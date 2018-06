Pardubická devítka: Ukrajinské duo kralovalo

Podobně jako při nedávném půlmaratonu, i tentokrát přálo běžcům počasí. Bylo kolem patnácti stupňů, slunce jen příjemně hřálo a ani nebyl, na rozdíl od půlmaratonu, nepříjemný vítr. Ideální podmínky ve spojení s rychlou rovinatou tratí, tentokrát vlivem stavebních prací upravenou oproti minulosti, nejlépe svědčily Ukrajinské dvojici – Kazban Artem a Pavel Olijnyk se ještě na startu ujistili, že se běží tři kola a pak nedali českým závodníkům šanci.

Oba běžci šli do vedení hned po startu, v první třetině závodu se s nimi držel ještě Pavel Dymák z Hvězdy SKP Pardubice, ale v polovině druhého kola vedoucí dvojice zrychlila a další průběh závodu si už pohlídala. Artem zvládl 9 150 metrů za 28:37, Olijnyk byl o tři vteřiny za ním. Třetí finišoval Dymák za 28:59. „Šel jsem to z přímého tréninku a tak nějak jsem to očekával. Chtěl jsem po půlmaratonu zkusit, jestli to půjde a šlo to,“ usmíval se v cíli vytrvalec.

Za první trojicí byla výrazná mezera, Jindřich Král z Iscarexu Česká Třebová ztratil 37 vteřin na třetí místo a pátý Pavel Hrdina (AK Perná) byl o další čtvrt minutu zpět. Nicméně vyhlašování vítězů se zúčastnili, zde se na stupních jako vždy sešlo patnáct prvních mužů.

Ženskou vítězkou se stala Nováková

Mezi ženami byla situace otevřenější, po startu se na čele vytvořila čtveřice, kde nechyběly dvě Ukrajinky, ale ani Táňa Metelková a Lada Nováková. Zatímco české běžkyně na čele vydržely, zahraniční závodnice se propadly za zrychlující Martu Fenclovou. Díky vyhlašování pětice nejlepších žen ale neodjížděli s prázdnou. Vítězkou se stala Lada Nováková.



Pardubická9 Termín: 29. dubna 2015 Stránky pořadatele: pardubicka9.strnad.info Výsledkový servis: sportovní servis

„V prvním kolečku jsem měla menší krizi, ale pak se to rozeběhlo, skvělý závod,“ radovala se v cíli vítězka reprezentující TJ Jiskru Havlíčkův Brod, ale přiznala, že v prvním kole se trochu obávala, protože Ukrajinské soupeřky neznala. Nyní se chce zaměřit na desítku na dráze, kde by chtěla splnit limit na ME „dvaadvacítek“. V Padrubicích se s časem 33:16 dostala na patnácté místo absolutně.

Jako vždy byl pro běžce po závodě připravený guláš a zachutnal jim tolik, že se muselo o patnáct minut odložit vyhlašování vítězů. Další tradicí je v Pardubicích hra „kámen nůžky papír“ o auto na víkend, z obou dnešních „domácích“ vítězů měl více štěstí Pavel Dymák a už plánuje, že se s půjčeným fordem vydá na půlmaraton do Karlových Varů.

Přihlašte se na RUNGO.cz závody do Plzně, klikněte pro více...