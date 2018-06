V Pekingu zapomeňte na rýži a objevte okolí Zakázaného města

Běžecké vášni lze holdovat i při dovolených a služebních cestách. To si jen na rozdíl od neběžecké populace vybíráte hotel tak, aby byl v blízkosti parku s dostatkem cestiček, k šatům na večer přibalíte boty a trenýrky a místo turistických poznávaček si ve městě dáváte turistické probíhačky. Za těchto podmínek se své vášni můžete naplno věnovat i v místě tak exotickém, jako je čínský Peking.

Letní palác Letní palác - Velký koridor

Hlavní město Říše středu, podle místních pomyslný pupek veškerého světa, má pro nás Evropany stále vysoce exotickou příchuť, i když po posílení leteckého spojení a vzhledem k ceně letenek je zajímavou a přístupnou turistickou destinací. Peking je obrovský organismus a je plný zajímavých obyvatel, kteří s vámi budou komunikovat alespoň grimasami a smyslem pro situační humor z toho, jak si navzájem nerozumíte.

Jeho věčným smogem zahalený horizont působí dojmem romantické zádumčivosti a délka cesty odkudkoliv kamkoliv vám rozšíří význam slova „daleko“ do úplně jiné dimenze. Přesuny mezi památkami strávíte půlku času vyhrazeného na turistiku, a i když si samozřejmě nenecháte ujít Náměstí Nebeského klidu, Letní císařský palác, Zakázané město či křivolaké uličky starých hutongů, po tom všem shonu zatoužíte na chvíli utéct ke svému oblíbenému běhavému koníčku.



Ranní parky

Tartan ve veřejném parku Peking - Shongshan Gongyuaen Peking - Shongshan Gongyuaen

Na výběh volte brzké ráno, kdy je na silnicích klid, smog ještě není tak dusivý a parky okupují místní, kteří se tu před prací věnují tai-či, zpěvu, kaligrafii a v poslední době, plíživě, ale přece, také běhu. Přestože je s ohledem na jeho rozlohu v Pekingu málo parků a stav zeleně místy neodpovídá evropským zvyklostem, svoje šance si tu běžec najde. Vybrat si můžete mezi veřejnými parky, které jsou zdarma v blízkosti obytných komplexů a nejsou příliš rozsáhlé, a parky v blízkosti známých pamětihodností, kde můžete za cenu kolem čtyřiceti korun vkročit na krásně upravené nekonečně cesty vedoucí alejemi a zahradami.



Zahrada u Zakázaného města Výběh podél vodního příkopu u Zakázaného města Peking - jezero Houhai

Takový park tvoří například předsíň Chrámu nebes, kde místní rovné dlouhé uličky přímo vyzývají k tempovému tréninku. Jižně od Zakázaného města leží Park Lidové kultury a park Čung-šan, kde se budete nadšeně kochat jezírky, dřevěnými pavilony a umělými skalkami. Kouzelná je také oblast v okolí jezer Nanhai, Zhonghai a Beihai, kde podél břehů a přilehlých kanálů můžete pozorovat kondiční plavce, rybáře a hráče ping-pongu a potréninkovou žízeň zchladit v některé z místních čajoven.

Zaznamenaný výskyt běžce v parku u Chrámu nebes Chrám nebes Peking - jezero Beihai

Pro trénink kopců lze naopak doporučit park Ťing-šan, který leží severně od bran Zakázaného města a jehož pagody vám rozhodně zvednout tepovou frekvenci. Leží totiž na jediném kopci široko daleko, který vznikl navezením zeminy vytěžené při budování vodního příkopu okolo Zakázaného města.



Trail na Zdi

Trail na Velké čínské zdi

Na případné trailové vložky si musíte vyšetřit celý den. Nejzajímavější je pochopitelně hornatá oblast asi šedesát kilometrů na sever, kde se v Badalingu nachází velký kus Čínské zdi. Vine se po okolních strmých žulových kopcích sem a tam a jen přechod pro veřejnost zpřístupněné části bude vzhledem k počtu a sklonu všech schodů slušný silový trénink.

Velká čínská zeď

Pokud se neradi tlačíte v davu, prostě nazujte boty a vydejte se opačným směrem. Je tam spousta cestiček vedoucích k uzavřeným částem zdi, na kterou sice nevystoupíte, ale i tak se pokocháte nádhernými výhledy na strmá údolí chráněná strážními věžemi a do daleka se táhnoucím hadem chránícím Říši středu před dobyvateli. Pokud byste tento zážitek chtěli povýšit na závod, přihlašte se na vyhlášený Great Wall Marathon, který letos zdolal po strmých schodech i nevidomý český běžec Honza Bauer (více o jeho výkonu čtěte zde).



Zapomeňte na rýži

Alespoň k večeři. To se podle místních patří spořádat několik různých masitých chodů v doprovodu zeleniny a přátel, se kterými se o jídla dělíte. O pečivo či jinou přílohu k jídlu budete prosit na kolenou, a i tak se vám může stát, že vám místní horlivci, nepovědomi vašeho excentrického evropského stylu, přinesou sladký rýžový nákyp. Plánujete-li tedy sportovní výkon, je nejlepší cestou, jak se před závodem vysekat z posledních špíčků, jet na týden do Číny. K snídani si místní dávají polévku nebo vaječné placky ťien-ping s chilli, k obědu je miska rýže.



Občerstvovačka na čínský způsob

Ale protože každý sportovec musí běhat na kvalitní stravu, musí si v pekingských ulicích i přes jazykovou a kulturní bariéru vybojovat něco k jídlu. Všude, kromě opravdu dobrých restaurací, bude mít personál problémy s angličtinou. Nezoufejte, většinou mívají obrázková menu i pro neználky ze západu, kteří se nedokáží naučit základy mandarínské čínštiny. Skvělá jídla se vaří v malých restauracích v zastrčených uličkách zvaných hutongy, ale počítejte s tím, že tady už nejsou ani obrázky, jen na tabuli napsané menu, a tak si budete muset objednat pomocí řeči těla, že chcete přesně to, co jí pán u stolečku vzadu vpravo. Jinak namátkou zapíchnete prst do textu a dostanete misku nakládaných vepřových kostí nastudeno a grilovaná kuřecí srdce na špejli. Bez rýže.



Kachna po pekingsku

Nejvyhlášenější specialitou je kachna po pekingsku a tu nejlepší mají ve čtvrti Qianmen. Všude v ulicích uvidíte boxy s připravenými pečenými kachnami, které vám nakrájí na tenké plátky, doplní jarní cibulkou a vy si to budete namáček do omáčky a balit do rýžové placky. Lahůdka je to světově proslulá a výtečně si při její konzumaci zamatláte všechny prsty!



Mongolský fondue kotlík Pravý asijský liják

V případě, že vás spláchne pravý pekingský liják připomínající přímé lití vody z kbelíku na hlavu, zahřejte svoje tělo mongolským horkým kotlíkem, což je analogie fondue, jen složená ze syčícího kořeněného vývaru, do kterého si namáčíte kousky masa a zeleniny. Na menší hlad nebo mlsnou náladu je ideální vyplenit jakýkoliv pouliční stánek. Číňané milují maso a na párcích na špejli si pochutnávají bez pečiva, stejně jako na nejoblíbenější lahůdce – grilované sépii. Zapijte vyhlášeným pivem Tsing-tao a pak vymyslete další běžeckou trasu, na které právě přijaté kalorie vysypete z těla ven.