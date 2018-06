Penis v pohybu: jak se vyvarovat odřeninám a pálení

Jedna část mužského těla jako by pro sportovní žurnalistiku neexistovala. V boxu je to samé “nedovolený úder pod pás” a přitom je evidentní, že šlo o přímý knockout na nádobíčko, až to zazvonilo.

Kolik rekordů ve skoku do výšky nepadlo, protože se tam připletlo něco, o čem reportéři píší jako o vnitřní straně stehna. Jeden by z toho mohl nabýt dojmu, že sportovci jsou sborem klášterních kastrátů.

Pojďme prolomit společně tabu, o kterém se zřejmě muži stydí mluvit a ženy by tak lačně četly.

Hokejisté a ragbisté si nenasazují suspenzor proto, aby si chránili vnitřní strany stehen. Každý chlap má prostě své nádobíčko. Někdo si je pojmenovává, jiný zůstává u eufemického názvosloví, ale nikdy nezůstává bezejmenný a nelze se tvářit, jako že neexistuje. Do mysli se mi vkrádá scénka z filmu Dědictví, kde Polívka filozofuje s Chýlkovou o víře v Boha.

Chápu, nádobíčko nelze zařadit do sportovní terminologie tak jako ženská prsa: “Bylo to o prsa!” “Je to o prsa severokorejské běžkyně!” To jsou léta zavedené věty, popisující lítý boj o milimetry.

“Zvítězil o dvě délky nigerijského nádobíčka.” To by se asi neujalo ani jako vtip, postrádám v tom navíc tu dramatičnost, jako když se řekne “doběhl do cíle z náskokem více než jednoho metru”.

Z čirého zoufalství vyřknutý “rozkrok” je též hloupě zavádějící. Když si cyklista natluče nádobíčko o štangli, copak byl při té kolizi rozkročený, a proboha co si vlastně natlučou v podobné kolizi cyklistky, když rozkrok zní tak mačisticky?

Nezbývá tedy než učinit tzv. pindíkový coming out.

Ano, i já mám přes padesát let penis. Ano, i mně při sportu překáží. Ano, i já bych si ho před sportem, pokud to nejsou šachy, nejraději odšrouboval. Tisíci naběhanými kilometry ve vedru, v zimě, v suchu i dešti ve mně uzrála filozofická myšlenka, že všechno, co se na lidském tělu při sportu neorganizovaně a nekontrolovaně bimbá, plandá a houpe, mělo by být odmontováno nebo pevně přiizolepováno k tělu. Vždyť vezměte to logicky. Můžou mechanici stáje F1 nechat na voze něco bimbat? Nemohou, nesmějí! Buď se to odmontuje, nebo pevně přimontuje, žádné stužky, fangle, přívěšky vlající ve větru.

Nijak nepopírám tvrzení, že když někdo chce běhat, tak prostě běhá. Nepotřebuje boty, nepotřebuje ani speciální oblečení, prostě se rozeběhne a běží.

Také jsem se loňské jaro rozeběhl jen tak nalehko. Sice v běžeckých botách, ale v noname trenkách, které měly uvnitř síťku, o které jsem si myslel, že je to cool, že mé nádobíčko bude cool, protože všechno bude naostro větrat. Podle jistých indícií, vyčtených z literatury, bych neodporoval, kdyby o mně někdo prohlásil, že jsem nervozní jako chlap v andropauze. O to větší zděšení se mě jalo, když jsem za běhu, rovnaje si plandající nádobíčko v trenýrkové síťce, zjistil, že krvácím. Hvězdičky jsem si do kalendáře nemaloval ani předtím, jsem dokonce vyhlášený tím, že kalendář vůbec neumím používat. Krvácení bylo následkem odření bimbase o cool prodyšnou síťku. Pohled otřesný, na mém Facebooku najdete fotku.**

Od té doby jsem pochopil, že slovo funkční je odvozeno od slova fungovat, tedy dělat to, co je striktně a bezpodmínečně očekáváno. A to není rozhodně zadarmo.

Na běhání si kupuji kompresní spodní prádlo, a to právě z toho důvodu “když to nejde odmontovat, musí se to důkladně připevnit”. Jsem pravidelným návštěvníkem sauny, takže vím, že někdo mávne nad mým problémem rukou, někdo by dal za mé problémy cokoliv a někdo má problémy ještě větší než já. A jeden z běžců by mi doporučil, ať běhám v kiltu. Já od oné krvavé příhody prostě kladu důraz na kvalitu. A samozřejmě, že jsem se spálil.

Pájíček byl šetřílek, a tak si koupil běžecké boxerky Kalenji. Říkal jsem si, důležité je, aby se mi tam nádobíčko nemexilo a neodřelo, materiál je sice divný, ale pružný. A materiál byl skutečně divný. Igelitový efekt s úchylnou elasticitou. Díky neprodyšnosti jsem se rychle zpotil, a jakmile jsem se zpotil, nádobíčko se cítilo velmi kluzce a nekomfortně, přestože na něj byl vyvíjen tlak zvenčí v síle gumového obinadla. Z běhání byl nesoustředěný poklus s neustálým přerovnáváním “talířků, hrnečků a lžiček”. Ano, byl jsem bláhový. Co bych měl jiného čekat za 125 korun za kus? Vixlajvantové bombarďáky skončily na dně skříně na dobu “co kdyby”, která už nikdy nepřijde.

S laciným spodním prádlem je to prostě vždy sázka do loterie. Možná, že dražší věci fungují jako placebo. Člověk si říká, když to probůh stálo tolik peněz, musí to přeci fungovat, a pokud to nefunguje, je chyba na mé straně. Já se přikláním k názoru, že velké značky jedou ve velkém byznysu a zaměstnávají spousty expertů a vědátorů, aby se jejich sportovní oblečení prodávalo více než oblečení konkurenční. Obelhávat zákazníka je nesportovní. Koupil jsem si laciné legíny z Tchibo. Už když jsem je vybalil z balíčku, bylo mi jasné, že jim nemohu dát více životnosti než dva měsíce. Odvětrávací mřížky řešily neošetřenou perforací v textilii. Vydržely 14 dní.

Dnes, když jsem testoval nový přírůstek do své sportovní garderoby spodního prádla, mě napadly zběsilé rovnice:

Cena spodního sportovního prádla je přímo úměrná síle pocitu, že na sobě nic nemáte.

Síla pocitu, že na sobě nic nemáte, je přímo úměrná opravdové funkčnosti spodního prádla.

Aby tato rovnice na sto procent fungovala, je potřeba si nejdříve alespoň jeden výběh zkazit laciným prádlem, které se zařezává, zakládá na potničky, páchne i po vyprání, a pokud možno v půli výběhu praskne, proděraví se, odře tělo na těch nejchoulostivějších místech.

Abych své veřejné přiznání, že mám penis, dokonal, připravil jsem pro vás malou módní přehlídku.

Kompresní trenýrky adidas

Kompresní trenýrky nadkolenky adidas. Široká guma, elastický materiál hlídající nádobíčko je dokonale prodyšný. Ze stejného materiálu je i pozadí. Zadní část se nezařezává a funkčně ventiluje.

Kompresní boxerky Moira

Kompresní boxerky Moira. Kdyby byly z červeného saténu, byly by určeny asi jen pro Deuce Bigalowa / Dobrýho stripréra. Pohled na vybalené boxerky vyvolává rozpaky až odpor, zda si je vůbec obléci. POZOR! Tady stoprocentní funkčnost umlátila parádu již po prvním gongu.

Výrobce píše: Jednotlivé střihové panely podporují přiléhavost základního úpletu ze značkového polyamidu Supplex, který dává pletenině ojedinělý omak, použitý elastomer a boční síťované díly svojí pružností zaručují volnost pohybu a dokonalou ventilaci. Unikátní tvarování váčku je provedeno pouze pletařsky beze švů. Boxerky jsou měkce elastické, výborně kopírují tělo a skvěle odvádějí vlhkost. Jsou určeny pro celoroční užívání.

Musím souhlasit. Bimbase budete mít jak ve vatičce, a to teplíčko v mrazech! Tyhle boxerky bych si rozhodně vzal na zimní kolo. Kdo jezdí v zimě na kole dlouhé trasy, ví, že až dlouhá horká sprcha naše můžo vrátí zpět do hry. Při běhu se nádobíčko naskládá do dlouhými experimenty vyvinutého pytlíku na pytlík a vy se můžete soustředit na trhání asfaltu.

Kompresní legíny Salomon

Kompresní legíny Salomon. Mnou zvané ‘podkozenky’. Zateplené, komfortně elastické. Po půli dlouhého běhu se sami v duchu plácáte po zádech, jak jste dobří, jak vám to dupe a jak jste udělali dobře, že jste si tyhle legíny koupili a vzali na sebe.

Malilinkaté minus mají. Když vás přepadne čurda, je dost problém se dostat k nádobíčku, protože, jak jsem psal, jsou to podkozenky, tedy aspoň ty moje.

Kompresní legíny Under Armour

Kompresní legíny půllýtkovky Under Armour. Široká guma, která se prostě nehne. Švy jsou pouze na vnitřních stranách stehen. Systém odvětrávání obdobný jako u nadkolenních trenýrek adidas. Z komprese budete mít radost a dáte mi za pravdu s rovnicemi výše.

Podkolenka Salomon

Kompresní podkulenka Salomon. Pokud se na běžecké párty začne hrát flaška, situaci zachrání tato ponožka jako poslední díl oblečení. Nesmekne se, zahřeje, a ani s ní se nebudete moci zbavit pocitu z rovnice číslo 2.

Co by poradila Halina?

“Drž v teple svého bimbase - dresscode není jen o kráse.”

** Kecám!

Anketa pro muže: jaké si vybíráte oblečení pro svůj komfort při sportování? celkem hlasů: 3102