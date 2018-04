Pět zdánlivě zdravých potravin, které nám neprospívají

1. Rýžové chlebíčky

Tato potravina je vzhledově trochu podobá polystyrenu. Podle některých podobnost není jen vizuální, ale i chuťová, avšak kvůli zdraví a štíhlé linii jsou mnozí z nás schopni oželet i gurmánský zážitek. Zásadním problémem této potraviny je však její vysoký glykemický index. To znamená, že po její konzumaci okamžitě stoupne hladina cukru v krvi.

Tělo se bude snažit o její pokles, proto vyplaví hormon inzulin, což způsobí, že velmi brzy budeme mít opět hlad. Nejenže tak přijmeme kalorie z chlebíčků, ale je velmi pravděpodobné, že si brzy budeme muset dopřát další svačinku. Rýžové chlebíčky tak mohou být spíše vhodným jídlem například po tréninku, kdy potřebujeme tělu dodat rychlou energii. Kdo je však považuje za potravinu, která pomůže s hubnutím, mohl by narazit.

2. Agáve sirup

Že nadměrný příjem cukru není pro naše tělo to pravé, ví snad úplně každý. Právě proto řada lidí začala hledat nejrůznější alternativy cukru. Jednou z nich se stal i sirup z agáve, sladká šťáva, která vytéká z kaktusu po naříznutí jeho listů. Agávový sirup, který můžeme běžně koupit v obchodech, obsahuje většinou ze 70 až 90 procent fruktózu, má tedy i poměrně nízký glykemický index.

Fruktóza se ovšem odbourává v játrech, kde se při jejím nadměrném příjmu mění na zásobní tuk. Fruktózu obsahuje ve větším množství také ovoce, které však obsahuje komplex dalších přírodních látek (vlákniny, minerálních látek, vitamínů a enzymů), nemá proto negativní vliv na metabolismus jako agávový sirup. Tato sladká šťáva rozhodně není zdravější alternativou cukru určenou k neomezené konzumaci.

3. Light výrobky

Označení výrobků jako light, nízkotučné nebo bez cukru v nás vyvolává dojem, že jsou to zdravější potraviny, které by mohly pomoci při redukční dietě. Ovšem ne vždy je to pravda. Například u jogurtů, které na obalech uvádějí, že neobsahují tuk, může být chuť vyvážena větším množstvím cukru. U nápojů, které se chlubí, že neobsahují žádný cukr, může být zase sladké chuti dosaženo přidáním umělých sladidel.

„Umělá sladidla neprospívají vůbec nikomu, ani diabetikům, ani zdravým lidem. Zvyšuje se počet studií, které jejich konzumaci spojují s poškozením střevního mikrobiomu, s vyšším výskytem obezity, metabolického syndromu a cukrovky. Konzumace jakkoliv nepřirozeně sladkých jídel jen dále zvyšuje naši touhu po sladkém,“ vysvětluje možná rizika spojena s konzumací umělých sladidel výživová specialistka Margit Slimáková.

4. Zeleninové chipsy

Brambůrky jsou v dnešní době prototypem nezdravé potraviny. Možná proto se před nedávnem i na českém trhu začaly čím dál častěji objevovat jejich „zdravější“ alternativy z řepy, celeru nebo pastináku. I když na začátku výroby těchto lupínků byla skutečně zelenina plná vitaminů a dalších prospěšných látek, považovat tento výrobek za zdravý můžeme jen stěží. Rozpálená olejová lázeň totiž promění řepu či celer na mimořádně tučný a slaný pamlsek a v sáčku na vás tak čeká jen kalorická nálož s nevalnou výživovou hodnotou, energeticky srovnatelná třeba s mléčnou čokoládou nebo salámem.

5. Snídaňová směs

Většina z nás už pochopila, že čokoládové kuličky zalité mlékem nejsou úplně zdravou a vyváženou snídaní. Mnozí proto raději začali sahat po instantních kaších nebo snídaňových směsích, které obsahují ovesné vločky, chia semínka a řadu dalších zdravých přísad. Ovšem právě tyto výrobky v sobě mají často také přidané cukry, konzervanty a další potravinová aditiva, která lze za zdraví prospěšná považovat jen stěží.

V případě průmyslově vyráběných snídaňových cereálií jsou to často výživově prázdné potraviny, které moderní technologie zbavily nutričních látek. Ideální proto je, připravit si výživnou cereální snídani doma. Budete tak mít přehled nejen o použitých ingrediencích, ale také o jejich kvalitě.