Jíst, či nejíst pečivo? Běžcovo dilema, které by mělo mít jasné řešení

Co když si s námi potravinářský průmysl natolik zahrává a opíjí nás svými výrobky tak důmyslně, že ztrácíme přehled, co je vlastně opravdu zdravé? Co když každý den znovu a znovu otevíráme peněženku a kupujeme výrobky, které mají s původními potravinami pramálo společného?

"Já to vyběhám"

Žijeme v moderní společnosti, k níž samozřejmě patří i moderní potraviny. Daň, kterou za to platíme, je ale dost veliká. Projevuje se plíživě, nenápadně, až jednoho dne propukne v podobě nemoci "nevysvětlitelného původu", poškození kloubů nebo srdečního selhání. Všichni se pak velice diví, jak jsme k tomu přišli. Včetně nás.

Jedním z hlavních viníků těchto problémů je dnešní podoba pšenice. Je všudypřítomná. Mnohdy si ani neuvědomíme, že ji konzumujeme – setkáváme se s ní v podobě dochucovadel, zahušťování, je tam, kde bychom ji nikdy nečekali. Přidá-li se k tomu obsah fruktózo-glukózového sirupu nebo kukuřičného škrobu, které najdeme v téměř každé balené potravině, máme zaděláno na problém.

Všechno tohle totiž sice v malém množství neškodí, stravujeme-li se však jako dnešní běžný člověk, jíme pšenice (a také fruktózy) několikanásobně více, než je zdrávo. Ano, běžec to vyběhá, ale… o to tady nejde. Tady jde o vliv na zdraví, ne o přebytečnou energii.

Zdravotní problémy spojené s konzumací pšenice

V říjnu minulého roku jsem o tom napsala článek Po čem nejvíce tloustneme. Impulzem pro mě byla kniha Williama Davise Život bez pšenice (v originále Wheat Belly, 2011 - ke stažení na Knihy.idnes.cz), mé osobní zkušenosti a zkušenosti mých klientů. V několika dnech od uveřejnění článku se zvedla vlna nadšení, kterou jsem vůbec nečekala, začaly mi psát desítky lidí, jak mělo právě vyloučení pšenice největší vliv na jejich zdraví, energii a hmotnost.

V článku se mimo jiné dočtete, jak dnešní podoba pšenice škodí po zdravotní stránce (Nečekaný infarkt, nemoc neznámého původu? Možná, že původ zase tak neznámý není). Na vašem zdraví a kondici se vždy podílí vícero faktorů jako stres, toxiny ve stravě, dostatek vitamínů a minerálů a podobně, ale nadměrná konzumace pšeničných výrobků hraje možná větší roli, než si dokážete představit.

Vysvětleno v kostce: konzumace pšenice má neblahý vliv na naše cévy (nemoci srdce), významně se podílí na obezitě, je spojována se vznikem zánětlivých onemocnění kloubů, ale i střev (revmatoidní artritida, Crohnova choroba a další).

Závislost, absťák, mámení – jak z toho ven

Pravidelnou a nadměrnou konzumací pšenice se můžete dostat do začarovaného kruhu. Funguje totiž jako chuťový stimulant – chcete stále více! Pšenice má do určité míry nadvládu nad naší psychikou. Při trávení vznikají sloučeniny podobné morfinům a po konzumaci tak dochází k mírné euforii.

Anna Jermářová Anna Jermářová je specialistkou na výživu, která je spolu se zdravým pohybem její dlouholetou vášní a oblastí zájmu. Vystudovala potravinářství na vysoké škole a posléze nutriční terapii. Propaguje komplexní přístup ke zdraví a svá doporučení zakládá na nových vědeckých poznatcích a vlastních zkušenostech.

Řešení? Nahraďte obilniny a jednoduché cukry zvýšeným příjmem zeleniny, kvalitními bílkovinami a hlavně správnými tuky. Doplňkově můžeme zařadit také rýži, brambory, jáhly, quinou a pohanku, v ještě menší míře pak žito a oves. Pšenici, v její dnešní podobě, nejezte nejlépe vůbec.

Energie pro své běžné dny čerpejte z tuků. Jezte správné tuky v dostatečném množství a bude vám hej. Přidávejte do salátů olivový olej, jezte avokádo, používejte kvalitní kokosový tuk a sádlo na tepelnou úpravu, nebojte se másla a kvalitní smetany, konzumujte ořechy. Příjem sacharidů vám postačí do 150gramů denně. Chcete-li zhubnout, jezte jich ještě méně (50–100 gramů). Samozřejmě, vaše strava je závislá na náročnosti tréninků, svůj příjem sacharidů uzpůsobte také svým cílům (hubnout/nehubnout/přibrat) a tak, abyste se cítili co nejlépe.

Pro hrubou orientaci, bílkovin potřebujete 1-1,5 gramu na kilogram aktivní hmoty (což je, zjednodušeně řečeno, hmotnost mínus tělesný tuk). Tuky by měly tvořit 40 až 60 procent celkového energetického příjmu. Nebojte se tuků, ale při konzumaci živočišných potravin dávejte přednost těm v bio-kvalitě nebo z volného chovu.

Každý jsme jiný – poslouchejte své tělo

Každý máme trochu jiný metabolismus a jsou tací aktivní jedinci, jimž vyhovuje sacharidů mnohem více než 150 gramů, a to ať už z důvodu vysoké fyzické aktivity, a/nebo také proto, že patří mezi sacharidové metabolické typy. Rozhodně ale čerpejte sacharidy co nejvíce ze zeleniny a ovoce. V případě, že chcete konzumovat i pečivo, dejte přednost kváskovému před běžně prodávaným (kde je místo kvásku použité droždí). Kváskové pečivo je lépe stravitelné a lépe využijete přítomné minerální látky. Nejlepší variantou je "celozrnný celožitný" nebo "celozrnný špaldový" kváskový chléb. Pozor, je nejlepší variantou pečiva, ne nejlepším zdrojem sacharidů! Tím zůstává ovoce a zelenina.

Vezměte svůj jídelníček do vlastních rukou

Zajímavostí je, že v dřívějších dobách snídali lidé maso, vejce, různé kaše, zatímco palačinky nebo chléb jen občas. Z obilovin se více používalo proso (jáhly), pohanka, ječmen a žito. V současné době jíme příliš mnoho pšenice.

Kde se však vzaly typy snídaní, které nyní tak často konzumujeme? Proč si lidé spojují se snídaní croissanty, buchty nebo misku cereálií? Uznávaný odborník Joseph Mercola na svých webových stránkách píše: "To, co v dnešní době jíme, už neurčují místní farmáři nebo podmínky sezóny, ale velké korporace."

Chybu tedy neuděláte ani tehdy, když budete jíst co nejméně průmyslově zpracované potraviny, jednoduchý sortiment, který vám individuálně vyhovuje, a přizpůsobíte ho svým cílům. Chcete-li například trochu shodit, snižte příjem sacharidů. Nezapomeňte jíst zdravé tuky a přiměřené množství bílkovin, jinak budete mít hlad, chutě a vaše tělo bude strádat.

Zachovejte si zdravý rozum

Správných informací o zdravém jídelníčku je u nás stále málo. Na vině je především silná lobby výrobců potravin. Špatné informace uslyšíte i z úst některých "kapacit", jimž je těžké nevěřit, že pečivo, margaríny a další zpracované potraviny nutně patří do vašeho "pestrého" jídelníčku. Jak by to netvrdili, když si velké potravinářské firmy tyto informace tučně zaplatí.

Zkuste si zachovat zdravý rozum, i když to dnes není jednoduché. Jediné, čemu můžete věřit, je vaše vlastní tělo a vaše vlastní zkušenosti. Držím vám palce.

