Pět důvodů proč si přijet zazávodit do Plzně na RUNGO závod

1. Protože Plzeň má velkou běžeckou RUNGO komunitu

Každou středu v podvečer pilujeme běžeckou abecedu, ladíme správný běžecký styl a užíváme si společných zážitků z běhu. Ani v neděli neleníme. Jdeme se opět proběhnout, pokecat a protáhnout tělo a je nás čím dál tím víc. Začátečníkům se přizpůsobíme, pokročilí rádi zpomalí a všichni ostatní se vyblbneme. A ještě toho nemáme dost. Když se nevidíme, tak alespoň na dálku spolu soutěžíme. Plníme různé úkoly, které nás ještě více posouvají k naplnění základního motta RUNGO.cz – běháme srdcem. Přijeďte a naučíme vás to.

2. Protože Plzeň a RUNGO skupina má své herecké patrony

Ti mají rádi nejen sport, ale zvláště běh. Takže našimi patrony, které můžete vidět na výbězích, a co víc i běžet, se postupně stali herec a dabér Martin Stránský, sólistka místního baletu Jarka Dycková a Vilém Dubnička, zakladatel známého Divadelního léta v Plzni. Jsou to všichni výteční parťáci. Ti z vás, co do Plzně na závod přijedou, je na startu nejen uvidí, ale s některými poměří i síly při samotném závodě.

To už stojí za to se zaregistrovat?

3. Protože Plzeň má výtečnou gastronomii a věhlasné pivo

Když už si přijedete zazávodit, vše vám odstartuje třeba Martin Stránský, přímo na trati poměříte síly s Vilémem Dubničkou a pokud se umístíte, tak vám cenu předá baletka Jarka Dycková. A po závodě navštívíte nějakou stylovou místní restauraci, odměníte se dobrou plzeňskou specialitou a vše spláchnete pěnivým mokem ze světoznámého pivovaru. Myslím, že to může být příjemně strávený den v metropoli Plzeňského kraje. Když se zaregistrujete na závod, tento scénář si pak můžete zkusit naživo.

4. Protože Plzeň má moc krásné parky

Všude se navíc běhá a obecně sportuje. Borský park je v současnosti nejvyužívanější plzeňský park pro svoji polohu, rozlehlost a třeba i členitý terén. Denně tu potkáte plno běžců a běžkyň, kteří využívají právě ono zmiňované příjemné prostředí. Okruh, kde se RUNGO závod uskuteční je plný zeleně a prakticky po celou dobu poběžíte ve stínu stromů. Jen když na závod přijedete, tak poznáte tuto kouzelnou krásu Borského parku.

5. Protože Plzeň má mnoho vynikajících sportovců

Pokud sledujete sportovní dění v naší republice, tak jistě víte, že Plzeň je nejen mistrem ČR v kopané. Nedávno stejně zvítězili i hokejisté a podařilo se to dvakrát i házenkářům. Plzeň tedy sportem žije a určitě se najdou hokejisté a fotbalisté, kteří na závod dorazí a změří síly třeba mezi sebou, kdo je lepší v běhu.

Rozhodně doporučuji si závod zadat do svého běžeckého diáře. Navíc při RUNGO závodech bývá nejen veselo, ale i skvělé domácí občerstvení a plno zážitků k vaší osobní archivaci. Jako plzeňský patriot se na vás všechny již těším. Červen je za chvilku, registrace zde.