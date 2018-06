Pět důvodů, proč byste neměli běhat

1. důvod: bolest

Pokud to bolí, není to běhání, ale rychlostní kulhání. Bolí koleno, záda? Dobrý fyzioterapeut bude hledat příčinu, ne léčit následky. Bolest totiž není problém, ale signál. Obecně to platí pro jakoukoliv sportovní aktivitu, je jedno, jestli hrajete tenis, běháte, nebo zvedáte železo.

Poslouchejte signály svého těla a řešte je, a to hned - ono to "samo" nepřejde.

2. důvod: asymetrie a dysbalance

Běh jako typicky unilaterální, asymetrická pohybová činnost vyžaduje symetrii – má-li auto vyfouklou zadní pneumatiku, nelze s ním jet ani rychle, ani daleko. Otázka není, jestli nastane nehoda, ale jestli nastane teď, zítra, nebo pozítří – předchozí zranění nebo asymetrie/dysbalance jsou totiž nejjistějšími ukazateli pravděpodobnosti dalšího zranění.

Asymetrie a dysbalance se mohou týkat mobility, například kotníku nebo kyčlí, nebo síly, především takzvané reflexivní stabilizace. Nejprve je totiž třeba hýbat se dobře, pak teprve často a pod zátěží – a běhání je na tělo pořádná zátěž, viz níže.

3. důvod: běhání je vrcholek neurovývojové sekvence

Ano, přesně tak! Běhání je – na rozdíl od obecného přesvědčení - jedním z vrcholů pyramidy (!), ne základ.

Jak jste na tom s dýcháním, myslím tím správným dýcháním? S přetáčením se vleže na břicho a zpět? S lezením po zemi po čtyřech, v různých variacích? Co přechodové pozice z leže či sedu do rozděleného dřepu? Co dřep samotný?

Takto jsme se jako děti učili hýbat a "posilovali". Bohužel jsme to u computerů tak nějak pozapomněli – když se od počítače zvedne hrbatý, slabý a obézní opičák a rozeběhne se, bude to běhající hrbatý, slabý a obézní opičák.

4. důvod: nedostatek síly

Víte, že při běhu na pět kilometrů je na každou nohu zátěž kolem 250 tun (!)? Opravdu je na to nováček připraven? Už dlouho vůbec nic necvičil. Samozřejmě, že není. Před vytrvalostí musí být nejprve silný, aby měl vůbec CO "vytrvat".

Co s tím? Klasická posilka, předkopávání, zakopávání, bicepsový zdvih, leg press, a podobně? Kdepak – izolovaný trénink jednotlivých svalů je pro funkční pohyb, jakým běh bezesporu je, nejen slepou uličkou, ale cestou do pekel.

"Železa" se netřeba bát, je to to nejlepší, co se běžci v jeho přípravě může přihodit, ovšem závisí na tom jaké železo, a především na tom, co s ním dělat. Více opět níže.

5. důvod: běhání je dovednost

Vyžaduje profesionální coaching, cvičení a jasný program. Nestačí si obout kecky, do uší si dát pecky a vyběhnout. Naučte se (znovu) běhat od profíků!

Jak bychom tedy měli s nováčkem, který chce začít běhat, začít pracovat?

Následuje příklad jasného, ověřeného postupu – žádný "pokus/omyl", ale "systém/úspěch".

Je mi naprosto jasné, že běžci budou mít přirozený odpor k jakémukoli "posilování". K jejich škodě - neví, co to ve skutečnosti obnáší, natož aby tušili, jak moc by se mohli zlepšit. Z tohoto důvodu dám běžci na úvod jednoduchý program bez vybavení, vycházející ze systému Original Strength. Je to takový "reset", bod obnovy, řešící zábavnou formou velkou část asymetrií a dysbalancí.



Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v...

Intro program by měl být de facto návratem do dětství – přesně tak je strukturovaná systematická výuka naší školy KB5. Žáka položím na zem a budu chtít vědět, jak dýchá. Budu chtít vědět, jak se umí přetočit z břicha na záda a zpátky – bez pomoci rukou nebo bez pomoci nohou. Jak je na tom s mobilitou a reflexivní "sílou", jak dobře umí lézt po zemi. Budeme ladit dřep. Dětinské "cviky", doslova, ale člověk se nestačí divit, kolik dospělých atletů je na zemi úplně ztracených, jak špatně jsou na tom s pohybem, jak jsou slabí.

Různé varianty lezení na zemi jsou jednou z nejpřínosnějších regresí na základnu pyramidy pohybu. Než se dítě postaví a rozeběhne, leze po zemi – je to základní reciproční pohyb končetin s x bonusy, základní "silový" trénink, je to běh v horizontální poloze.

Seznamte se s kettlebell

Základní cviky s vlastní vahou máme za sebou – přichází správný čas na to je zatížit. Jako ideální minimalistický nástroj nelze než doporučit kettlebell. Jakkoliv máme velký respekt k cvičení s velkou činkou či posilování s vlastní vahou, žádné jiné náčiní nenabídne kompletní balíček maximální síly, svalové vytrvalosti, výbušné síly, kardia a funkčního pohybu jako právě kettlebell. Co více, není třeba se učit desítky cviků – vystačíte si v zásadě s pár cviky.

Takzvaný kettlebell Get Up navazuje na "reset" – začínáme opět vleže, přecházíme do sedu, kleku a následně do stoje, tentokrát však se zátěží. Kettlebell Get Up obsahuje všechny základní pohybové vzorce – je nejen testem pohybu a síly, ale i nápravným a posilovacím cvikem. Výše zmiňovaný fyzioterapeut Gray Cook se kdysi nechal slyšet, že kdyby si měl vybrat jen jediný cvik, byl by to právě kettlebell Get Up.

3, 2, 1, start!

Druhou stranou mince je kettlebell Swing – výbušný, dynamický cvik, střídající zpevnění a uvolnění, kladoucí důraz na generaci síly z nohou, posílení "svalů" prdelních, břišních, zádových. Kettlebell Swing v jednoruční variantě též klade důraz na takzvanou antirotaci, což je pro běhání jedna z klíčových dovedností. Na téma kettlebell Swingu bylo mimo jiné již publikována řada studií, prokazují jeho prospěšnost pro vytrvalostní disciplíny typu cyklistika nebo právě běhání.

Dáme-li do pořádku základy, je čas na běžecký koučink. To už ale není práce pro mě, zájemce odkazuji k jiným odborníkům, jakými jsou třeba Miloš Škorpil anebo coach bosonohého/barefoot běhu Daniel Visser, kamarádi a profesionálové na slovo vzatí.

Moc komplikované, zbytečně složité? Naopak, je to velmi jednoduchý, lehce následovatelný, ověřený a fungující blueprint. Jak jsem již říkal – "žádný pokus/omyl, ale "systém/úspěch" – zkratka totiž může být tou nejdelší vzdáleností mezi oběma body.