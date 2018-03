Používáte pořád stejnou PET láhev? Pozor, může být i zdraví nebezpečná

Plastové láhve na pití používá v dnešní době snad úplně každý, a to nejen při tréninku. Někteří mají speciální sportovní láhve, jiní nedají dopustit na obyčejné PET láhve, ve kterých se běžně prodává balená voda i další nejrůznější nápoje. Těch míváme doma zpravidla hned několik v zásobě, jsou lehké, a jakmile přestanou plnit svou funkci, můžeme je s klidem vyhodit, aniž bychom za novou museli utratit jmění.

Vedoucí Národní referenční laboratoře pro výrobky pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let Jitka Sosnovcová však vysvětluje, že i přes veškeré praktické výhody, které tyto láhve mají, nejsou vhodné pro opakované použití. „Všechny obaly, ve kterých jsou uchovávány potraviny a nápoje, jsou určeny pouze k jednorázovému použití, a jsou tak i testovány z hlediska bezpečnosti. Výjimkou jsou vratné obaly jako například skleněné láhve. Ty lze použít opětovně,“ vysvětluje.

Pokud už půl roku máte stále stejnou PET láhev od balené vody, která už sice vypadá pořádně zašle, ale má ideální velikost na trénink i do pracovní tašky, měli byste zbystřit. Kvůli opakovanému používání těchto lahví se z plastu mohou začít uvolňovat škodlivé látky. Ty jsou pro náš organismus karcinogenní, jsou toxické pro reprodukci a mohou také narušit hormonální činnost. Riziko uvolňování těchto látek navíc roste, pokud materiál vystavíme vyšším teplotám. Kromě toho nejsou tyto jednorázové obaly testovány vůči údržbě a pravidelné mytí a čištění může uvolňování škodlivých látek jen posílit.

Jednou a dost?

Kolikrát tedy můžeme láhev použít, aniž bychom riskovali zdraví? „Je samozřejmě ideální je opakovaně nevyužívat. Ze svých odborných i praktických zkušeností však vím, že pokud si do plastové lahve od balené vody dáte pitnou vodu, kterou zchladíte v ledničce, a použijete ji tímto způsobem jednou dvakrát, maximálně třikrát, riziko je takřka nulové,“ říká Jitka Sosnovcová.

Zároveň, ale upozorňuje, že jiné je to v situaci, kdy v těchto lahvích uchováváme alkohol. „Problém může nastat, pokud si vezmeme láhev od balené vody a necháme si do ní načepovat víno, pivo nebo jiný alkoholický nápoj. V těchto případech riziko není rozhodně zanedbatelné. Alkohol má totiž dobré extrakční vlastnosti právě pro ty organické látky, které se ukládají v organismu. Ty se navíc mohou kumulovat a působit negativně na lidský organismus i v malém množství. To samé se děje, pokud do nevhodné plastové láhve dáte olej,“ varuje Jitka Sosnovcová.

Vybírejte výrobky v ověřených obchodech

Jednička v trojúhelníků vypovídá o druhu plastu, nikoliv o tom, jestli je PET lahev na jedno použití.

Jak tedy zaručeně poznat láhev, která je vhodná i pro opakované používání? Řada internetových zdrojů tvrdí, že jednorázové plastové láhve bývají na etiketách označeny jedničkou v trojúhelníku. Ve skutečnosti však toto značení nemá vůbec nic společného s tím, kolikrát ji můžeme použít. Číslem jedna uvnitř trojúhelníku nebo zkratkou PETE, případně PET pod trojúhelníkem jsou označovány láhve vyrobené z polymerního materiálu polyethylentereftalátu. Tuto značku tak často najdete i na nejrůznější sportovní láhvích nebo například lahvích od Sodastremu, které jsou od toho, aby z nich lidé pili opětovně.

Základem pro to, jak ochránit své zdraví, je tak nepoužívat několikrát láhve, ve kterých se v obchodech běžně prodávají nápoje. Při výběru lahví pro opakované použití je však vhodné dodržovat důležité zásady. „Pokud chce člověk snížit míru rizika, plynoucího z jakéhokoliv předmětu určeného pro styk s potravinami, doporučuji spíše nebarvené, co nejméně dekorované výrobky. Také bych radila číst návody a kupovat produkty v ověřených kamenných obchodech, které jsou vždy předmětem státní kontroly, a pokud možno se vyhnout nakupování ze špatně ověřitelných, neznámých zdrojů. To platí pro různé láhve, ať už cyklistické, nebo s pítky. A zejména pro ty, které jsou určeny malým dětem,“ radí Jitka Sosnová.

Pokud už se rozhodnete z praktického či jiného důvodu využívat láhve, ve kterých jste v obchodě koupili balenou vodu nebo jiný nápoj, dbejte na to, aby nebyla láhev vystavena vysokým teplotám. Rozhodně ji také nepoužívejte pro uskladnění alkoholických nápojů nebo olejů. Riziko podstatně snížíte, pokud lahve budete pravidelně měnit. Použitou petku nezapomeňte vyhodit do popelnice na tříděný odpad. Opětovné použití recyklátů minimalizuje škodlivý dopad na přírodu.