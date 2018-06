Vyznáte se v běžeckých značkách? A znáte i těchto pět?

Běh je stále stejně jednoduchý a stačí vám k němu naprosté minimum vybavení. Změna přichází v momentě, kdy se začnete na výbězích vydávat dál a dál. Zjistíte totiž, že existuje celá řada vychytávek, které vám mohou náročný trénink zpříjemnit.



1 Nathan

Nathan je americký kolos věnující se bezpečnosti a hydrataci při běhu. Na svém domácím trhu patří mezi absolutní jedničky a v počtech prodejů výrazně převyšuje i taková jména jako Salomon nebo Camelbak.

Jak už to ale u amerických značek bývá, jejich věhlas většinou nepřekročí Atlantický oceán... a přesně to je také příklad značky Nathan. Je to obrovská škoda, protože ve své nabídce má tento výrobce celou řadu povedených produktů od nejrůznějších blikaček, čelovek a svítilen až po ledvinky, držáky na telefon nebo propracované běžecké batohy.



Mezi nejzajímavější produkty patří například reflexní vesty s integrovanými LED diodami, čelovky ovládané mávnutím ruky nebo propracované nepromokavé pouzdro na paži, do něhož se bez potíží vejde i pěti a půl palcový telefon. Vzhledem k tomu, že Nathan má od loňského roku zastoupení i na českém trhu, je velmi pravděpodobné, že se tato značka brzy rozšíří i u nás.

2 Montrail

Další z amerických kultovních značek má jméno Montrail, a jak už samotný název napovídá, je to specialista na běhání v terénu. Montrail stál u nedávného boomu ultratrailu ve Spojených státech a podporoval mimo jiné i Geoffa Roese, který v roce 2010 dokázal vyhrát legendární Western States 100 před Kilianem Jornetem, Tonym Krupickou a dalšími hvězdnými běžci.

Rozšíření Montrailu mimo americký trh výrazně pomohlo sloučení se značkou Columbia, kterou pravděpodobně budete znát. Columbia však byla vždy vnímána především jako městský outdoor a i díky Montrailu se nyní snaží tento výrobce posunout na směrem k výkonnostním a ambicióznějším běžcům.



Pokud narazíte na běžecké boty Columbia Montrail, pak se budete dívat na komfortně tlumené krosovky, které si hravě poradí i s velmi náročným terénem nebo velkým objemem kilometrů. Vzorek bývá obvykle agresivně tvarovaný, aby se na něj dalo spolehnout, a spolehlivý je i robustní svršek, který ovšem u většiny modelů zvedá hmotnost nad hranici tří set gramů.

Hledáte-li objemové boty do terénu a chcete-li zkusit něco zcela nového, pak by Columbia Montrail mohla být velmi zajímavou volbou.

3 Xtenex

Tkaničky jsou věčné běžecké téma. Někdo preferuje klasiku, jiný dává přednost rychlostahovací variantě, kterou zavedl jako standard Salomon. Pokud vám ani jedna z těchto možností zcela nevyhovuje, pak byste mohli vyzkoušet tkaničky Xtenex.

Xtenex vypadají na první pohled velmi zvláštně. Každý jeden centimetr je totiž na tkaničce malý uzlík, která ovšem zmizí, když tkaničku natáhnete. Tyto pravidelně umístěné uzlíky slouží k přesnému umístění do dírek na běžeckých botách. Samotná aplikace je sice poněkud zdlouhavá, ale jakmile najdete správnou pozici, pak už na tkaničky nemusíte vůbec sahat a budou držet na místě jako přibité. O pohodlné stažení chodidla se stará vysoká elasticita použitého materiálu.



Výhody Xtenexu využívají nejčastěji účastníci triatlonu, kteří nechtějí v běžeckém depu ztrácet drahocenný čas zavazováním tkaniček. Využít ale Xtenex můžete i pro „obyčejné běhání“, pokud vás obyčejné tkaničky rozčilují, nebo když chcete vyzkoušet jiný způsob, jak udržet boty pevně na noze.

4 Montane

Montane je britská značka, která je známá především v oblasti turistiky a oudoorových aktivit. Poslední dobou se však inteznivně tlačí i do běhání a výsledkem jsou povedené běžecké batohy a řada vysoce funkčního oblečení.

Zejména batohy byly jedním z nejpříjemnějších překvapení loňského roku, od předchozí verze urazily obrovský kus cesty. V současné podobě jsou schopny konkurovat dokonce i Salomonu, Ultimate Directionu, Camelbaku a dalším špičkám v tomto oboru.



Montane v této kategorii nabízí vše od ultralehké hydratační vesty bez úložného prostoru až po dvacetilitrový Dragon, do něhož se sbalíte i na vícedenní pobyt v horách.

Kromě batohu je tu však i oblečení, u kterého hraje hlavní roli vodě a větru odolný materiál Pertex. Za poměrně zajímavou částku se u Montane dá pořídit svrchní oblečení, které má vysoký vodní sloupec i míru prodyšnosti a pohodlně splní i náročné požadavky na povinnou výbavu u horských závodů v alpách.

5 Sportique

Poslední značkou na našem seznamu je český Sportique, který zastupuje neprávem opomíjenou kategorii sportovní kosmetiky.

Kromě běžeckých bot a dalšího vybavení je totiž kosmetika velmi důležitým prvkem, který není radno podceňovat. Že se vám to nezdá? Uvedu jeden příklad za všechny, do krve rozedřená stehna na vnitřní straně. Toto zranění umí být velmi nepříjemné a bolestivé a přitom stačí použít odolný a funkční krém a je po problému.

Kromě ochrany pokožky nabízí Sportique i krémy na unavené nohy, rozehřátí a regeneraci svalů nebo dezinfekci silničních lišejů. Všechny krémy přitom staví na přírodní receptuře a jsou testovány a vyvíjeny ve spolupráci s vrcholovými sportovci.