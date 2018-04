Prvomájový speciál: partnerské cviky, které si zamilujete

Připravili výběr těch nejlepších partnerských cviků, jimiž posílíte nejen celé tělo, ale i svůj vztah. Zacvičit si je můžete třeba v přestávkách při výběhu nebo kdykoli jindy ve formě celé sestavy, a samozřejmě nejen pod kvetoucí třešní na prvního máje.



1. Dřepy ve dvojici

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - dřepy ve dvojici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chytněte se za ruce tak, abyste je měli překřížené, špičky přisuňte k sobě a propněte paže. Jeden držíte váhu toho druhého, takže ten těžší bude muset váhu lehčímu lehce vyrovnávat. Celé tělo držte v jedné přímce a provádějte podřepy. Váha by měla po celou dobu spočívat na celých chodidlech.

Počet opakování: 10 – 12

2. Květnový taneček

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - květnový taneček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spojte ruce, jako byste si skutečně chtěli zatančit v májovém dešti. Jeden provede výpad vzad a trup vytočí do strany. Druhý udělá opačnou nohou mírně na diagonálu výpad vpřed. Tento cvik je koordinačně vcelku náročný, takže ho možná budete muset chvíli trénovat – ale tak je to ostatně i při normálním tanci.

Počet opakování: 16 – 20

3. Squaty s výskokem

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - squaty s výskokem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postavte se naproti sobě a provádějte squaty. V dolní fázi se odrazte, vyskočte oba co nejvýš a tleskněte si. Ten menší z vás bude muset samozřejmě zabrat trochu víc. Držte oba stejné tempo, snažte se doskakovat zpět na místo a především se u toho pořádně bavte.

Počet opakování: 10 – 12

4. Klikodřep

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - klikodřep Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z dvojice se připraví do vzporu na rukou a zpevní celé tělo. Druhý se rozkročí a uchopí ho za kotníky. První z dvojice provede klik (po celou dobu držte zpevněné tělo a lokty směřující ven) a následně druhý udělá dřep.

Počet opakování: 12

5. Partnerské tricepsové kliky

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - tricepsové kliky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z dvojice se připraví do obráceného vzporu a zpevní boky, břicho i záda tak, aby celé tělo bylo v jedné přímce. Druhý se zády rukama opře o kolena prvního. Pomalu pokrčí nohy a sníží boky dolů – provede tricepsový klik.

Počet opakování: 10 – 12

6. Partner row

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - partner row Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postavte se do širokého stoje rozkročného a zpevněte celé tělo. Druhý spojí předloktí k sobě. Uchopte předloktí a snižte se pod partnera. Provádějte přítahy k sobě – přitahujete váhu partnera nebo partnerky. Po celou dobu se snažte být oba zpevnění a neprohýbat záda.

Počet opakování: 8

7. Cvik „Do čtverečku“

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - do čtverečku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z vás se položí na zem na záda a mírně roznoží. Druhý ho uchopí za kotníky a vloží naopak svoje nohy do rukou ležícího. Když jste připraveni, spodní cvičící zvedne tělo do sedu a vzepře nohy druhého nad svou hlavu. Horní cvičící zpevní tělo a ohne ho do pravého úhlu. Cvik je relativně těžký, proto buďte opatrní a zkoušejte ho postupně a pomalu.

Počet opakování: 6

8. Plank s rotací

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - plank s rotací Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Připravte se vedle sebe do vzporu na předloktí. Ve stejnou chvíli proveďte oba dva rotaci zády k sobě a vzpažte, takže se nahoře ruce setkají. Následně se vraťte do výchozí pozice a proveďte rotaci čelem k sobě – pokud chcete, můžete si pro povzbuzení tlesknout. Po celou dobu je velmi důležité držet zpevněné tělo a neprohýbat bedra.

Počet opakování: 10 na každou stranu

9. Přeskoč a podlez

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - přeskoč a podlez Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z vás se postaví do vzporu – druhý ho přeskočí do squatu a následně pod ním podleze na druhou stranu.

Počet opakování: 12 – 16

10. Partner Get up

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - partner get up Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uchopte se pevně za ruce čelem k sobě. Jeden z vás se zhoupne vzad, a druhý ho musí silou „vytáhnout“ zpět do stoje. Následně si role vymění. Pro lepší stabilitu si můžete nakročit.

Počet opakování: 15 – 20

11. Criss-cross ve dvojici

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - criss-cross Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Položte se na záda a spojte chodidla k sobě navzájem. Ruce položte za hlavu tak, aby ji lehce podpíraly. Provádějte rotace vpravo a vlevo – celým tělem, nejen lokty.

Počet opakování: 12 na každou stranu (celkem tedy 24 rotací)

12. Most s oporou (zvedání boků)

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - most s oporou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Položte se na záda, spojte chodidla k sobě, ruce podél těla. Kolena by měla svírat zhruba úhel devadesáti stupňů. Ve stejnou chvíli zvedněte oba dva boky nad zem – vzepřete se tím, že zatlačíte chodidly proti sobě. Boky tlačte nahoru. U tohoto cviku je obzvlášť důležité, abyste cvičili oba dva skutečně synchronizovaně.

Počet opakování: 12

13. Loďka s kormidlem

VIDEO: Partnerské cviky, které si zamilujete - loďka s kormidlem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Posaďte se čelem k sobě, pokrčte kolena, rukama se opřete za zády tak, abyste měli dobrou stabilitu. Zvedněte nohy do pozice loďky. Jeden zvedne nohy maličko výš než druhý a provede jeden kruh směrem vpravo a následně zpět. Pak se vystřídejte.

Počet opakování: 6