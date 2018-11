Džus, fresh nebo smoothie: co před tréninkem a co proti nemoci?

S chladným počasím přichází také období chřipek a nachlazení. Řada z nás proto přemýšlí, jak do těla dostat co nejvíce vitaminů, aby nás první mrazy nevyřadily ze hry. Zásobárnou vitaminů by měl být pro naše tělo především rozmanitý jídelníček. Kvůli nedostatku času proto často saháme po ovocných nápojích. Ty totiž můžete koupit prakticky kdekoliv, nevyžadují tepelnou úpravu a jsou ideální do auta i kanceláře. Mohou však tyto drinky skutečně nahradit čerstvé ovoce a zeleninu?

Některé nápoje obsahují jen cukry, jiné i vlákninu a vitaminy

Než bude možné odpovědět na tuto otázku, je nejprve nutné udělat si pořádek v pojmech. Druhů ovocných nápojů totiž existuje celá řada, liší se však způsobem zpracování.

1. Stoprocentní džus

Krabicovým džusům je v supermarketech věnován zpravidla celý regál. Většina spotřebitelů dnes už ví, že ovocné nápoje v krabicích se mohou lišit podílem ovocné složky, a proto hledají ty, jejichž obaly slibují stoprocentní podíl ovoce. Co však toto označení vůbec znamená?

Pokud si pozorně přečteme složení, nejčastěji zjistíme, že to je stoprocentní šťáva z koncentrátu. Jinými slovy, výrobci museli nejprve vymačkat šťávu například z pomerančů, kterou poté zbavili vody. Tímto způsobem vznikl koncentrát, který byl následně zmražen a převezen do některé z výroben džusů. Tady byl koncentrát opět zředěn vodou, díky čemuž vznikl džus, který pak kupujeme v krabicích.

Výhodou stoprocentních džusů z koncentrátu je, že neobsahují konzervanty, barviva ani přidaný cukr. Na druhou stranu se během nešetrného výrobního procesu ztrácí vitaminy, minerály a další prospěšné látky. Někteří výrobci proto džusy obohacují alespoň o vitamin C.

2. Fresh

O něco lépe je na tom takzvaný fresh neboli ovocná šťáva získaná z ovoce či zeleniny pomocí lisu nebo odšťavňovače. Díky tomuto způsobu přípravy je ve freshi zachováno daleko více prospěšných látek než v džusu z koncentrátu. Na druhou stranu bychom však měli počítat s tím, že ať už si dopřejeme džus, nebo fresh, do těla dostáváme pouze šťávu, nikoliv dužinu (některé džusy sice dužinu obsahují, avšak většinou jen zanedbatelné množství). Přípravou ovocných šťáv se tak připravujeme o důležitou vlákninu, čímž se z těchto nápojů stávají pouze zdroje koncentrovaného cukru.

3. Smoothie

Posledním zástupcem ovocných nápojů je smoothie. Je to v podstatě jen rozmixované ovoce s kapkou vody, případně mléka. Jeho největší předností je vláknina, která zůstává v koktejlu ve formě rozmixované dužiny. Jelikož společně se sacharidy konzumujeme i vlákninu, nápoj nás lépe zasytí a může tak plnohodnotně nahradit například snídani. Díky způsobu přípravy jsou navíc zachovány i další prospěšné látky jako vitaminy či minerály.

Pít či nepít?

Pokud tak chcete do svého těla v chladném období dostat co nejvíce vitaminů, sáhněte ideálně po smoothie případně freshi. Ačkoliv v obchodech vyjdou o něco dráž než běžné krabicové džusy, obsahují více zdraví prospěšných látek, které nám mohou pomoci v boji se zimními nemocemi. Pokud se však rozhodnete tyto nápoje připravit doma, můžete i výrazně ušetřit. Smoothie se může stát navíc i komplexním jídlem vhodným například k snídani nebo svačině, a to obzvlášť přidáte-li do něj například jogurt, oříšky či mléko.

Jiný případ jsou džusy z koncentrátu, u kterých byla řada vitaminů a dalších látek ztracena procesem výroby. Přesto však džusy nejsou našemu zdraví nikterak škodlivé a mohou se dokonce stát i skvělým pomocníkem, chceme-li tělu dodat rychlou energii. Sklenička džusu před ranním výběhem je ideální volbou jak nakopnout tělo před podáváním výkonu. Kdo by však čekal, že ho krabicový džus vytáhne z chřipky nebo nachlazení, byl by nejspíše zklamaný.