládat reprodukci pravou rukou, bude vám chvíli trvat, než si zvyknete, že vše je na druhé straně. Při rychlejším pohybu nebo při běhu vás pak oba hranolky s elektronikou budou poplácávat do hrudníku. Tento fakt nelze brát jako vadu, protože sluchátka jednoduše na běh nejsou dělaná.

Telefon nevezmete do ruky

Tolik kritika, teď už budeme jenom chválit. I když zcela spokojeni budou pouze uživatelé telefonů s operačním systémem Android. Právě jen a pouze pro něj totiž Pioneer vyvinul aplikaci Notification, díky které přímo ve sluchátkách automaticky slyšíte, co která aplikace právě dělá. Uživatelé iOS mají smůlu. Pro ně jsou Pioneer C7 pouze obyčejná bezdrátová sluchátka.

Pokud vám někdo například napíše přes Messenger, aplikace vám zprávu přečte. Stejně tak zvládne přečíst i e-mail nebo novinky na Twitteru a spolupracuje i například s aplikací Garmin Connect. A nutno říct, že bezchybně v tomto ohledu zvládá i češtinu. Z jakých programů si bere nebo naopak nesmí brát informace, lze definovat přímo v aplikaci.

Příliš mnoho zapnutých notifikací totiž logicky není něco, co byste potřebovali. Když totiž například posloucháte hudbu z Google Play a máte zároveň k této službě aktivované notifikace, víte, jak se jmenuje právě přehrávaný soubor, ale přes hlášení jeho jména neslyšíte začátek skladby. Nebo když někomu namlouváte odpověď například přes Messenger, telefon sice automaticky vypne reprodukci hudby, ale notifikace vás zároveň do ucha informuje, že skladba byla pozastavena. Posloucháte tak sebe i hlášení naráz, což není příjemné.

Z několika málo přednastavených funkcí lze považovat za užitečné automatické hlášení aktuálního času pravidelně po uplynutí nastaveného intervalu (5, 10, 15, 30, 60 minut).

Za ty peníze hrají skvěle

Vzhledem k pořizovací ceně 1 690 korun hrají Pioneer SE-C7BT velmi dobře. Zvuku v zásadě nic nechybí, je živý, barevný, má důraz i náznaky prostoru. S přísnějším poslechem si všimneme tvrdších basů, kterých je objemově víceméně dostatek, ale chybí jim plasticita.

Vokál je vykreslen velmi dobře, i ve složitějších pasážích je dobře srozumitelný a zní relativně plně. Výšky jsou ostře řezané, někdy ostřeji a šustivěji, než by nám bylo milé. Například u tvrdé rockové muziky je někdy toho šustění příliš, zde ve vygradovaných scénách a při vyšší hlasitosti nastane mezi nástroji i mírný zmatek. Ale opakuji, za 1 690 Kč jsou to zvukově povedená sluchátka.

Také výdrž baterie je obstojná, i když na trhu najdete výrazně větší vytrvalce. Výrobce udává maximální dobu přehrávání sedm hodin a skutečnost je velmi podobná. Doba potřebná na plné nabití je 1,5 hodiny. Není mnoho sluchátek, která by uměla na slábnoucí výkon baterie upozornit včas, a Pioneer výjimkou bohužel nejsou. Od chvíle, kdy vám pípáním dají najevo, že v akumulátoru dochází šťáva, do úplného vybití zbývá pár minut. Na řešení je tedy v terénu většinou pozdě. Na stav baterie lze nepřesně usoudit pouze přímo při zapnutí, podle barvy diody na kvádříků s ovládáním.

Pochvalu si zaslouží bezproblémový dosah Bluetooth přijímače. Uváděných deset metrů ve volném terénu pohodlně platí, a co je důležitější, ani některé překážky jako neprůhledné skleněné stěny kanceláří reprodukci nepřeruší. Stejně tak se mi při chůzi nebo jiné aktivitě nestávalo, že by se telefon dostal do polohy, kdy by došlo k přerušení přehrávání. Zkoušel jsem kapsáče i ledvinku na zádech. Ještě dodejme, že pro rychlé spárování přes Bluetooth jsou sluchátka vybavena technologií NFC.